Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Помидоры с луком на зиму №1 — рецепт передается по наследству arrow

Помидоры с луком на зиму №1 — рецепт передается по наследству

31 августа 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Помидоры с луком на зиму №1 — простой рецепт консервации
Помидоры с луком на зиму. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Помидоры с луком на зиму — это классика домашних заготовок, которые всегда получаются удачными. Сочные томаты с нежным луком имеют особый аромат и приятную пикантность. Рецепт настолько простой и проверенный, что его передают по наследству, а готовая консервация украсит любой стол зимой.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится (на банку 3 л или 1,5 л воды):

  • помидоры — крепкие, среднего размера;
  • лук — несколько колец или кусочков;
  • перец сладкий — по желанию;
  • соль — 40 г (3 ст. л.);
  • сахар — 115 г (8 ст. л.);
  • уксус 9% — 35-50 г (примерно 4 ст. л.);
  • перец черный горошком — 5 шт.;
  • гвоздика — 2 шт.;
  • лавровый лист — 1 шт.

Способ приготовления

Банки тщательно вымыть, крышки обдать кипятком. Стерилизация не обязательна. Помидоры выбрать плотные и не переспелые. На дно банок выложить лавровый лист, гвоздику и перец горошком. Добавить кольца лука и кусочки болгарского перца. Выкладывать слоями помидоры с луком, чтобы овощи равномерно распределились.

помідори з цибулею на зиму
Помидоры с луком. Фото: smachnenke.com.ua

Вскипятить воду. Сначала налить немного кипятка в банку, чтобы она прогрелась, через минуту долить доверху. Оставить на 8-10 минут (для мелких томатов достаточно 5 мин). Затем воду слить в кастрюлю, добавить соль, сахар и уксус, вскипятить и хорошо перемешать. Горячим маринадом залить банки доверху. Закрутить крышками, перевернуть вверх дном и укутать одеялом до полного остывания.

мариновані помідори з цибулею
Помидоры с луком на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Помидоры с луком получаются ароматными, нежными и прекрасно сохраняют свой вкус. Количество уксуса можно регулировать: для более мягкого вкуса добавить меньше, для пикантности — больше. Если любите более сладкий маринад, используйте 9 ст. л. сахара.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.

консервация рецепт помидоры на зиму заготовка на зиму маринованные помидоры
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации