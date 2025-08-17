Калина для иммунитета на зиму — два простых способа заготовки

Калина для иммунитета на зиму — два удобных способа заготовки
Калина — настоящий клад для иммунитета, ведь содержит большое количество витамина С и других полезных веществ. Заготовить ее на зиму можно по-разному, но оба способа сохраняют максимум пользы и насыщенный вкус. Выбирайте удобный вариант и запасайтесь витаминами заранее.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится (для первого способа):
- калина — 2 кг;
- сахар — 1,3 л.;
- баночки 0,5 л — 4 шт.
Вам понадобится (для второго способа):
- целые ягоды калины — 2,2 кг;
- сахар — 0,5 л.;
- банка 3 л — 1 шт.
Первый способ приготовления
Калину хорошо промыть и отделить от веточек. Ягоды измельчить толкушкой или с помощью блендера.
Перетереть массу через сито, чтобы получить однородный сок.
Добавить сахар, тщательно перемешать до полного растворения.
Разлить смесь по стерилизованным банкам, закрыть крышками и хранить в прохладном месте.
Второй способ приготовления
Калину промыть и подсушить. На дно чистой трехлитровой банки насыпать ложку сахара, выложить слой ягод примерно 1,5 см, затем добавить две ложки сахара.
Повторять слои до заполнения банки. Периодически встряхивать, чтобы ягоды и сахар распределялись равномерно. Хранить в прохладном месте.
