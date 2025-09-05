Помідори з гірчицею та аспірином — смачний рецепт на зиму

Помідори з гірчицею. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей рецепт помідорів з гірчицею та аспірином стане справжньою знахідкою для зимових заготовок. Вони виходять хрусткі, з легкою гостринкою та особливим ароматом. Готуються без зайвих клопотів і зберігаються ідеально навіть у квартирі.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться (на банку 3 л):

суха гірчиця — 1 ст. л. з гіркою;

аспірин (ацетилсаліцилова кислота) — 3 таблетки.

Маринад (на 1 л води):

вода — 1 л;

цукор — 3 ст. л. з гіркою;

сіль — 1 ст. л. з гіркою;

оцет 9% — 50 мл.

Для прикладу: на три банки по 3 л потрібно приблизно 4 л води.

Спосіб приготування

Обрати щільні помідори сорту "сливка", ретельно помити, обсушити й розкласти у стерилізовані банки. У кожну банку додати по столовій ложці сухої гірчиці з гіркою. Аспірин подрібнити до порошку й висипати поверх помідорів.

Приготування маринаду. Фото: smakuiemo.com.ua

Для маринаду влити у велику каструлю воду, додати цукор і сіль. Довести до кипіння, проварити кілька хвилин до повного розчинення кристалів. Потім влити оцет, прокип’ятити ще хвилину й зняти з вогню. Дати маринаду повністю охолонути.

Помідори та гірчиця. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли маринад охолоне, залити ним банки до самого верху. Накрити стерильними кришками й закрутити.

Додавання помідори. Фото: smakuiemo.com.ua

Банки добре збовтати, щоб аспірин і гірчиця рівномірно розчинилися. Додаткової стерилізації чи укутування не потрібно — помідори чудово зберігаються і в погребі, і в квартирі.

Приготування помідорів. Фото: smakuiemo.com.ua

Через кілька тижнів помідори готові до вживання. Вони виходять щільні, ароматні, з пікантним пряним смаком, а розсіл має настільки оригінальний присмак, що його часто п’ють як окремий напій.

