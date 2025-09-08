Салат Десятка на зиму — простий і смачний рецепт заготівлі

Салат на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Десятка" на зиму — це улюблена овочева консервація, яку легко запам’ятати й просто приготувати. Рівні пропорції овочів роблять його особливо смачним, а ароматний соус перетворює страву на ідеальну закуску до будь-якої трапези.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

баклажани — 10 шт.;

цибуля — 10 шт.;

болгарський перець — 10 шт.;

помідори — 10 шт.;

морква — 10 шт.;

часник — 100 г;

базилік — 1 пучок;

кріп — 1 пучок;

рослинна олія — 350 мл.;

сіль — за смаком (приблизно 1 ст. л.);

цукор — 1 ст. л.;

оцет 6% — 1,5 ч. л.

Спосіб приготування

Баклажани нарізати та замочити у холодній воді з 1 ст. л. солі на 15 хвилин, щоб позбутися гіркоти. Цибулю, перець, помідори та моркву почистити й нарізати. Часник подрібнити, зелень дрібно посікти.

Морква та цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

У великій каструлі розігріти рослинну олію, викласти всі овочі та швидко обсмажити приблизно 1 хвилину. Додати сіль за смаком і цукор. Накрити кришкою та тушкувати на середньому вогні 35 хвилин, періодично помішуючи.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Наприкінці влити оцет, добре перемішати. Гарячу масу розкласти по стерилізованих банках, накрити кришками й щільно закрити. Банки перевернути догори дном, укутати ковдрою на 24 години. Після охолодження зберігати у прохолодному темному місці.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Такий салат виходить ароматним, насиченим і дуже смачним. Він чудово підходить як самостійна закуска або як доповнення до гарнірів та м’яса.



