Соус Солодкий чилі з грушами на зиму — рецепт домашньої консервації

Соус на зиму "Солодкий чилі" з грушами — від смаку всі в захваті
Соус "Солодкий чилі з грушами" на зиму — це яскрава домашня заготівля, яка підкорює незвичним поєднанням солодкого й гострого смаку. Груші додають ніжності та фруктових ноток, а перець створює пікантність і насичений аромат. Такий соус стане універсальним доповненням до м’яса, риби, овочів чи закусок, а його смак обов’язково здивує ваших гостей.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- груші — 1 кг;
- перець солодкий червоний — 500 г;
- перець гострий — 150 г (або більше на смак);
- цукор — 200 г;
- сіль — 1 ст. л. без гірки;
- оцет 9% — 100 мл.
Спосіб приготування
Груші вимити, видалити серцевину та нарізати шматочками. Солодкий червоний перець очистити від насіння й плодоніжок, нарізати довільними шматочками. Гострий перець підготувати так само, кількість регулювати за бажаною гостротою.
У велику каструлю скласти груші й перець, додати цукор, сіль та влити оцет. Добре перемішати, накрити кришкою та залишити на пів години, щоб інгредієнти пустили сік.
Поставити каструлю на середній вогонь, довести до кипіння й варити приблизно 10 хвилин, поки овочі та фрукти не стануть м’якими. Подрібнити блендером до однорідності (або залишити трохи текстури на смак).
Повернути на вогонь і варити ще 15 хвилин, періодично помішуючи, поки соус не загусне. За бажанням можна додати трохи крохмалю, розведеного водою.
Готовий соус розлити у стерилізовані банки, щільно закрити кришками. З цієї кількості інгредієнтів виходить близько чотирьох баночок по 330 мл.
