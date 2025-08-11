Ікра з перерослих огірків — найсмачніша заготівля на зиму без стерилізації

Ікра з огірків. Фото: smachnenke.com.ua

Ікра з перерослих огірків "Загадка" — це знахідка для тих, хто цінує смачні й прості рецепти на зиму. Без стерилізації, лише натуральні інгредієнти й глибокий овочевий смак. З такою ікрою навіть перерослі огірки перетворяться на справжній кулінарний скарб.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

огірки — 1 кг;

цибуля — 300 г;

морква — 300 г;

солодкий перець — 300 г;

помідори — 300 г;

томатна паста — 60 г (1 ст. л. з гіркою);

часник — 2–3 зубчики;

олія рафінована — 70 мл;

сіль — 20 г (1 ст. л. без гірки);

цукор — 40 г (2 ст. л. без гірки);

чорний мелений перець — 0,5 ч. л.;

оцет 9% — 15 мл. (1 ст. л. неповна).

Спосіб приготування

Огірки натерти на великій тертці або дрібно нарізати, за бажанням можна залишити шкірку. Посолити та залишити на 20 хвилин, після чого відкинути на сито, щоб стекла зайва рідина.

Огірки та сіль. Фото: smachnenke.com.ua

Моркву, солодкий перець і помідори пропустити через м’ясорубку або натерти. До томатної маси додати томатну пасту та перемішати.

Морква, цибуля та помідори. Фото: smachnenke.com.ua

Цибулю дрібно нарізати. У великій каструлі розігріти олію, додати цибулю та моркву, обсмажити до прозорості. Потім ввести підготовлені огірки й тушкувати разом 20–25 хвилин.

Ікра з огірків на хлібі. Фото: smachnenke.com.ua

Додати томатну масу, сіль, цукор і тушкувати ще 30 хвилин до загусання. Наприкінці додати перець, подрібнений часник та оцет, перемішати й потримати на вогні ще 2–3 хвилини.

Готову гарячу ікру одразу розкласти у стерильні банки, щільно закрутити кришками. Укутувати не потрібно — заготівля зберігається відмінно.

