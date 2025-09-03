Огурцы пикули на зиму — рецепт хрустящей закуски с куркумой

Огурцы пикули. Фото: smakuiemo.com.ua

Огурцы пикули на зиму — это настоящая находка для любителей пикантных закусок. Они получаются хрустящими, ароматными и имеют особый вкус благодаря куркуме и зерновой горчице. Такие огурчики прекрасно сочетаются в бутербродах, бургерах или как отдельная закуска и всегда добавляют блюдам яркую нотку.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

огурцы — 3 кг;

соль — 40 г;

сахар — 180 г;

куркума — 2 ст. л.;

сушеный чеснок — 1 ч. л.;

молотый черный перец — 1 ч. л.;

горчица в зернах — 8 ст. л.;

масло растительное — 100 мл.;

уксус 9% — 180 мл.

Способ приготовления

Огурцы среднего размера вымыть, обсушить и нарезать кружочками толщиной 3-4 мм. Сложить их в большую миску, добавить соль, сахар, куркуму, сушеный чеснок, молотый перец, зерновую горчицу, уксус и масло.

Нарезанные огурцы. Фото: smakuiemo.com.ua

Хорошо перемешать, чтобы специи равномерно покрыли овощи. Оставить на 30 минут, чтобы огурцы пустили сок.

Огурцы и специи. Фото: smakuiemo.com.ua

Подготовить банки: вымыть и высушить. Огурцы плотно разложить, заливая соком, который они выделили.

Огурцы в банке. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставить банки в кастрюлю с полотенцем на дне, залить теплой водой до "плечиков" и стерилизовать после закипания примерно 10 минут.

Стерилизация банок. Фото: smakuiemo.com.ua

Затем банки закрутить, перевернуть вверх дном и укутать до полного остывания.

Маринованные огурцы в банке. Фото: smakuiemo.com.ua

Из этого количества ингредиентов получается около семи пол-литровых банок.

