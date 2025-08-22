Соус Солодкий чилі на зиму — простий рецепт приготування з перцю та часнику

Соус на зиму. Фото: кадр з відео

Соус "Солодкий чилі" на зиму — це універсальна заготовка, яка підкорює ідеальним балансом солодкого, гострого та пряного смаку. Він стане улюбленою приправою до м’яса, риби та овочевих страв. Такий домашній соус завжди смакує краще за магазинний і обов’язково вразить ваших рідних та гостей.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно та гарно вдома.

Вам знадобиться:

перець гострий — 200 г;

перець солодкий — 500 г;

часник — 100 г;

цукор — 800 г;

сіль — 50 г;

яблучний оцет — 250 мл;

загущувач — 1 пакетик.

Спосіб приготування

Гострий і солодкий перець очистити від насіння та нарізати шматочками. Часник очистити. Усе подрібнити у блендері до стану пюре.

Часник та перець. Фото: кадр з відео

Отриману масу перекласти у велику каструлю, додати цукор і сіль. Поставити на середній вогонь і довести до кипіння, постійно помішуючи. Додати яблучний оцет і варити близько 20 хвилин, поки соус не загусне. Наприкінці додати загущувач, добре перемішати та ще раз довести до кипіння.

Готовий соус. Фото: кадр з відео

Гарячий соус розлити у стерилізовані банки, закатати кришками, перевернути догори дном і залишити під ковдрою до повного охолодження. Соус має насичений аромат і чудово смакує до м’яса, риби, овочів чи закусок.

