Аджика с помидорами и кабачками — рецепт приготовления ароматной заготовки на зиму

Аджика с помидорами и кабачками на зиму — и 20 банок будет мало
Ароматная аджика с помидорами и кабачками — это универсальная заготовка, которая зимой станет любимым дополнением к мясу, рыбе или просто свежему хлебу. Ее яркий цвет, насыщенный аромат и нежная консистенция делают блюдо настоящим украшением стола. Кабачки добавляют нежности, помидоры — сочности, а острый перец создает приятную пикантность. Готовится такая аджика просто, а результат превосходит все ожидания.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- кабачки — 3 кг;
- морковь — 500 г;
- сладкий красный перец — 500 г;
- помидоры — 1,5 кг;
- томатная паста — 150 г;
- чеснок — 2 головки;
- горький перец — 2-10 шт. (по своему вкусу);
- сахар — 150 г;
- соль — 2-3 ст. л.;
- масло — 200 мл.;
- уксус 9% — 150 мл.
Способ приготовления
Тщательно помыть кабачки, помидоры, морковь и перец. Обсушить овощи полотенцем, чтобы лишняя влага не попала в заготовку. Кабачки нарезать кусочками и измельчить в блендере или пропустить через мясорубку.
Морковь, сладкий и часть горького перца измельчить так же, чтобы овощи имели однородную структуру. Помидоры измельчить отдельно, слив лишний сок, чтобы аджика не получилась слишком жидкой.
В большую кастрюлю с толстым дном выложить кабачки, морковь, сладкий перец и помидоры. Влить половину масла, довести до кипения и варить около 30 минут, периодически помешивая.
Чеснок и оставшийся горький перец измельчить и добавить к овощной массе. Тушить еще 20 минут, чтобы смесь насытилась ароматом.
Добавить соль, сахар, томатную пасту и оставшееся масло. Перемешать и готовить еще 15 минут.
Попробовать аджику на вкус, при необходимости откорректировать соль или сахар, влить уксус и прокипятить 2 минуты.
Готовую аджику разложить в стерилизованные банки, закрутить крышками, перевернуть вверх дном и укрыть теплым полотенцем до полного остывания.
