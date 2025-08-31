Помідори з цибулею на зиму №1 — простий рецепт консервації

Помідори з цибулею на зиму №1 — рецепт передається в спадок
Помідори з цибулею на зиму — це класика домашніх заготівель, які завжди виходять вдалими. Соковиті томати з ніжною цибулею мають особливий аромат і приємну пікантність. Рецепт настільки простий і перевірений, що його передають у спадок, а готова консервація прикрасить будь-який стіл узимку.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться (на банку 3 л або 1,5 л води):
- помідори — міцні, середнього розміру;
- цибуля — кілька кілець або шматочків;
- перець солодкий — за бажанням;
- сіль — 40 г (3 ст. л.);
- цукор — 115 г (8 ст. л.);
- оцет 9% — 35–50 г (приблизно 4 ст. л.);
- перець чорний горошком — 5 шт.;
- гвоздика — 2 шт.;
- лавровий лист — 1 шт.
Спосіб приготування
Банки ретельно вимити, кришки обдати окропом. Стерилізація не обов’язкова. Помідори вибрати щільні та не переспілі. На дно банок викласти лавровий лист, гвоздику та перець горошком. Додати кільця цибулі й шматочки болгарського перцю. Викладати шарами помідори з цибулею, щоб овочі рівномірно розподілилися.
Закип’ятити воду. Спочатку налити трохи окропу у банку, щоб вона прогрілася, через хвилину долити доверху. Залишити на 8–10 хвилин (для дрібних томатів достатньо 5 хв). Потім воду злити у каструлю, додати сіль, цукор і оцет, закип’ятити та добре перемішати. Гарячим маринадом залити банки доверху. Закрутити кришками, перевернути догори дном і загорнути ковдрою до повного охолодження.
Помідори з цибулею виходять ароматними, ніжними та чудово зберігають свій смак. Кількість оцту можна регулювати: для м’якшого смаку додати менше, для пікантності — більше. Якщо любите солодший маринад, використайте 9 ст. л. цукру.
