Головна arrow Смак arrow Помідори з цибулею на зиму №1 — рецепт передається в спадок arrow

Помідори з цибулею на зиму №1 — рецепт передається в спадок

31 серпня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Помідори з цибулею на зиму №1 — простий рецепт консервації
Помідори з цибулею на зиму. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Помідори з цибулею на зиму — це класика домашніх заготівель, які завжди виходять вдалими. Соковиті томати з ніжною цибулею мають особливий аромат і приємну пікантність. Рецепт настільки простий і перевірений, що його передають у спадок, а готова консервація прикрасить будь-який стіл узимку.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться (на банку 3 л або 1,5 л води):

  • помідори — міцні, середнього розміру;
  • цибуля — кілька кілець або шматочків;
  • перець солодкий — за бажанням;
  • сіль — 40 г (3 ст. л.);
  • цукор — 115 г (8 ст. л.);
  • оцет 9% — 35–50 г (приблизно 4 ст. л.);
  • перець чорний горошком — 5 шт.;
  • гвоздика — 2 шт.;
  • лавровий лист — 1 шт.

Спосіб приготування

Банки ретельно вимити, кришки обдати окропом. Стерилізація не обов’язкова. Помідори вибрати щільні та не переспілі. На дно банок викласти лавровий лист, гвоздику та перець горошком. Додати кільця цибулі й шматочки болгарського перцю. Викладати шарами помідори з цибулею, щоб овочі рівномірно розподілилися.

помідори з цибулею на зиму
Помідори з цибулею. Фото: smachnenke.com.ua

Закип’ятити воду. Спочатку налити трохи окропу у банку, щоб вона прогрілася, через хвилину долити доверху. Залишити на 8–10 хвилин (для дрібних томатів достатньо 5 хв). Потім воду злити у каструлю, додати сіль, цукор і оцет, закип’ятити та добре перемішати. Гарячим маринадом залити банки доверху. Закрутити кришками, перевернути догори дном і загорнути ковдрою до повного охолодження.

мариновані помідори з цибулею
Помідори з цибулею на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Помідори з цибулею виходять ароматними, ніжними та чудово зберігають свій смак. Кількість оцту можна регулювати: для м’якшого смаку додати менше, для пікантності — більше. Якщо любите солодший маринад, використайте 9 ст. л. цукру.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму. 

