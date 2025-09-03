Видео
Видео

Огурцы пикули на зиму, как из фастфуда — идеальные к бутербродам

3 сентября 2025 15:00
Марина Евтягина - Редактор
Огурцы пикули на зиму — рецепт хрустящей закуски с куркумой
Огурцы пикули. Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Огурцы пикули на зиму — это настоящая находка для любителей пикантных закусок. Они получаются хрустящими, ароматными и имеют особый вкус благодаря куркуме и зерновой горчице. Такие огурчики прекрасно сочетаются в бутербродах, бургерах или как отдельная закуска и всегда добавляют блюдам яркую нотку.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • огурцы — 3 кг;
  • соль — 40 г;
  • сахар — 180 г;
  • куркума — 2 ст. л.;
  • сушеный чеснок — 1 ч. л.;
  • молотый черный перец — 1 ч. л.;
  • горчица в зернах — 8 ст. л.;
  • масло растительное — 100 мл.;
  • уксус 9% — 180 мл.

Способ приготовления

Огурцы среднего размера вымыть, обсушить и нарезать кружочками толщиной 3-4 мм. Сложить их в большую миску, добавить соль, сахар, куркуму, сушеный чеснок, молотый перец, зерновую горчицу, уксус и масло.

пікулі на зиму
Нарезанные огурцы. Фото: smakuiemo.com.ua

Хорошо перемешать, чтобы специи равномерно покрыли овощи. Оставить на 30 минут, чтобы огурцы пустили сок.

рецепт огірків пікулі
Огурцы и специи. Фото: smakuiemo.com.ua

Подготовить банки: вымыть и высушить. Огурцы плотно разложить, заливая соком, который они выделили.

рецепт маринованих огірків пікулі
Огурцы в банке. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставить банки в кастрюлю с полотенцем на дне, залить теплой водой до "плечиков" и стерилизовать после закипания примерно 10 минут.

мариновані огірки на зиму
Стерилизация банок. Фото: smakuiemo.com.ua

Затем банки закрутить, перевернуть вверх дном и укутать до полного остывания.

як приготувати огірки пікулі
Маринованные огурцы в банке. Фото: smakuiemo.com.ua

Из этого количества ингредиентов получается около семи пол-литровых банок.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.

бутерброд рецепт маринованные огурцы заготовка на зиму огурцы пикули
