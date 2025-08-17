Калина для иммунитета на зиму — два простых способа заготовки

Калина на зиму. Фото: кадр из видео

Калина — настоящий клад для иммунитета, ведь содержит большое количество витамина С и других полезных веществ. Заготовить ее на зиму можно по-разному, но оба способа сохраняют максимум пользы и насыщенный вкус. Выбирайте удобный вариант и запасайтесь витаминами заранее.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится (для первого способа):

калина — 2 кг;

сахар — 1,3 л.;

баночки 0,5 л — 4 шт.

Вам понадобится (для второго способа):

целые ягоды калины — 2,2 кг;

сахар — 0,5 л.;

банка 3 л — 1 шт.

Первый способ приготовления

Калину хорошо промыть и отделить от веточек. Ягоды измельчить толкушкой или с помощью блендера.

Ягоды калины. Фото: кадр из видео

Перетереть массу через сито, чтобы получить однородный сок.

Калина и сахар. Фото: кадр из видео

Добавить сахар, тщательно перемешать до полного растворения.

Калиновый джем. Фото: кадр из видео

Разлить смесь по стерилизованным банкам, закрыть крышками и хранить в прохладном месте.

Второй способ приготовления

Калину промыть и подсушить. На дно чистой трехлитровой банки насыпать ложку сахара, выложить слой ягод примерно 1,5 см, затем добавить две ложки сахара.

Калина с сахаром. Фото: кадр из видео



Повторять слои до заполнения банки. Периодически встряхивать, чтобы ягоды и сахар распределялись равномерно. Хранить в прохладном месте.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Очень удобный рецепт огурцов консервированных кубиком — для оливье и винегрета на зиму.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.