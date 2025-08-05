Президентські помідори половинками на зиму — рецепт з фото популярної заготівлі з маринадом

Президентські помідори. Фото: smakuiemo.com.ua

Ці помідори називають "президентськими" не випадково — вони виглядають елегантно, мають насичений смак і стають справжньою окрасою святкового столу. Завдяки розрізаним навпіл плодам маринад краще проникає всередину, а поєднання спецій, цибулі та зелені надає заготівлі вишуканого аромату. Цей перевірений рецепт підходить і для досвідчених господинь, і для тих, хто робить консервацію вперше.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

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Вам знадобиться:

вода — 3,5 л.;

цукор — 150 г;

сіль — 80 г;

оцет 9% — 200 мл;

помідори — скільки вміститься в банки;

цибуля ріпчаста — кілька шт.;

зелень петрушки або кропу — до свого смаку;

чорний перець горошком — до свого смаку;

лавровий лист — кілька шт.

Спосіб приготування

Помідори ретельно вимити, видалити плодоніжки. Підійдуть як великі, так і дрібні сорти — головне, щоб плоди були міцні та стиглі. Кожен помідор розрізати навпіл — це не лише покращує вигляд у банці, а й сприяє рівномірному просоченню маринадом.

Спеції в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

На дно стерилізованих банок викласти кільця цибулі, гілочки зелені, кілька горошин перцю та лавровий лист. Кількість спецій можна варіювати за власним смаком. Викладати половинки помідорів зрізом донизу, щільно утрамбовуючи, час від часу додаючи ще кільця цибулі між шарами. За бажанням можна посипати зверху меленим перцем.

Помідори та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

Для приготування маринада у каструлю налити 3,5 л води, додати сіль, цукор і оцет. Довести до кипіння під кришкою. Готовим маринадом залити банки з помідорами — щоб скло не тріснуло, під дно банки покласти металеву ложку.

Помідори в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Прикрити банки кришками, поставити в каструлю з гарячою водою для стерилізації. Після закипання стерилізувати 10 хвилин. Потім герметично закатати, перевернути догори дном і укутати до повного охолодження. Зберігати в темному прохолодному місці.

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