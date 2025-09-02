Соус Солодкий чилі з грушами на зиму — рецепт домашньої консервації

Чилі соус на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua

Соус "Солодкий чилі з грушами" на зиму — це яскрава домашня заготівля, яка підкорює незвичним поєднанням солодкого й гострого смаку. Груші додають ніжності та фруктових ноток, а перець створює пікантність і насичений аромат. Такий соус стане універсальним доповненням до м’яса, риби, овочів чи закусок, а його смак обов’язково здивує ваших гостей.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

груші — 1 кг;

перець солодкий червоний — 500 г;

перець гострий — 150 г (або більше на смак);

цукор — 200 г;

сіль — 1 ст. л. без гірки;

оцет 9% — 100 мл.

Спосіб приготування

Груші вимити, видалити серцевину та нарізати шматочками. Солодкий червоний перець очистити від насіння й плодоніжок, нарізати довільними шматочками. Гострий перець підготувати так само, кількість регулювати за бажаною гостротою.

Гострий перець. Фото: smakuiemo.com.ua

У велику каструлю скласти груші й перець, додати цукор, сіль та влити оцет. Добре перемішати, накрити кришкою та залишити на пів години, щоб інгредієнти пустили сік.

Овочі та цукор. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставити каструлю на середній вогонь, довести до кипіння й варити приблизно 10 хвилин, поки овочі та фрукти не стануть м’якими. Подрібнити блендером до однорідності (або залишити трохи текстури на смак).

Приготування соусу. Фото: smakuiemo.com.ua

Повернути на вогонь і варити ще 15 хвилин, періодично помішуючи, поки соус не загусне. За бажанням можна додати трохи крохмалю, розведеного водою.

Соус в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовий соус розлити у стерилізовані банки, щільно закрити кришками. З цієї кількості інгредієнтів виходить близько чотирьох баночок по 330 мл.

