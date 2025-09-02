Квашеные огурцы со свеклой — рецепт без уксуса, сахара и стерилизации

Квашеные огурцы со свеклой. Фото: smakuiemo.com.ua

Квашеные огурцы со свеклой на зиму — это натуральная консервация без уксуса, сахара и лишних хлопот. Свекла придает огурцам красивый розово-красный оттенок и делает их вкус насыщенным и пикантным. Уже через несколько дней после закладки вы сможете попробовать первые хрустящие огурчики, а зимой они станут идеальной закуской к любому блюду.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

огурцы — 1 кг 600 г;

свекла — 1 шт.;

чеснок — 5 головок;

горький перец — ½ шт.;

лавровый лист — 5-6 шт.;

семена укропа — 1 ст. л.;

листья смородины — 10-12 шт.;

перец черный горошком — 1 ч. л.;

перец душистый — ½ ч. л.;

семена горчицы — 1 ст. л.

Для маринада:

вода — 1 л;

соль — 2,5 ст. л.

Способ приготовления

Огурцы тщательно вымыть и обрезать кончики. Свеклу очистить и нарезать тонкими кружочками или брусочками. Чеснок разобрать на зубчики и слегка раздавить ножом. Листья смородины промыть под холодной водой.

Приготовление маринада Фото: smakuiemo.com.ua

На дно банок выложить часть специй: лавровый лист, листья смородины, чеснок, семена укропа и горчицы. Далее укладывать огурцы слоями, перекладывая их свеклой, чесноком и специями для равномерного вкуса.

Огурцы в банке Фото: smakuiemo.com.ua

Для рассола в горячей воде растворить соль. Когда он немного остынет, залить огурцы так, чтобы овощи были полностью покрыты.

Огурцы в банке и маринад. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрыть банки марлей или крышками и оставить при комнатной температуре для брожения. Уже через 3-4 дня огурцы приобретают розовый оттенок благодаря свекле, а на 5-7 день становятся готовыми к употреблению.

Огурцы и свекла Фото: smakuiemo.com.ua

Когда вкус станет идеальным, банки перенести в прохладное место - погреб или холодильник. Там огурцы хранятся всю зиму, оставаясь хрустящими и ароматными.

