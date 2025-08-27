Видео
Жареные баклажаны на зиму "Королевские" — проверенный рецепт

27 августа 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Жареные баклажаны с перцем на зиму Королевские — проверенный рецепт
Жареные баклажаны на зиму. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Жареные баклажаны с перцем "Королевские" — щедрая овощная икра со свежим укропом и выразительным чесноком. Сочетание баклажанов, перца и томатов дает глубокий вкус, который прекрасно раскрывается зимой. Эта заготовка универсальна и уместна как закуска или дополнение к гарнирам.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • баклажаны — 2 кг;
  • лук — 4 шт.;
  • помидоры — 1,5 кг;
  • перец болгарский — 1 кг;
  • укроп свежий — горстка;
  • масло — 300 мл.;
  • чеснок — 100 г;
  • соль — по своему вкусу;
  • сахар — 1,5 ст. л.;
  • уксусная эссенция 70% — 1 ст. л.

Способ приготовления

Баклажаны нарезать небольшими кубиками, залить холодной водой на несколько минут, затем откинуть на дуршлаг и обсушить. Перец, помидоры и лук нарезать мелкими кубиками.

заготовка з баклажанами на зиму
Баклажаны и сахар. Фото: smachnenke.com.ua

В широкой сковороде разогреть часть масла, обжарить лук до мягкости. Добавить помидоры, готовить 10 минут до сочности. Добавить сладкий перец и тушить еще 10 минут. Добавить баклажаны, при необходимости добавить немного масла, готовить вместе около 20 минут, периодически помешивая.

рецепт баклажанів на зиму
Заготовка из баклажанов. Фото: smachnenke.com.ua

В конце добавить измельченный чеснок, сахар, соль и мелко рубленый укроп, прогреть 5 минут. Снять с огня, добавить уксусную эссенцию и быстро перемешать. Горячую смесь разложить в стерилизованные банки, наполняя доверху. Плотно закрыть крышками, перевернуть вверх дном и укрыть полотенцем до полного остывания. Хранить в темном прохладном месте.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Очень удобный рецепт огурцов консервированных кубиком — для оливье и винегрета на зиму.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке", для которого вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке — в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей — это суперзаготовка закуски на зиму.

консервация рецепт баклажан заготовка на зиму баклажаны по-корейски
