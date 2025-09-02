Квашені огірки з буряком — рецепт без оцту, цукру та стерилізації

Квашені огірки з буряком. Фото: smakuiemo.com.ua

Квашені огірки з буряком на зиму — це натуральна консервація без оцту, цукру та зайвих клопотів. Буряк надає огіркам красивого рожево-червоного відтінку й робить їх смак насиченим та пікантним. Уже через кілька днів після закладання ви зможете скуштувати перші хрусткі огірочки, а взимку вони стануть ідеальною закускою до будь-якої страви.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

огірки — 1 кг 600 г;

буряк — 1 шт.;

часник — 5 головок;

гіркий перець — ½ шт.;

лавровий лист — 5–6 шт.;

насіння кропу — 1 ст. л.;

листя смородини — 10–12 шт.;

перець чорний горошком — 1 ч. л.;

перець духмяний — ½ ч. л.;

насіння гірчиці — 1 ст. л.

Для маринаду:

вода — 1 л;

сіль — 2,5 ст. л.

Спосіб приготування

Огірки ретельно вимити й обрізати кінчики. Буряк очистити та нарізати тонкими кружечками чи брусочками. Часник розібрати на зубчики й злегка розчавити ножем. Листя смородини промити під холодною водою.

Приготування маринаду. Фото: smakuiemo.com.ua

На дно банок викласти частину спецій: лавровий лист, листя смородини, часник, насіння кропу та гірчиці. Далі укладати огірки шарами, перекладаючи їх буряком, часником і спеціями для рівномірного смаку.

Огірки в банці. Фото: smakuiemo.com.ua

Для розсолу у гарячій воді розчинити сіль. Коли він трохи охолоне, залити огірки так, щоб овочі були повністю вкриті.

Огірки в банці та маринад. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрити банки марлею чи кришками й залишити за кімнатної температури для бродіння. Уже через 3–4 дні огірки набувають рожевого відтінку завдяки буряку, а на 5–7 день стають готовими до вживання.

Огірки та буряки. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли смак стане ідеальним, банки перенести у прохолодне місце — льох чи холодильник. Там огірки зберігаються всю зиму, залишаючись хрусткими та ароматними.

