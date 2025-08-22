Видео
Соус на зиму "Сладкий чили" — от его вкуса все в восторге

Соус на зиму "Сладкий чили" — от его вкуса все в восторге

22 августа 2025 15:00
Марина Евтягина - Редактор
Соус Сладкий чили на зиму — простой рецепт приготовления из перца и чеснока
Соус на зиму на зиму. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Соус "Сладкий чили" на зиму — это универсальная заготовка, которая покоряет идеальным балансом сладкого, острого и пряного вкуса. Он станет любимой приправой к мясу, рыбе и овощным блюдам. Такой домашний соус всегда на вкус лучше магазинного и обязательно поразит ваших родных и гостей.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно и красиво дома.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • перец острый — 200 г;
  • перец сладкий — 500 г;
  • чеснок — 100 г;
  • сахар — 800 г;
  • соль — 50 г;
  • яблочный уксус — 250 мл;
  • загуститель — 1 пакетик.

Способ приготовления

Острый и сладкий перец очистить от семян и нарезать кусочками. Чеснок очистить. Все измельчить в блендере до состояния пюре.

соус солодкий чилі на зиму
Чеснок и перец. Фото: кадр из видео

Полученную массу переложить в большую кастрюлю, добавить сахар и соль. Поставить на средний огонь и довести до кипения, постоянно помешивая. Добавить яблочный уксус и варить около 20 минут, пока соус не загустеет. В конце добавить загуститель, хорошо перемешать и еще раз довести до кипения.

як приготувати соус солодкий чилі
Готовый соус. Фото: кадр из видео

Горячий соус разлить в стерилизованные банки, закатать крышками, перевернуть вверх дном и оставить под одеялом до полного остывания. Соус имеет насыщенный аромат и прекрасно подходит к мясу, рыбе, овощам или закускам.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Очень удобный рецепт огурцов консервированных кубиком — для оливье и винегрета на зиму.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке", для которого вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке — в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей — это суперзаготовка закуски на зиму.

консервация чеснок рецепт заготовка на зиму перец чили соус
