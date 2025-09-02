Відео
Смак
Квашені огірки з буряком на зиму — без цукру та без стерилізації

Квашені огірки з буряком на зиму — без цукру та без стерилізації

2 вересня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Квашені огірки з буряком — рецепт без оцту, цукру та стерилізації
Квашені огірки з буряком. Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Квашені огірки з буряком на зиму — це натуральна консервація без оцту, цукру та зайвих клопотів. Буряк надає огіркам красивого рожево-червоного відтінку й робить їх смак насиченим та пікантним. Уже через кілька днів після закладання ви зможете скуштувати перші хрусткі огірочки, а взимку вони стануть ідеальною закускою до будь-якої страви.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • огірки — 1 кг 600 г;
  • буряк — 1 шт.;
  • часник — 5 головок;
  • гіркий перець — ½ шт.;
  • лавровий лист — 5–6 шт.;
  • насіння кропу — 1 ст. л.;
  • листя смородини — 10–12 шт.;
  • перець чорний горошком — 1 ч. л.;
  • перець духмяний — ½ ч. л.;
  • насіння гірчиці — 1 ст. л.

Для маринаду:

  • вода — 1 л;
  • сіль — 2,5 ст. л.

Спосіб приготування

Огірки ретельно вимити й обрізати кінчики. Буряк очистити та нарізати тонкими кружечками чи брусочками. Часник розібрати на зубчики й злегка розчавити ножем. Листя смородини промити під холодною водою.

квашені огірки на зиму
Приготування маринаду. Фото: smakuiemo.com.ua

На дно банок викласти частину спецій: лавровий лист, листя смородини, часник, насіння кропу та гірчиці. Далі укладати огірки шарами, перекладаючи їх буряком, часником і спеціями для рівномірного смаку.

рецепт квашених огірків з буряком
Огірки в банці. Фото: smakuiemo.com.ua

Для розсолу у гарячій воді розчинити сіль. Коли він трохи охолоне, залити огірки так, щоб овочі були повністю вкриті.

квашені огірки на зиму з буряками
Огірки в банці та маринад. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрити банки марлею чи кришками й залишити за кімнатної температури для бродіння. Уже через 3–4 дні огірки набувають рожевого відтінку завдяки буряку, а на 5–7 день стають готовими до вживання.

рецепт на зиму квашених огірків з буряками
Огірки та буряки. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли смак стане ідеальним, банки перенести у прохолодне місце — льох чи холодильник. Там огірки зберігаються всю зиму, залишаючись хрусткими та ароматними.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму. 

рецепт квашені огірки соління заготівля на зиму буряк
