Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Соус на зиму "Солодкий чилі" — від його смаку всі в захваті arrow

Соус на зиму "Солодкий чилі" — від його смаку всі в захваті

22 серпня 2025 15:00
Марина Євтягіна - Редактор
Соус Солодкий чилі на зиму — простий рецепт приготування з перцю та часнику
Соус на зиму. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Соус "Солодкий чилі" на зиму — це універсальна заготовка, яка підкорює ідеальним балансом солодкого, гострого та пряного смаку. Він стане улюбленою приправою до м’яса, риби та овочевих страв. Такий домашній соус завжди смакує краще за магазинний і обов’язково вразить ваших рідних та гостей.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно та гарно вдома

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • перець гострий — 200 г;
  • перець солодкий — 500 г;
  • часник — 100 г;
  • цукор — 800 г;
  • сіль — 50 г;
  • яблучний оцет — 250 мл;
  • загущувач — 1 пакетик.

Спосіб приготування

Гострий і солодкий перець очистити від насіння та нарізати шматочками. Часник очистити. Усе подрібнити у блендері до стану пюре.

соус солодкий чилі на зиму
Часник та перець. Фото: кадр з відео

Отриману масу перекласти у велику каструлю, додати цукор і сіль. Поставити на середній вогонь і довести до кипіння, постійно помішуючи. Додати яблучний оцет і варити близько 20 хвилин, поки соус не загусне. Наприкінці додати загущувач, добре перемішати та ще раз довести до кипіння.

як приготувати соус солодкий чилі
Готовий соус. Фото: кадр з відео

Гарячий соус розлити у стерилізовані банки, закатати кришками, перевернути догори дном і залишити під ковдрою до повного охолодження. Соус має насичений аромат і чудово смакує до м’яса, риби, овочів чи закусок.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці", для якого вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці — в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею — це суперзаготівля закуски на зиму. 

консервація часник рецепт заготівля на зиму перець чилі соус
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації