Аджика з помідорами та кабачками на зиму — і 20 банок буде мало

13 серпня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Аджика з помідорами та кабачками — рецепт приготування ароматної заготівлі на зиму
Аджика з помідорами та кабачками. Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Ароматна аджика з помідорами та кабачками — це універсальна заготівля, яка взимку стане улюбленим доповненням до м’яса, риби чи просто свіжого хліба. Її яскравий колір, насичений аромат та ніжна консистенція роблять страву справжньою окрасою столу. Кабачки додають ніжності, помідори — соковитості, а гострий перець створює приємну пікантність. Готується така аджика просто, а результат перевершує всі очікування.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • кабачки — 3 кг;
  • морква — 500 г;
  • солодкий червоний перець — 500 г;
  • помідори — 1,5 кг;
  • томатна паста — 150 г;
  • часник — 2 головки;
  • гіркий перець — 2–10 шт. (до свого смаку);
  • цукор — 150 г;
  • сіль — 2–3 ст. л.;
  • олія — 200 мл.;
  • оцет 9% — 150 мл.

Спосіб приготування

Ретельно помити кабачки, помідори, моркву та перець. Обсушити овочі рушником, щоб зайва волога не потрапила у заготівлю. Кабачки нарізати шматочками та подрібнити у блендері або пропустити через м’ясорубку.

аджика з помідорами та кабачками
Подрібнення кабачків. Фото: smakuiemo.com.ua

Моркву, солодкий та частину гіркого перцю подрібнити так само, щоб овочі мали однорідну структуру. Помідори подрібнити окремо, зливши зайвий сік, щоб аджика не вийшла занадто рідкою.

рецепт аджики з кабачками
Солодкі та гострі перці. Фото: smakuiemo.com.ua

У велику каструлю з товстим дном викласти кабачки, моркву, солодкий перець і помідори. Влити половину олії, довести до кипіння та варити близько 30 хвилин, періодично помішуючи.

кабачкова аджика на зиму
Приготування аджики. Фото: smakuiemo.com.ua

Часник і решту гіркого перцю подрібнити та додати до овочевої маси. Тушкувати ще 20 хвилин, щоб суміш наситилася ароматом.

рецепт аджики на зиму
Аджика в каструлі. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати сіль, цукор, томатну пасту та решту олії. Перемішати й готувати ще 15 хвилин.

як приготувати аджику на зиму
Накладання аджики в банку. Фото: smakuiemo.com.ua

Спробувати аджику на смак, за потреби відкоригувати сіль або цукор, влити оцет і прокип’ятити 2 хвилини.

як приготувати аджику з кабачками на зиму
Аджика з ковбасою та салом. Фото: smakuiemo.com.ua

Готову аджику розкласти у стерилізовані банки, закрутити кришками, перевернути догори дном і вкрити теплим рушником до повного охолодження.

