Соус Сладкий чили с грушами на зиму — рецепт домашней консервации

Соус на зиму "Сладкий чили" с грушами — от вкуса все в восторге
Соус "Сладкий чили с грушами" на зиму — это яркая домашняя заготовка, которая покоряет необычным сочетанием сладкого и острого вкуса. Груши добавляют нежности и фруктовых ноток, а перец создает пикантность и насыщенный аромат. Такой соус станет универсальным дополнением к мясу, рыбе, овощам или закускам, а его вкус обязательно удивит ваших гостей.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- груши — 1 кг;
- перец сладкий красный — 500 г;
- перец острый — 150 г (или больше по вкусу);
- сахар — 200 г;
- соль — 1 ст. л. без горки;
- уксус 9% — 100 мл.
Способ приготовления
Груши вымыть, удалить сердцевину и нарезать кусочками. Сладкий красный перец очистить от семян и плодоножек, нарезать произвольными кусочками. Острый перец подготовить так же, количество регулировать по желаемой остроте.
В большую кастрюлю сложить груши и перец, добавить сахар, соль и влить уксус. Хорошо перемешать, накрыть крышкой и оставить на полчаса, чтобы ингредиенты пустили сок.
Поставить кастрюлю на средний огонь, довести до кипения и варить примерно 10 минут, пока овощи и фрукты не станут мягкими. Измельчить блендером до однородности (или оставить немного текстуры по вкусу).
Вернуть на огонь и варить еще 15 минут, периодически помешивая, пока соус не загустеет. По желанию можно добавить немного крахмала, разведенного водой.
Готовый соус разлить в стерилизованные банки, плотно закрыть крышками. Из этого количества ингредиентов получается около четырех баночек по 330 мл.
