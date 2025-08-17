Відео
Калина для імунітету на зиму — два зручних способи заготівлі

Калина для імунітету на зиму — два зручних способи заготівлі

17 серпня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Калина для імунітету на зиму — два прості способи заготівлі
Калина на зиму. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Калина — справжній скарб для імунітету, адже містить велику кількість вітаміну С та інших корисних речовин. Заготовити її на зиму можна по-різному, але обидва способи зберігають максимум користі та насичений смак. Обирайте зручний варіант і запасайтесь вітамінами заздалегідь.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

Читайте також:

Вам знадобиться (для першого способу):

  • калина — 2 кг;
  • цукор — 1,3 л;
  • баночки 0,5 л — 4 шт.

Вам знадобиться (для другого способу):

  • цілі ягоди калини — 2,2 кг; 
  • цукор — 0,5 л; 
  • банка 3 л — 1 шт.

Перший спосіб приготування 

Калину добре промити та відокремити від гілочок. Ягоди подрібнити товкачкою або за допомогою блендера. 

калина на зиму
Ягоди калини. Фото: кадр з відео

Перетерти масу через сито, щоб отримати однорідний сік.

як приготувати калину на зиму
Калина та цукор. Фото: кадр з відео

Додати цукор, ретельно перемішати до повного розчинення.

калтна зиму в банках
Калиновий джем. Фото: кадр з відео

Розлити суміш по стерилізованих банках, закрити кришками та зберігати в прохолодному місці.

Другий спосіб приготування 

Калину промити та підсушити. На дно чистої трилітрової банки насипати ложку цукру, викласти шар ягід приблизно 1,5 см, потім додати дві ложки цукру.

калина зиму з цукром
Калина з цукром. Фото: кадр з відео


Повторювати шари до заповнення банки. Періодично струшувати, щоб ягоди й цукор розподілялися рівномірно. Зберігати в прохолодному місці.

рецепт вітамін С варення заготівля на зиму калина калина на зиму
