Икра из переросших огурцов — самая вкусная заготовка на зиму без стерилизации

Икра из огурцов. Фото: smachnenke.com.ua

Икра из переросших огурцов "Загадка" — это находка для тех, кто ценит вкусные и простые рецепты на зиму. Без стерилизации, только натуральные ингредиенты и глубокий овощной вкус. С такой икрой даже переросшие огурцы превратятся в настоящее кулинарное сокровище.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

огурцы — 1 кг;

лук — 300 г;

морковь — 300 г;

сладкий перец — 300 г;

помидоры — 300 г;

томатная паста — 60 г (1 ст. л. с горкой);

чеснок — 2-3 зубчика;

масло рафинированное — 70 мл.;

соль — 20 г (1 ст. л. без горки);

сахар — 40 г (2 ст. л. без горки);

черный молотый перец — 0,5 ч. л.;

уксус 9% — 15 мл. (1 ст. л. неполная).

Способ приготовления

Огурцы натереть на крупной терке или мелко нарезать, по желанию можно оставить кожуру. Посолить и оставить на 20 минут, после чего откинуть на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.

Огурцы и соль. Фото: smachnenke.com.ua

Морковь, сладкий перец и помидоры пропустить через мясорубку или натереть. К томатной массе добавить томатную пасту и перемешать.

Морковь, лук и помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Лук мелко нарезать. В большой кастрюле разогреть масло, добавить лук и морковь, обжарить до прозрачности. Затем ввести подготовленные огурцы и тушить вместе 20-25 минут.

Икра из огурцов на хлебе. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить томатную массу, соль, сахар и тушить еще 30 минут до загустения. В конце добавить перец, измельченный чеснок и уксус, перемешать и подержать на огне еще 2-3 минуты.

Готовую горячую икру сразу разложить в стерильные банки, плотно закрутить крышками. Укутывать не нужно — заготовка хранится отлично.

Также советуем ознакомиться вам с нашей подборкой маринованных и ферментированных овощей

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.

Полезные соленые огурцы без сахара и уксуса, которые хранятся в квартире годами.