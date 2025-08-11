Видео
Икра из переросших огурцов на зиму "Загадка" — как кабачковая

11 августа 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Икра из переросших огурцов — самая вкусная заготовка на зиму без стерилизации
Икра из огурцов. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Икра из переросших огурцов "Загадка" — это находка для тех, кто ценит вкусные и простые рецепты на зиму. Без стерилизации, только натуральные ингредиенты и глубокий овощной вкус. С такой икрой даже переросшие огурцы превратятся в настоящее кулинарное сокровище.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • огурцы — 1 кг;
  • лук — 300 г;
  • морковь — 300 г;
  • сладкий перец — 300 г;
  • помидоры — 300 г;
  • томатная паста — 60 г (1 ст. л. с горкой);
  • чеснок — 2-3 зубчика;
  • масло рафинированное — 70 мл.;
  • соль — 20 г (1 ст. л. без горки);
  • сахар — 40 г (2 ст. л. без горки);
  • черный молотый перец — 0,5 ч. л.;
  • уксус 9% — 15 мл. (1 ст. л. неполная).

Способ приготовления

Огурцы натереть на крупной терке или мелко нарезать, по желанию можно оставить кожуру. Посолить и оставить на 20 минут, после чего откинуть на сито, чтобы стекла лишняя жидкость.

ікра на зиму з огірків
Огурцы и соль. Фото: smachnenke.com.ua

Морковь, сладкий перец и помидоры пропустить через мясорубку или натереть. К томатной массе добавить томатную пасту и перемешать.

укра з кабачків на зиму рецепт
Морковь, лук и помидоры. Фото: smachnenke.com.ua

Лук мелко нарезать. В большой кастрюле разогреть масло, добавить лук и морковь, обжарить до прозрачности. Затем ввести подготовленные огурцы и тушить вместе 20-25 минут.

як приготувати ікру з огірків
Икра из огурцов на хлебе. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить томатную массу, соль, сахар и тушить еще 30 минут до загустения. В конце добавить перец, измельченный чеснок и уксус, перемешать и подержать на огне еще 2-3 минуты.

Готовую горячую икру сразу разложить в стерильные банки, плотно закрутить крышками. Укутывать не нужно — заготовка хранится отлично.

