Соус Солодкий чилі на зиму — простий рецепт приготування з перцю та часнику

Соус на зиму "Солодкий чилі" — від його смаку всі в захваті
Соус "Солодкий чилі" на зиму — це універсальна заготовка, яка підкорює ідеальним балансом солодкого, гострого та пряного смаку. Він стане улюбленою приправою до м’яса, риби та овочевих страв. Такий домашній соус завжди смакує краще за магазинний і обов’язково вразить ваших рідних та гостей.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно та гарно вдома.
Вам знадобиться:
- перець гострий — 200 г;
- перець солодкий — 500 г;
- часник — 100 г;
- цукор — 800 г;
- сіль — 50 г;
- яблучний оцет — 250 мл;
- загущувач — 1 пакетик.
Спосіб приготування
Гострий і солодкий перець очистити від насіння та нарізати шматочками. Часник очистити. Усе подрібнити у блендері до стану пюре.
Отриману масу перекласти у велику каструлю, додати цукор і сіль. Поставити на середній вогонь і довести до кипіння, постійно помішуючи. Додати яблучний оцет і варити близько 20 хвилин, поки соус не загусне. Наприкінці додати загущувач, добре перемішати та ще раз довести до кипіння.
Гарячий соус розлити у стерилізовані банки, закатати кришками, перевернути догори дном і залишити під ковдрою до повного охолодження. Соус має насичений аромат і чудово смакує до м’яса, риби, овочів чи закусок.
Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму
Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт.
Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці.
Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт.
Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму.
Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають.
Ароматний салат на зиму "Гордість в банці", для якого вам знадобиться 1,5 кг баклажанів.
Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці — в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити.
Ті самі козацькі огірки з гірчицею — це суперзаготівля закуски на зиму.
Читайте Новини.LIVE!