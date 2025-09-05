Помидоры с горчицей и аспирином — вкусный рецепт на зиму

Помидоры с горчицей. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот рецепт помидоров с горчицей и аспирином станет настоящей находкой для зимних заготовок. Они получаются хрустящие, с легкой остринкой и особым ароматом. Готовятся без лишних хлопот и хранятся идеально даже в квартире.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится (на банку 3 л):

сухая горчица — 1 ст. л. с горкой;

аспирин (ацетилсалициловая кислота) — 3 таблетки.

Маринад (на 1 л воды):

вода — 1 л.;

сахар — 3 ст. л. с горкой;

соль — 1 ст. л. с горкой;

уксус 9% — 50 мл.

Для примера: на три банки по 3 л нужно примерно 4 л воды.

Способ приготовления

Выбрать плотные помидоры сорта "сливка", тщательно помыть, обсушить и разложить в стерилизованные банки. В каждую банку добавить по столовой ложке сухой горчицы с горкой. Аспирин измельчить до порошка и высыпать поверх помидоров.

Приготовление маринада. Фото: smakuiemo.com.ua

Для маринада влить в большую кастрюлю воду, добавить сахар и соль. Довести до кипения, проварить несколько минут до полного растворения кристаллов. Затем влить уксус, прокипятить еще минуту и снять с огня. Дать маринаду полностью остыть.

Помидоры и горчица. Фото: smakuiemo.com.ua

Когда маринад остынет, залить им банки до самого верха. Накрыть стерильными крышками и закрутить.

Добавление помидоров. Фото: smakuiemo.com.ua

Банки хорошо взболтать, чтобы аспирин и горчица равномерно растворились. Дополнительной стерилизации или укутывания не нужно — помидоры прекрасно хранятся и в погребе, и в квартире.

Приготовление помидоров. Фото: smakuiemo.com.ua

Через несколько недель помидоры готовы к употреблению. Они получаются плотные, ароматные, с пикантным пряным вкусом, а рассол имеет настолько оригинальный привкус, что его часто пьют как отдельный напиток.

