Огурцы пикули на зиму — рецепт хрустящей закуски с куркумой

Огурцы пикули на зиму, как из фастфуда — идеальные к бутербродам
Огурцы пикули на зиму — это настоящая находка для любителей пикантных закусок. Они получаются хрустящими, ароматными и имеют особый вкус благодаря куркуме и зерновой горчице. Такие огурчики прекрасно сочетаются в бутербродах, бургерах или как отдельная закуска и всегда добавляют блюдам яркую нотку.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- огурцы — 3 кг;
- соль — 40 г;
- сахар — 180 г;
- куркума — 2 ст. л.;
- сушеный чеснок — 1 ч. л.;
- молотый черный перец — 1 ч. л.;
- горчица в зернах — 8 ст. л.;
- масло растительное — 100 мл.;
- уксус 9% — 180 мл.
Способ приготовления
Огурцы среднего размера вымыть, обсушить и нарезать кружочками толщиной 3-4 мм. Сложить их в большую миску, добавить соль, сахар, куркуму, сушеный чеснок, молотый перец, зерновую горчицу, уксус и масло.
Хорошо перемешать, чтобы специи равномерно покрыли овощи. Оставить на 30 минут, чтобы огурцы пустили сок.
Подготовить банки: вымыть и высушить. Огурцы плотно разложить, заливая соком, который они выделили.
Поставить банки в кастрюлю с полотенцем на дне, залить теплой водой до "плечиков" и стерилизовать после закипания примерно 10 минут.
Затем банки закрутить, перевернуть вверх дном и укутать до полного остывания.
Из этого количества ингредиентов получается около семи пол-литровых банок.
Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму
Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.
Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.
Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.
Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.
Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.
Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.
Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.
Читайте Новини.LIVE!