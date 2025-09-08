Салат Десятка на зиму — простий і смачний рецепт заготівлі

Салат "Десятка" на зиму — супер рецепт, який легко запамʼятати
Салат "Десятка" на зиму — це улюблена овочева консервація, яку легко запам’ятати й просто приготувати. Рівні пропорції овочів роблять його особливо смачним, а ароматний соус перетворює страву на ідеальну закуску до будь-якої трапези.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- баклажани — 10 шт.;
- цибуля — 10 шт.;
- болгарський перець — 10 шт.;
- помідори — 10 шт.;
- морква — 10 шт.;
- часник — 100 г;
- базилік — 1 пучок;
- кріп — 1 пучок;
- рослинна олія — 350 мл.;
- сіль — за смаком (приблизно 1 ст. л.);
- цукор — 1 ст. л.;
- оцет 6% — 1,5 ч. л.
Спосіб приготування
Баклажани нарізати та замочити у холодній воді з 1 ст. л. солі на 15 хвилин, щоб позбутися гіркоти. Цибулю, перець, помідори та моркву почистити й нарізати. Часник подрібнити, зелень дрібно посікти.
У великій каструлі розігріти рослинну олію, викласти всі овочі та швидко обсмажити приблизно 1 хвилину. Додати сіль за смаком і цукор. Накрити кришкою та тушкувати на середньому вогні 35 хвилин, періодично помішуючи.
Наприкінці влити оцет, добре перемішати. Гарячу масу розкласти по стерилізованих банках, накрити кришками й щільно закрити. Банки перевернути догори дном, укутати ковдрою на 24 години. Після охолодження зберігати у прохолодному темному місці.
Такий салат виходить ароматним, насиченим і дуже смачним. Він чудово підходить як самостійна закуска або як доповнення до гарнірів та м’яса.
Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму
Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт.
Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці.
Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт.
Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму.
Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають.
Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів.
Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити.
Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.
Читайте Новини.LIVE!