Салат "Десятка" на зиму — супер рецепт, который легко запомнить

Салат "Десятка" на зиму — супер рецепт, который легко запомнить

8 сентября 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Салат Десятка на зиму — простой и вкусный рецепт заготовки
Салат на зиму. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Салат "Десятка" на зиму — это любимая овощная консервация, которую легко запомнить и просто приготовить. Равные пропорции овощей делают его особенно вкусным, а ароматный соус превращает блюдо в идеальную закуску к любой трапезе.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • баклажаны - 10 шт;
  • лук - 10 шт;
  • болгарский перец - 10 шт;
  • помидоры - 10 шт;
  • морковь - 10 шт;
  • чеснок - 100 г;
  • базилик - 1 пучок;
  • укроп - 1 пучок;
  • растительное масло - 350 мл;
  • соль - по вкусу (примерно 1 ст. л.);
  • сахар - 1 ст. л;
  • уксус 6% - 1,5 ч. л.

Способ приготовления

Баклажаны нарезать и замочить в холодной воде с 1 ст. л. соли на 15 минут, чтобы избавиться от горечи. Лук, перец, помидоры и морковь почистить и нарезать. Чеснок измельчить, зелень мелко порубить.

салат на зиму
Морковь и лук. Фото: smachnenke.com.ua

В большой кастрюле разогреть растительное масло, выложить все овощи и быстро обжарить примерно 1 минуту. Добавить соль по вкусу и сахар. Накрыть крышкой и тушить на среднем огне 35 минут, периодически помешивая.

салат з баклажанами
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

В конце влить уксус, хорошо перемешать. Горячую массу разложить по стерилизованным банкам, накрыть крышками и плотно закрыть. Банки перевернуть вверх дном, укутать одеялом на 24 часа. После остывания хранить в прохладном темном месте.

салат з баклажанами на зиму
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Такой салат получается ароматным, насыщенным и очень вкусным. Он прекрасно подходит как самостоятельная закуска или как дополнение к гарнирам и мясу.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.

