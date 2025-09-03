Огірки пікулі на зиму — рецепт хрусткої закуски з куркумою

Огірки пікулі на зиму, як з фастфуду — ідеальні до бутербродів
Огірки пікулі на зиму — це справжня знахідка для любителів пікантних закусок. Вони виходять хрусткими, ароматними й мають особливий смак завдяки куркумі та зерновій гірчиці. Такі огірочки чудово смакують у бутербродах, бургерах чи як окрема закуска й завжди додають стравам яскравої нотки.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- огірки — 3 кг;
- сіль — 40 г;
- цукор — 180 г;
- куркума — 2 ст. л.;
- сушений часник — 1 ч. л.;
- мелений чорний перець — 1 ч. л.;
- гірчиця в зернах — 8 ст. л.;
- олія — 100 мл.;
- оцет 9% — 180 мл.
Спосіб приготування
Огірки середнього розміру вимити, обсушити й нарізати кружальцями завтовшки 3–4 мм. Скласти їх у велику миску, додати сіль, цукор, куркуму, сушений часник, мелений перець, зернову гірчицю, оцет і олію.
Добре перемішати, щоб спеції рівномірно покрили овочі. Залишити на 30 хвилин, щоб огірки пустили сік.
Підготувати банки: вимити та висушити. Огірки щільно розкласти, заливаючи соком, що вони виділили.
Поставити банки у каструлю з рушником на дні, залити теплою водою до "плічок" і стерилізувати після закипання приблизно 10 хвилин.
Потім банки закрутити, перевернути догори дном і укутати до повного охолодження.
З цієї кількості інгредієнтів виходить близько семи півлітрових банок.
