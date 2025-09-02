Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Соус на зиму "Солодкий чилі" з грушами — від смаку всі в захваті arrow

Соус на зиму "Солодкий чилі" з грушами — від смаку всі в захваті

2 вересня 2025 16:04
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Соус Солодкий чилі з грушами на зиму — рецепт домашньої консервації
Чилі соус на зиму. Фото: smakuiemo.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Соус "Солодкий чилі з грушами" на зиму — це яскрава домашня заготівля, яка підкорює незвичним поєднанням солодкого й гострого смаку. Груші додають ніжності та фруктових ноток, а перець створює пікантність і насичений аромат. Такий соус стане універсальним доповненням до м’яса, риби, овочів чи закусок, а його смак обов’язково здивує ваших гостей.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • груші — 1 кг;
  • перець солодкий червоний — 500 г;
  • перець гострий — 150 г (або більше на смак);
  • цукор — 200 г;
  • сіль — 1 ст. л. без гірки;
  • оцет 9% — 100 мл.

Спосіб приготування

Груші вимити, видалити серцевину та нарізати шматочками. Солодкий червоний перець очистити від насіння й плодоніжок, нарізати довільними шматочками. Гострий перець підготувати так само, кількість регулювати за бажаною гостротою.

солодкий чилі на зиму
Гострий перець. Фото: smakuiemo.com.ua

У велику каструлю скласти груші й перець, додати цукор, сіль та влити оцет. Добре перемішати, накрити кришкою та залишити на пів години, щоб інгредієнти пустили сік.

рецепт соуса на зиму
Овочі та цукор. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставити каструлю на середній вогонь, довести до кипіння й варити приблизно 10 хвилин, поки овочі та фрукти не стануть м’якими. Подрібнити блендером до однорідності (або залишити трохи текстури на смак).

рецепт соусу чилі на зиму
Приготування соусу. Фото: smakuiemo.com.ua

Повернути на вогонь і варити ще 15 хвилин, періодично помішуючи, поки соус не загусне. За бажанням можна додати трохи крохмалю, розведеного водою.

соус чилі на зиму з грушами
Соус в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовий соус розлити у стерилізовані банки, щільно закрити кришками. З цієї кількості інгредієнтів виходить близько чотирьох баночок по 330 мл.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму. 

Чилі заготівля на зиму перець чилі груша соус
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації