Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Смак arrow Огірки пікулі на зиму, як з фастфуду — ідеальні до бутербродів arrow

Огірки пікулі на зиму, як з фастфуду — ідеальні до бутербродів

3 вересня 2025 15:00
Марина Євтягіна - Редактор
Огірки пікулі на зиму — рецепт хрусткої закуски з куркумою
Огірки пікулі. Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Огірки пікулі на зиму — це справжня знахідка для любителів пікантних закусок. Вони виходять хрусткими, ароматними й мають особливий смак завдяки куркумі та зерновій гірчиці. Такі огірочки чудово смакують у бутербродах, бургерах чи як окрема закуска й завжди додають стравам яскравої нотки.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • огірки — 3 кг;
  • сіль — 40 г;
  • цукор — 180 г;
  • куркума — 2 ст. л.;
  • сушений часник — 1 ч. л.;
  • мелений чорний перець — 1 ч. л.;
  • гірчиця в зернах — 8 ст. л.;
  • олія — 100 мл.;
  • оцет 9% — 180 мл.

Спосіб приготування

Огірки середнього розміру вимити, обсушити й нарізати кружальцями завтовшки 3–4 мм. Скласти їх у велику миску, додати сіль, цукор, куркуму, сушений часник, мелений перець, зернову гірчицю, оцет і олію.

пікулі на зиму
Нарізані огірки. Фото: smakuiemo.com.ua

Добре перемішати, щоб спеції рівномірно покрили овочі. Залишити на 30 хвилин, щоб огірки пустили сік.

рецепт огірків пікулі
Огірки та спеції. Фото: smakuiemo.com.ua

Підготувати банки: вимити та висушити. Огірки щільно розкласти, заливаючи соком, що вони виділили.

рецепт маринованих огірків пікулі
Огірки в банці. Фото: smakuiemo.com.ua

Поставити банки у каструлю з рушником на дні, залити теплою водою до "плічок" і стерилізувати після закипання приблизно 10 хвилин.

мариновані огірки на зиму
Стерилізація банок. Фото: smakuiemo.com.ua

Потім банки закрутити, перевернути догори дном і укутати до повного охолодження.

як приготувати огірки пікулі
Мариновані огірки в банці. Фото: smakuiemo.com.ua

З цієї кількості інгредієнтів виходить близько семи півлітрових банок.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму. 
 

бутерброд рецепт мариновані огірки заготівля на зиму огірки пікули
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації