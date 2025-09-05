Помидоры с горчицей и аспирином — вкусный рецепт на зиму

Помидоры с горчицей на зиму — рецепт без дополнительных специй
Этот рецепт помидоров с горчицей и аспирином станет настоящей находкой для зимних заготовок. Они получаются хрустящие, с легкой остринкой и особым ароматом. Готовятся без лишних хлопот и хранятся идеально даже в квартире.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится (на банку 3 л):
- сухая горчица — 1 ст. л. с горкой;
- аспирин (ацетилсалициловая кислота) — 3 таблетки.
Маринад (на 1 л воды):
- вода — 1 л.;
- сахар — 3 ст. л. с горкой;
- соль — 1 ст. л. с горкой;
- уксус 9% — 50 мл.
Для примера: на три банки по 3 л нужно примерно 4 л воды.
Способ приготовления
Выбрать плотные помидоры сорта "сливка", тщательно помыть, обсушить и разложить в стерилизованные банки. В каждую банку добавить по столовой ложке сухой горчицы с горкой. Аспирин измельчить до порошка и высыпать поверх помидоров.
Для маринада влить в большую кастрюлю воду, добавить сахар и соль. Довести до кипения, проварить несколько минут до полного растворения кристаллов. Затем влить уксус, прокипятить еще минуту и снять с огня. Дать маринаду полностью остыть.
Когда маринад остынет, залить им банки до самого верха. Накрыть стерильными крышками и закрутить.
Банки хорошо взболтать, чтобы аспирин и горчица равномерно растворились. Дополнительной стерилизации или укутывания не нужно — помидоры прекрасно хранятся и в погребе, и в квартире.
Через несколько недель помидоры готовы к употреблению. Они получаются плотные, ароматные, с пикантным пряным вкусом, а рассол имеет настолько оригинальный привкус, что его часто пьют как отдельный напиток.
