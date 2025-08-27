Смажені баклажани з перцем на зиму Королівські — перевірений рецепт

Смажені баклажани на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Смажені баклажани з перцем Королівські — щедра овочева ікра зі свіжим кропом і виразним часником. Поєднання баклажанів, перцю та томатів дає глибокий смак, який чудово розкривається взимку. Ця заготівля універсальна і доречна як закуска чи доповнення до гарнірів.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

баклажани — 2 кг;

цибуля — 4 шт.;

помідори — 1,5 кг;

перець болгарський — 1 кг;

кріп свіжий — жменька;

олія — 300 мл;

часник — 100 г;

сіль — до свого смаку;

цукор — 1,5 ст. л.;

оцтова есенція 70% — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Баклажани нарізати невеликими кубиками, залити холодною водою на кілька хвилин, потім відкинути на друшляк і обсушити. Перець, помідори та цибулю нарізати дрібними кубиками.

Баклажани та цукор. Фото: smachnenke.com.ua

У широкій пательні розігріти частину олії, обсмажити цибулю до м’якості. Додати помідори, готувати 10 хвилин до соковитості. Додати солодкий перець і тушкувати ще 10 хвилин. Додати баклажани, за потреби додати трохи олії, готувати разом близько 20 хвилин, періодично помішуючи.

Заготівля з баклажанів. Фото: smachnenke.com.ua

Наприкінці додати подрібнений часник, цукор, сіль і дрібно січений кріп, прогріти 5 хвилин. Зняти з вогню, додати оцтову есенцію та швидко перемішати. Гарячу суміш розкласти у стерилізовані банки, наповнюючи доверху. Щільно закрити кришками, перевернути догори дном та укрити рушником до повного охолодження. Зберігати у темному прохолодному місці.

