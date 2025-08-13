Видео
Аджика с помидорами и кабачками на зиму — и 20 банок будет мало

13 августа 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Аджика с помидорами и кабачками — рецепт приготовления ароматной заготовки на зиму
Аджика с помидорами и кабачками. Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Ароматная аджика с помидорами и кабачками — это универсальная заготовка, которая зимой станет любимым дополнением к мясу, рыбе или просто свежему хлебу. Ее яркий цвет, насыщенный аромат и нежная консистенция делают блюдо настоящим украшением стола. Кабачки добавляют нежности, помидоры — сочности, а острый перец создает приятную пикантность. Готовится такая аджика просто, а результат превосходит все ожидания.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • кабачки — 3 кг;
  • морковь — 500 г;
  • сладкий красный перец — 500 г;
  • помидоры — 1,5 кг;
  • томатная паста — 150 г;
  • чеснок — 2 головки;
  • горький перец — 2-10 шт. (по своему вкусу);
  • сахар — 150 г;
  • соль — 2-3 ст. л.;
  • масло — 200 мл.;
  • уксус 9% — 150 мл.

Способ приготовления

Тщательно помыть кабачки, помидоры, морковь и перец. Обсушить овощи полотенцем, чтобы лишняя влага не попала в заготовку. Кабачки нарезать кусочками и измельчить в блендере или пропустить через мясорубку.

аджика з помідорами та кабачками
Измельчение кабачков. Фото: smakuiemo.com.ua

Морковь, сладкий и часть горького перца измельчить так же, чтобы овощи имели однородную структуру. Помидоры измельчить отдельно, слив лишний сок, чтобы аджика не получилась слишком жидкой.

рецепт аджики з кабачками
Сладкие и острые перцы. Фото: smakuiemo.com.ua

В большую кастрюлю с толстым дном выложить кабачки, морковь, сладкий перец и помидоры. Влить половину масла, довести до кипения и варить около 30 минут, периодически помешивая.

кабачкова аджика на зиму
Приготовление аджики. Фото: smakuiemo.com.ua

Чеснок и оставшийся горький перец измельчить и добавить к овощной массе. Тушить еще 20 минут, чтобы смесь насытилась ароматом.

рецепт аджики на зиму
Аджика в кастрюле. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить соль, сахар, томатную пасту и оставшееся масло. Перемешать и готовить еще 15 минут.

як приготувати аджику на зиму
Накладывание аджики в банку. Фото: smakuiemo.com.ua

Попробовать аджику на вкус, при необходимости откорректировать соль или сахар, влить уксус и прокипятить 2 минуты.

як приготувати аджику з кабачками на зиму
Аджика с колбасой и салом. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовую аджику разложить в стерилизованные банки, закрутить крышками, перевернуть вверх дном и укрыть теплым полотенцем до полного остывания.

консервация рецепт Украинская кухня аджика заготовка на зиму аджика из кабачков
