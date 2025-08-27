Смажені баклажани з перцем на зиму Королівські — перевірений рецепт

Смажені баклажани на зиму "Королівські" — перевірений рецепт
Смажені баклажани з перцем Королівські — щедра овочева ікра зі свіжим кропом і виразним часником. Поєднання баклажанів, перцю та томатів дає глибокий смак, який чудово розкривається взимку. Ця заготівля універсальна і доречна як закуска чи доповнення до гарнірів.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- баклажани — 2 кг;
- цибуля — 4 шт.;
- помідори — 1,5 кг;
- перець болгарський — 1 кг;
- кріп свіжий — жменька;
- олія — 300 мл;
- часник — 100 г;
- сіль — до свого смаку;
- цукор — 1,5 ст. л.;
- оцтова есенція 70% — 1 ст. л.
Спосіб приготування
Баклажани нарізати невеликими кубиками, залити холодною водою на кілька хвилин, потім відкинути на друшляк і обсушити. Перець, помідори та цибулю нарізати дрібними кубиками.
У широкій пательні розігріти частину олії, обсмажити цибулю до м’якості. Додати помідори, готувати 10 хвилин до соковитості. Додати солодкий перець і тушкувати ще 10 хвилин. Додати баклажани, за потреби додати трохи олії, готувати разом близько 20 хвилин, періодично помішуючи.
Наприкінці додати подрібнений часник, цукор, сіль і дрібно січений кріп, прогріти 5 хвилин. Зняти з вогню, додати оцтову есенцію та швидко перемішати. Гарячу суміш розкласти у стерилізовані банки, наповнюючи доверху. Щільно закрити кришками, перевернути догори дном та укрити рушником до повного охолодження. Зберігати у темному прохолодному місці.
