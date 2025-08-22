Соус Сладкий чили на зиму — простой рецепт приготовления из перца и чеснока

Соус на зиму "Сладкий чили" — от его вкуса все в восторге
Соус "Сладкий чили" на зиму — это универсальная заготовка, которая покоряет идеальным балансом сладкого, острого и пряного вкуса. Он станет любимой приправой к мясу, рыбе и овощным блюдам. Такой домашний соус всегда на вкус лучше магазинного и обязательно поразит ваших родных и гостей.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно и красиво дома.
Вам понадобится:
- перец острый — 200 г;
- перец сладкий — 500 г;
- чеснок — 100 г;
- сахар — 800 г;
- соль — 50 г;
- яблочный уксус — 250 мл;
- загуститель — 1 пакетик.
Способ приготовления
Острый и сладкий перец очистить от семян и нарезать кусочками. Чеснок очистить. Все измельчить в блендере до состояния пюре.
Полученную массу переложить в большую кастрюлю, добавить сахар и соль. Поставить на средний огонь и довести до кипения, постоянно помешивая. Добавить яблочный уксус и варить около 20 минут, пока соус не загустеет. В конце добавить загуститель, хорошо перемешать и еще раз довести до кипения.
Горячий соус разлить в стерилизованные банки, закатать крышками, перевернуть вверх дном и оставить под одеялом до полного остывания. Соус имеет насыщенный аромат и прекрасно подходит к мясу, рыбе, овощам или закускам.
