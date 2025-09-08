Відео
Салат "Десятка" на зиму — супер рецепт, який легко запамʼятати

8 вересня 2025 01:00
Марина Євтягіна - Редактор
Салат Десятка на зиму — простий і смачний рецепт заготівлі
Салат на зиму. Фото: smachnenke.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Салат "Десятка" на зиму — це улюблена овочева консервація, яку легко запам’ятати й просто приготувати. Рівні пропорції овочів роблять його особливо смачним, а ароматний соус перетворює страву на ідеальну закуску до будь-якої трапези.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • баклажани — 10 шт.;
  • цибуля — 10 шт.;
  • болгарський перець — 10 шт.;
  • помідори — 10 шт.;
  • морква — 10 шт.;
  • часник — 100 г;
  • базилік — 1 пучок;
  • кріп — 1 пучок;
  • рослинна олія — 350 мл.;
  • сіль — за смаком (приблизно 1 ст. л.);
  • цукор — 1 ст. л.;
  • оцет 6% — 1,5 ч. л.

Спосіб приготування

Баклажани нарізати та замочити у холодній воді з 1 ст. л. солі на 15 хвилин, щоб позбутися гіркоти. Цибулю, перець, помідори та моркву почистити й нарізати. Часник подрібнити, зелень дрібно посікти.

салат на зиму
Морква та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

У великій каструлі розігріти рослинну олію, викласти всі овочі та швидко обсмажити приблизно 1 хвилину. Додати сіль за смаком і цукор. Накрити кришкою та тушкувати на середньому вогні 35 хвилин, періодично помішуючи.

салат з баклажанами
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Наприкінці влити оцет, добре перемішати. Гарячу масу розкласти по стерилізованих банках, накрити кришками й щільно закрити. Банки перевернути догори дном, укутати ковдрою на 24 години. Після охолодження зберігати у прохолодному темному місці.

салат з баклажанами на зиму
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Такий салат виходить ароматним, насиченим і дуже смачним. Він чудово підходить як самостійна закуска або як доповнення до гарнірів та м’яса.


Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.

