Икра из переросших огурцов — самая вкусная заготовка на зиму без стерилизации

Икра из переросших огурцов на зиму "Загадка" — как кабачковая
Икра из переросших огурцов "Загадка" — это находка для тех, кто ценит вкусные и простые рецепты на зиму. Без стерилизации, только натуральные ингредиенты и глубокий овощной вкус. С такой икрой даже переросшие огурцы превратятся в настоящее кулинарное сокровище.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- огурцы — 1 кг;
- лук — 300 г;
- морковь — 300 г;
- сладкий перец — 300 г;
- помидоры — 300 г;
- томатная паста — 60 г (1 ст. л. с горкой);
- чеснок — 2-3 зубчика;
- масло рафинированное — 70 мл.;
- соль — 20 г (1 ст. л. без горки);
- сахар — 40 г (2 ст. л. без горки);
- черный молотый перец — 0,5 ч. л.;
- уксус 9% — 15 мл. (1 ст. л. неполная).
Способ приготовления
Огурцы натереть на крупной терке или мелко нарезать, по желанию можно оставить кожуру. Посолить и оставить на 20 минут, после чего откинуть на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.
Морковь, сладкий перец и помидоры пропустить через мясорубку или натереть. К томатной массе добавить томатную пасту и перемешать.
Лук мелко нарезать. В большой кастрюле разогреть масло, добавить лук и морковь, обжарить до прозрачности. Затем ввести подготовленные огурцы и тушить вместе 20-25 минут.
Добавить томатную массу, соль, сахар и тушить еще 30 минут до загустения. В конце добавить перец, измельченный чеснок и уксус, перемешать и подержать на огне еще 2-3 минуты.
Готовую горячую икру сразу разложить в стерильные банки, плотно закрутить крышками. Укутывать не нужно — заготовка хранится отлично.
Также советуем ознакомиться вам с нашей подборкой маринованных и ферментированных овощей
Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.
Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.
Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.
Полезные соленые огурцы без сахара и уксуса, которые хранятся в квартире годами.
Читайте Новини.LIVE!