Ікра з перерослих огірків на зиму "Загадка" — як кабачкова

11 серпня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Ікра з перерослих огірків — найсмачніша заготівля на зиму без стерилізації
Ікра з огірків. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Ікра з перерослих огірків "Загадка" — це знахідка для тих, хто цінує смачні й прості рецепти на зиму. Без стерилізації, лише натуральні інгредієнти й глибокий овочевий смак. З такою ікрою навіть перерослі огірки перетворяться на справжній кулінарний скарб.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • огірки — 1 кг;
  • цибуля — 300 г;
  • морква — 300 г;
  • солодкий перець — 300 г;
  • помідори — 300 г;
  • томатна паста — 60 г (1 ст. л. з гіркою);
  • часник — 2–3 зубчики;
  • олія рафінована — 70 мл;
  • сіль — 20 г (1 ст. л. без гірки);
  • цукор — 40 г (2 ст. л. без гірки);
  • чорний мелений перець — 0,5 ч. л.;
  • оцет 9% — 15 мл. (1 ст. л. неповна).

Спосіб приготування

Огірки натерти на великій тертці або дрібно нарізати, за бажанням можна залишити шкірку. Посолити та залишити на 20 хвилин, після чого відкинути на сито, щоб стекла зайва рідина.

ікра на зиму з огірків
Огірки та сіль. Фото: smachnenke.com.ua

Моркву, солодкий перець і помідори пропустити через м’ясорубку або натерти. До томатної маси додати томатну пасту та перемішати.

укра з кабачків на зиму рецепт
Морква, цибуля та помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Цибулю дрібно нарізати. У великій каструлі розігріти олію, додати цибулю та моркву, обсмажити до прозорості. Потім ввести підготовлені огірки й тушкувати разом 20–25 хвилин.

як приготувати ікру з огірків
Ікра з огірків на хлібі. Фото: smachnenke.com.ua

Додати томатну масу, сіль, цукор і тушкувати ще 30 хвилин до загусання. Наприкінці додати перець, подрібнений часник та оцет, перемішати й потримати на вогні ще 2–3 хвилини.

Готову гарячу ікру одразу розкласти у стерильні банки, щільно закрутити кришками. Укутувати не потрібно — заготівля зберігається відмінно.

