Соус Сладкий чили на зиму — простой рецепт приготовления из перца и чеснока

Соус на зиму на зиму. Фото: кадр из видео

Соус "Сладкий чили" на зиму — это универсальная заготовка, которая покоряет идеальным балансом сладкого, острого и пряного вкуса. Он станет любимой приправой к мясу, рыбе и овощным блюдам. Такой домашний соус всегда на вкус лучше магазинного и обязательно поразит ваших родных и гостей.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно и красиво дома.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

перец острый — 200 г;

перец сладкий — 500 г;

чеснок — 100 г;

сахар — 800 г;

соль — 50 г;

яблочный уксус — 250 мл;

загуститель — 1 пакетик.

Способ приготовления

Острый и сладкий перец очистить от семян и нарезать кусочками. Чеснок очистить. Все измельчить в блендере до состояния пюре.

Чеснок и перец. Фото: кадр из видео

Полученную массу переложить в большую кастрюлю, добавить сахар и соль. Поставить на средний огонь и довести до кипения, постоянно помешивая. Добавить яблочный уксус и варить около 20 минут, пока соус не загустеет. В конце добавить загуститель, хорошо перемешать и еще раз довести до кипения.

Готовый соус. Фото: кадр из видео

Горячий соус разлить в стерилизованные банки, закатать крышками, перевернуть вверх дном и оставить под одеялом до полного остывания. Соус имеет насыщенный аромат и прекрасно подходит к мясу, рыбе, овощам или закускам.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Очень удобный рецепт огурцов консервированных кубиком — для оливье и винегрета на зиму.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке", для которого вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке — в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей — это суперзаготовка закуски на зиму.