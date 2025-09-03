Огірки пікулі на зиму — рецепт хрусткої закуски з куркумою

Огірки пікулі. Фото: smakuiemo.com.ua

Огірки пікулі на зиму — це справжня знахідка для любителів пікантних закусок. Вони виходять хрусткими, ароматними й мають особливий смак завдяки куркумі та зерновій гірчиці. Такі огірочки чудово смакують у бутербродах, бургерах чи як окрема закуска й завжди додають стравам яскравої нотки.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

огірки — 3 кг;

сіль — 40 г;

цукор — 180 г;

куркума — 2 ст. л.;

сушений часник — 1 ч. л.;

мелений чорний перець — 1 ч. л.;

гірчиця в зернах — 8 ст. л.;

олія — 100 мл.;

оцет 9% — 180 мл.

Спосіб приготування

Огірки середнього розміру вимити, обсушити й нарізати кружальцями завтовшки 3–4 мм. Скласти їх у велику миску, додати сіль, цукор, куркуму, сушений часник, мелений перець, зернову гірчицю, оцет і олію.

Нарізані огірки. Фото: smakuiemo.com.ua

Добре перемішати, щоб спеції рівномірно покрили овочі. Залишити на 30 хвилин, щоб огірки пустили сік.

Огірки та спеції. Фото: smakuiemo.com.ua

Підготувати банки: вимити та висушити. Огірки щільно розкласти, заливаючи соком, що вони виділили.

Огірки в банці. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставити банки у каструлю з рушником на дні, залити теплою водою до "плічок" і стерилізувати після закипання приблизно 10 хвилин.

Стерилізація банок. Фото: smakuiemo.com.ua

Потім банки закрутити, перевернути догори дном і укутати до повного охолодження.

Мариновані огірки в банці. Фото: smakuiemo.com.ua

З цієї кількості інгредієнтів виходить близько семи півлітрових банок.

