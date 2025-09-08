Салат Десятка на зиму — простой и вкусный рецепт заготовки

Салат "Десятка" на зиму — супер рецепт, который легко запомнить
Салат "Десятка" на зиму — это любимая овощная консервация, которую легко запомнить и просто приготовить. Равные пропорции овощей делают его особенно вкусным, а ароматный соус превращает блюдо в идеальную закуску к любой трапезе.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- баклажаны - 10 шт;
- лук - 10 шт;
- болгарский перец - 10 шт;
- помидоры - 10 шт;
- морковь - 10 шт;
- чеснок - 100 г;
- базилик - 1 пучок;
- укроп - 1 пучок;
- растительное масло - 350 мл;
- соль - по вкусу (примерно 1 ст. л.);
- сахар - 1 ст. л;
- уксус 6% - 1,5 ч. л.
Способ приготовления
Баклажаны нарезать и замочить в холодной воде с 1 ст. л. соли на 15 минут, чтобы избавиться от горечи. Лук, перец, помидоры и морковь почистить и нарезать. Чеснок измельчить, зелень мелко порубить.
В большой кастрюле разогреть растительное масло, выложить все овощи и быстро обжарить примерно 1 минуту. Добавить соль по вкусу и сахар. Накрыть крышкой и тушить на среднем огне 35 минут, периодически помешивая.
В конце влить уксус, хорошо перемешать. Горячую массу разложить по стерилизованным банкам, накрыть крышками и плотно закрыть. Банки перевернуть вверх дном, укутать одеялом на 24 часа. После остывания хранить в прохладном темном месте.
Такой салат получается ароматным, насыщенным и очень вкусным. Он прекрасно подходит как самостоятельная закуска или как дополнение к гарнирам и мясу.
