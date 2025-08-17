Калина для імунітету на зиму — два прості способи заготівлі

Калина для імунітету на зиму — два зручних способи заготівлі
Калина — справжній скарб для імунітету, адже містить велику кількість вітаміну С та інших корисних речовин. Заготовити її на зиму можна по-різному, але обидва способи зберігають максимум користі та насичений смак. Обирайте зручний варіант і запасайтесь вітамінами заздалегідь.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться (для першого способу):
- калина — 2 кг;
- цукор — 1,3 л;
- баночки 0,5 л — 4 шт.
Вам знадобиться (для другого способу):
- цілі ягоди калини — 2,2 кг;
- цукор — 0,5 л;
- банка 3 л — 1 шт.
Перший спосіб приготування
Калину добре промити та відокремити від гілочок. Ягоди подрібнити товкачкою або за допомогою блендера.
Перетерти масу через сито, щоб отримати однорідний сік.
Додати цукор, ретельно перемішати до повного розчинення.
Розлити суміш по стерилізованих банках, закрити кришками та зберігати в прохолодному місці.
Другий спосіб приготування
Калину промити та підсушити. На дно чистої трилітрової банки насипати ложку цукру, викласти шар ягід приблизно 1,5 см, потім додати дві ложки цукру.
Повторювати шари до заповнення банки. Періодично струшувати, щоб ягоди й цукор розподілялися рівномірно. Зберігати в прохолодному місці.
