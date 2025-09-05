Видео
Помидоры с горчицей на зиму — рецепт без дополнительных специй

5 сентября 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Помидоры с горчицей и аспирином — вкусный рецепт на зиму
Помидоры с горчицей. Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Этот рецепт помидоров с горчицей и аспирином станет настоящей находкой для зимних заготовок. Они получаются хрустящие, с легкой остринкой и особым ароматом. Готовятся без лишних хлопот и хранятся идеально даже в квартире.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится (на банку 3 л):

  • сухая горчица — 1 ст. л. с горкой;
  • аспирин (ацетилсалициловая кислота) — 3 таблетки.

Маринад (на 1 л воды):

  • вода — 1 л.;
  • сахар — 3 ст. л. с горкой;
  • соль — 1 ст. л. с горкой;
  • уксус 9% — 50 мл.

Для примера: на три банки по 3 л нужно примерно 4 л воды.

Способ приготовления

Выбрать плотные помидоры сорта "сливка", тщательно помыть, обсушить и разложить в стерилизованные банки. В каждую банку добавить по столовой ложке сухой горчицы с горкой. Аспирин измельчить до порошка и высыпать поверх помидоров.

мариновані помідори на зиму
Приготовление маринада. Фото: smakuiemo.com.ua

Для маринада влить в большую кастрюлю воду, добавить сахар и соль. Довести до кипения, проварить несколько минут до полного растворения кристаллов. Затем влить уксус, прокипятить еще минуту и снять с огня. Дать маринаду полностью остыть.

помідори на зиму з гірчицею
Помидоры и горчица. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда маринад остынет, залить им банки до самого верха. Накрыть стерильными крышками и закрутить.

помідори з гірчицею на зиму без стерилізації
Добавление помидоров. Фото: smakuiemo.com.ua

Банки хорошо взболтать, чтобы аспирин и горчица равномерно растворились. Дополнительной стерилизации или укутывания не нужно — помидоры прекрасно хранятся и в погребе, и в квартире.

помідори з гірчицею на зиму рецепт
Приготовление помидоров. Фото: smakuiemo.com.ua

Через несколько недель помидоры готовы к употреблению. Они получаются плотные, ароматные, с пикантным пряным вкусом, а рассол имеет настолько оригинальный привкус, что его часто пьют как отдельный напиток.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.

рецепт помидоры на зиму заготовка на зиму маринованные помидоры горчица
