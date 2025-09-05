Відео
Помідори з гірчицею на зиму — рецепт без додаткових спецій

5 вересня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Помідори з гірчицею та аспірином — смачний рецепт на зиму
Помідори з гірчицею. Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Цей рецепт помідорів з гірчицею та аспірином стане справжньою знахідкою для зимових заготовок. Вони виходять хрусткі, з легкою гостринкою та особливим ароматом. Готуються без зайвих клопотів і зберігаються ідеально навіть у квартирі.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться (на банку 3 л):

  • суха гірчиця — 1 ст. л. з гіркою;
  • аспірин (ацетилсаліцилова кислота) — 3 таблетки.

Маринад (на 1 л води):

  • вода — 1 л;
  • цукор — 3 ст. л. з гіркою;
  • сіль — 1 ст. л. з гіркою;
  • оцет 9% — 50 мл.

Для прикладу: на три банки по 3 л потрібно приблизно 4 л води.

Спосіб приготування

Обрати щільні помідори сорту "сливка", ретельно помити, обсушити й розкласти у стерилізовані банки. У кожну банку додати по столовій ложці сухої гірчиці з гіркою. Аспірин подрібнити до порошку й висипати поверх помідорів.

мариновані помідори на зиму
Приготування маринаду. Фото: smakuiemo.com.ua

Для маринаду влити у велику каструлю воду, додати цукор і сіль. Довести до кипіння, проварити кілька хвилин до повного розчинення кристалів. Потім влити оцет, прокип’ятити ще хвилину й зняти з вогню. Дати маринаду повністю охолонути.

помідори на зиму з гірчицею
Помідори та гірчиця. Фото: smakuiemo.com.ua

Коли маринад охолоне, залити ним банки до самого верху. Накрити стерильними кришками й закрутити.

помідори з гірчицею на зиму без стерилізації
Додавання помідори. Фото: smakuiemo.com.ua

Банки добре збовтати, щоб аспірин і гірчиця рівномірно розчинилися. Додаткової стерилізації чи укутування не потрібно — помідори чудово зберігаються і в погребі, і в квартирі.

помідори з гірчицею на зиму рецепт
Приготування помідорів. Фото: smakuiemo.com.ua

Через кілька тижнів помідори готові до вживання. Вони виходять щільні, ароматні, з пікантним пряним смаком, а розсіл має настільки оригінальний присмак, що його часто п’ють як окремий напій.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.
 

рецепт помідори на зиму заготівля на зиму мариновані помідори гірчиця
