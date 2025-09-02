Видео
Соус на зиму "Сладкий чили" с грушами — от вкуса все в восторге

2 сентября 2025 16:04
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Соус Сладкий чили с грушами на зиму — рецепт домашней консервации
Чили соус на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Соус "Сладкий чили с грушами" на зиму — это яркая домашняя заготовка, которая покоряет необычным сочетанием сладкого и острого вкуса. Груши добавляют нежности и фруктовых ноток, а перец создает пикантность и насыщенный аромат. Такой соус станет универсальным дополнением к мясу, рыбе, овощам или закускам, а его вкус обязательно удивит ваших гостей.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • груши — 1 кг;
  • перец сладкий красный — 500 г;
  • перец острый — 150 г (или больше по вкусу);
  • сахар — 200 г;
  • соль — 1 ст. л. без горки;
  • уксус 9% — 100 мл.

Способ приготовления

Груши вымыть, удалить сердцевину и нарезать кусочками. Сладкий красный перец очистить от семян и плодоножек, нарезать произвольными кусочками. Острый перец подготовить так же, количество регулировать по желаемой остроте.

солодкий чилі на зиму
Острый перец. Фото: smakuiemo.com.ua

В большую кастрюлю сложить груши и перец, добавить сахар, соль и влить уксус. Хорошо перемешать, накрыть крышкой и оставить на полчаса, чтобы ингредиенты пустили сок.

рецепт соуса на зиму
Овощи и сахар. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставить кастрюлю на средний огонь, довести до кипения и варить примерно 10 минут, пока овощи и фрукты не станут мягкими. Измельчить блендером до однородности (или оставить немного текстуры по вкусу).

рецепт соусу чилі на зиму
Приготовление соуса. Фото: smakuiemo.com.ua

Вернуть на огонь и варить еще 15 минут, периодически помешивая, пока соус не загустеет. По желанию можно добавить немного крахмала, разведенного водой.

соус чилі на зиму з грушами
Соус в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовый соус разлить в стерилизованные банки, плотно закрыть крышками. Из этого количества ингредиентов получается около четырех баночек по 330 мл.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.

Чили заготовка на зиму перец чили груша соус
