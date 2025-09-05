Помідори з гірчицею та аспірином — смачний рецепт на зиму

Помідори з гірчицею на зиму — рецепт без додаткових спецій
Цей рецепт помідорів з гірчицею та аспірином стане справжньою знахідкою для зимових заготовок. Вони виходять хрусткі, з легкою гостринкою та особливим ароматом. Готуються без зайвих клопотів і зберігаються ідеально навіть у квартирі.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться (на банку 3 л):
- суха гірчиця — 1 ст. л. з гіркою;
- аспірин (ацетилсаліцилова кислота) — 3 таблетки.
Маринад (на 1 л води):
- вода — 1 л;
- цукор — 3 ст. л. з гіркою;
- сіль — 1 ст. л. з гіркою;
- оцет 9% — 50 мл.
Для прикладу: на три банки по 3 л потрібно приблизно 4 л води.
Спосіб приготування
Обрати щільні помідори сорту "сливка", ретельно помити, обсушити й розкласти у стерилізовані банки. У кожну банку додати по столовій ложці сухої гірчиці з гіркою. Аспірин подрібнити до порошку й висипати поверх помідорів.
Для маринаду влити у велику каструлю воду, додати цукор і сіль. Довести до кипіння, проварити кілька хвилин до повного розчинення кристалів. Потім влити оцет, прокип’ятити ще хвилину й зняти з вогню. Дати маринаду повністю охолонути.
Коли маринад охолоне, залити ним банки до самого верху. Накрити стерильними кришками й закрутити.
Банки добре збовтати, щоб аспірин і гірчиця рівномірно розчинилися. Додаткової стерилізації чи укутування не потрібно — помідори чудово зберігаються і в погребі, і в квартирі.
Через кілька тижнів помідори готові до вживання. Вони виходять щільні, ароматні, з пікантним пряним смаком, а розсіл має настільки оригінальний присмак, що його часто п’ють як окремий напій.
Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму
Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт.
Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці.
Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт.
Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму.
Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають.
Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів.
Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити.
Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.
Читайте Новини.LIVE!