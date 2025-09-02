Соус Сладкий чили с грушами на зиму — рецепт домашней консервации

Чили соус на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua

Соус "Сладкий чили с грушами" на зиму — это яркая домашняя заготовка, которая покоряет необычным сочетанием сладкого и острого вкуса. Груши добавляют нежности и фруктовых ноток, а перец создает пикантность и насыщенный аромат. Такой соус станет универсальным дополнением к мясу, рыбе, овощам или закускам, а его вкус обязательно удивит ваших гостей.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

груши — 1 кг;

перец сладкий красный — 500 г;

перец острый — 150 г (или больше по вкусу);

сахар — 200 г;

соль — 1 ст. л. без горки;

уксус 9% — 100 мл.

Способ приготовления

Груши вымыть, удалить сердцевину и нарезать кусочками. Сладкий красный перец очистить от семян и плодоножек, нарезать произвольными кусочками. Острый перец подготовить так же, количество регулировать по желаемой остроте.

Острый перец. Фото: smakuiemo.com.ua

В большую кастрюлю сложить груши и перец, добавить сахар, соль и влить уксус. Хорошо перемешать, накрыть крышкой и оставить на полчаса, чтобы ингредиенты пустили сок.

Овощи и сахар. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставить кастрюлю на средний огонь, довести до кипения и варить примерно 10 минут, пока овощи и фрукты не станут мягкими. Измельчить блендером до однородности (или оставить немного текстуры по вкусу).

Приготовление соуса. Фото: smakuiemo.com.ua

Вернуть на огонь и варить еще 15 минут, периодически помешивая, пока соус не загустеет. По желанию можно добавить немного крахмала, разведенного водой.

Соус в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовый соус разлить в стерилизованные банки, плотно закрыть крышками. Из этого количества ингредиентов получается около четырех баночек по 330 мл.

