Аджика с помидорами и кабачками — рецепт приготовления ароматной заготовки на зиму

Аджика с помидорами и кабачками. Фото: smakuiemo.com.ua

Ароматная аджика с помидорами и кабачками — это универсальная заготовка, которая зимой станет любимым дополнением к мясу, рыбе или просто свежему хлебу. Ее яркий цвет, насыщенный аромат и нежная консистенция делают блюдо настоящим украшением стола. Кабачки добавляют нежности, помидоры — сочности, а острый перец создает приятную пикантность. Готовится такая аджика просто, а результат превосходит все ожидания.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

кабачки — 3 кг;

морковь — 500 г;

сладкий красный перец — 500 г;

помидоры — 1,5 кг;

томатная паста — 150 г;

чеснок — 2 головки;

горький перец — 2-10 шт. (по своему вкусу);

сахар — 150 г;

соль — 2-3 ст. л.;

масло — 200 мл.;

уксус 9% — 150 мл.

Способ приготовления

Тщательно помыть кабачки, помидоры, морковь и перец. Обсушить овощи полотенцем, чтобы лишняя влага не попала в заготовку. Кабачки нарезать кусочками и измельчить в блендере или пропустить через мясорубку.

Измельчение кабачков. Фото: smakuiemo.com.ua

Морковь, сладкий и часть горького перца измельчить так же, чтобы овощи имели однородную структуру. Помидоры измельчить отдельно, слив лишний сок, чтобы аджика не получилась слишком жидкой.

Сладкие и острые перцы. Фото: smakuiemo.com.ua

В большую кастрюлю с толстым дном выложить кабачки, морковь, сладкий перец и помидоры. Влить половину масла, довести до кипения и варить около 30 минут, периодически помешивая.

Приготовление аджики. Фото: smakuiemo.com.ua

Чеснок и оставшийся горький перец измельчить и добавить к овощной массе. Тушить еще 20 минут, чтобы смесь насытилась ароматом.

Аджика в кастрюле. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить соль, сахар, томатную пасту и оставшееся масло. Перемешать и готовить еще 15 минут.

Накладывание аджики в банку. Фото: smakuiemo.com.ua

Попробовать аджику на вкус, при необходимости откорректировать соль или сахар, влить уксус и прокипятить 2 минуты.

Аджика с колбасой и салом. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовую аджику разложить в стерилизованные банки, закрутить крышками, перевернуть вверх дном и укрыть теплым полотенцем до полного остывания.

