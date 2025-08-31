Помидоры с луком на зиму №1 — простой рецепт консервации

Помидоры с луком на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Помидоры с луком на зиму — это классика домашних заготовок, которые всегда получаются удачными. Сочные томаты с нежным луком имеют особый аромат и приятную пикантность. Рецепт настолько простой и проверенный, что его передают по наследству, а готовая консервация украсит любой стол зимой.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится (на банку 3 л или 1,5 л воды):

помидоры — крепкие, среднего размера;

лук — несколько колец или кусочков;

перец сладкий — по желанию;

соль — 40 г (3 ст. л.);

сахар — 115 г (8 ст. л.);

уксус 9% — 35-50 г (примерно 4 ст. л.);

перец черный горошком — 5 шт.;

гвоздика — 2 шт.;

лавровый лист — 1 шт.

Способ приготовления

Банки тщательно вымыть, крышки обдать кипятком. Стерилизация не обязательна. Помидоры выбрать плотные и не переспелые. На дно банок выложить лавровый лист, гвоздику и перец горошком. Добавить кольца лука и кусочки болгарского перца. Выкладывать слоями помидоры с луком, чтобы овощи равномерно распределились.

Помидоры с луком. Фото: smachnenke.com.ua

Вскипятить воду. Сначала налить немного кипятка в банку, чтобы она прогрелась, через минуту долить доверху. Оставить на 8-10 минут (для мелких томатов достаточно 5 мин). Затем воду слить в кастрюлю, добавить соль, сахар и уксус, вскипятить и хорошо перемешать. Горячим маринадом залить банки доверху. Закрутить крышками, перевернуть вверх дном и укутать одеялом до полного остывания.

Помидоры с луком на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Помидоры с луком получаются ароматными, нежными и прекрасно сохраняют свой вкус. Количество уксуса можно регулировать: для более мягкого вкуса добавить меньше, для пикантности — больше. Если любите более сладкий маринад, используйте 9 ст. л. сахара.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.