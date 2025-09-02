Квашені огірки з буряком — рецепт без оцту, цукру та стерилізації

Квашені огірки з буряком на зиму — без цукру та без стерилізації
Квашені огірки з буряком на зиму — це натуральна консервація без оцту, цукру та зайвих клопотів. Буряк надає огіркам красивого рожево-червоного відтінку й робить їх смак насиченим та пікантним. Уже через кілька днів після закладання ви зможете скуштувати перші хрусткі огірочки, а взимку вони стануть ідеальною закускою до будь-якої страви.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- огірки — 1 кг 600 г;
- буряк — 1 шт.;
- часник — 5 головок;
- гіркий перець — ½ шт.;
- лавровий лист — 5–6 шт.;
- насіння кропу — 1 ст. л.;
- листя смородини — 10–12 шт.;
- перець чорний горошком — 1 ч. л.;
- перець духмяний — ½ ч. л.;
- насіння гірчиці — 1 ст. л.
Для маринаду:
- вода — 1 л;
- сіль — 2,5 ст. л.
Спосіб приготування
Огірки ретельно вимити й обрізати кінчики. Буряк очистити та нарізати тонкими кружечками чи брусочками. Часник розібрати на зубчики й злегка розчавити ножем. Листя смородини промити під холодною водою.
На дно банок викласти частину спецій: лавровий лист, листя смородини, часник, насіння кропу та гірчиці. Далі укладати огірки шарами, перекладаючи їх буряком, часником і спеціями для рівномірного смаку.
Для розсолу у гарячій воді розчинити сіль. Коли він трохи охолоне, залити огірки так, щоб овочі були повністю вкриті.
Накрити банки марлею чи кришками й залишити за кімнатної температури для бродіння. Уже через 3–4 дні огірки набувають рожевого відтінку завдяки буряку, а на 5–7 день стають готовими до вживання.
Коли смак стане ідеальним, банки перенести у прохолодне місце — льох чи холодильник. Там огірки зберігаються всю зиму, залишаючись хрусткими та ароматними.
