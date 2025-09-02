Видео
Квашеные огурцы с свеклой на зиму — без сахара и без стерилизации

Квашеные огурцы с свеклой на зиму — без сахара и без стерилизации

2 сентября 2025 01:00
Марина Евтягина - Редактор
Квашеные огурцы со свеклой — рецепт без уксуса, сахара и стерилизации
Квашеные огурцы со свеклой. Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Квашеные огурцы со свеклой на зиму — это натуральная консервация без уксуса, сахара и лишних хлопот. Свекла придает огурцам красивый розово-красный оттенок и делает их вкус насыщенным и пикантным. Уже через несколько дней после закладки вы сможете попробовать первые хрустящие огурчики, а зимой они станут идеальной закуской к любому блюду.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • огурцы — 1 кг 600 г;
  • свекла — 1 шт.;
  • чеснок — 5 головок;
  • горький перец — ½ шт.;
  • лавровый лист — 5-6 шт.;
  • семена укропа — 1 ст. л.;
  • листья смородины — 10-12 шт.;
  • перец черный горошком — 1 ч. л.;
  • перец душистый — ½ ч. л.;
  • семена горчицы — 1 ст. л.

Для маринада:

  • вода — 1 л;
  • соль — 2,5 ст. л.

Способ приготовления

Огурцы тщательно вымыть и обрезать кончики. Свеклу очистить и нарезать тонкими кружочками или брусочками. Чеснок разобрать на зубчики и слегка раздавить ножом. Листья смородины промыть под холодной водой.

квашені огірки на зиму
Приготовление маринада Фото: smakuiemo.com.ua

На дно банок выложить часть специй: лавровый лист, листья смородины, чеснок, семена укропа и горчицы. Далее укладывать огурцы слоями, перекладывая их свеклой, чесноком и специями для равномерного вкуса.

рецепт квашених огірків з буряком
Огурцы в банке Фото: smakuiemo.com.ua

Для рассола в горячей воде растворить соль. Когда он немного остынет, залить огурцы так, чтобы овощи были полностью покрыты.

квашені огірки на зиму з буряками
Огурцы в банке и маринад. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрыть банки марлей или крышками и оставить при комнатной температуре для брожения. Уже через 3-4 дня огурцы приобретают розовый оттенок благодаря свекле, а на 5-7 день становятся готовыми к употреблению.

рецепт на зиму квашених огірків з буряками
Огурцы и свекла Фото: smakuiemo.com.ua

Когда вкус станет идеальным, банки перенести в прохладное место - погреб или холодильник. Там огурцы хранятся всю зиму, оставаясь хрустящими и ароматными.

рецепт квашенные огурцы соленья заготовка на зиму свекла
