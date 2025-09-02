Квашеные огурцы со свеклой — рецепт без уксуса, сахара и стерилизации

Квашеные огурцы с свеклой на зиму — без сахара и без стерилизации
Квашеные огурцы со свеклой на зиму — это натуральная консервация без уксуса, сахара и лишних хлопот. Свекла придает огурцам красивый розово-красный оттенок и делает их вкус насыщенным и пикантным. Уже через несколько дней после закладки вы сможете попробовать первые хрустящие огурчики, а зимой они станут идеальной закуской к любому блюду.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- огурцы — 1 кг 600 г;
- свекла — 1 шт.;
- чеснок — 5 головок;
- горький перец — ½ шт.;
- лавровый лист — 5-6 шт.;
- семена укропа — 1 ст. л.;
- листья смородины — 10-12 шт.;
- перец черный горошком — 1 ч. л.;
- перец душистый — ½ ч. л.;
- семена горчицы — 1 ст. л.
Для маринада:
- вода — 1 л;
- соль — 2,5 ст. л.
Способ приготовления
Огурцы тщательно вымыть и обрезать кончики. Свеклу очистить и нарезать тонкими кружочками или брусочками. Чеснок разобрать на зубчики и слегка раздавить ножом. Листья смородины промыть под холодной водой.
На дно банок выложить часть специй: лавровый лист, листья смородины, чеснок, семена укропа и горчицы. Далее укладывать огурцы слоями, перекладывая их свеклой, чесноком и специями для равномерного вкуса.
Для рассола в горячей воде растворить соль. Когда он немного остынет, залить огурцы так, чтобы овощи были полностью покрыты.
Накрыть банки марлей или крышками и оставить при комнатной температуре для брожения. Уже через 3-4 дня огурцы приобретают розовый оттенок благодаря свекле, а на 5-7 день становятся готовыми к употреблению.
Когда вкус станет идеальным, банки перенести в прохладное место - погреб или холодильник. Там огурцы хранятся всю зиму, оставаясь хрустящими и ароматными.
