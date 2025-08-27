Відео
Головна arrow Смак arrow Смажені баклажани на зиму "Королівські" — перевірений рецепт arrow

Смажені баклажани на зиму "Королівські" — перевірений рецепт

27 серпня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Смажені баклажани з перцем на зиму Королівські — перевірений рецепт
Смажені баклажани на зиму. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Смажені баклажани з перцем Королівські — щедра овочева ікра зі свіжим кропом і виразним часником. Поєднання баклажанів, перцю та томатів дає глибокий смак, який чудово розкривається взимку. Ця заготівля універсальна і доречна як закуска чи доповнення до гарнірів.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • баклажани — 2 кг;
  • цибуля — 4 шт.;
  • помідори — 1,5 кг;
  • перець болгарський — 1 кг;
  • кріп свіжий — жменька;
  • олія — 300 мл;
  • часник — 100 г;
  • сіль — до свого смаку;
  • цукор — 1,5 ст. л.;
  • оцтова есенція 70% — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Баклажани нарізати невеликими кубиками, залити холодною водою на кілька хвилин, потім відкинути на друшляк і обсушити. Перець, помідори та цибулю нарізати дрібними кубиками.

заготовка з баклажанами на зиму
Баклажани та цукор. Фото: smachnenke.com.ua

У широкій пательні розігріти частину олії, обсмажити цибулю до м’якості. Додати помідори, готувати 10 хвилин до соковитості. Додати солодкий перець і тушкувати ще 10 хвилин. Додати баклажани, за потреби додати трохи олії, готувати разом близько 20 хвилин, періодично помішуючи.

рецепт баклажанів на зиму
Заготівля з баклажанів. Фото: smachnenke.com.ua

Наприкінці додати подрібнений часник, цукор, сіль і дрібно січений кріп, прогріти 5 хвилин. Зняти з вогню, додати оцтову есенцію та швидко перемішати. Гарячу суміш розкласти у стерилізовані банки, наповнюючи доверху. Щільно закрити кришками, перевернути догори дном та укрити рушником до повного охолодження. Зберігати у темному прохолодному місці.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці", для якого вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці — в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею — це суперзаготівля закуски на зиму. 

консервація рецепт баклажан заготівля на зиму баклажани по-корейськи
