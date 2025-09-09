Вяленые сливы на зиму — рецепт пряной закуски в масле

Вяленые сливы. Фото: кадр из видео

Вяленые сливы в масле со специями — это настоящая кулинарная находка. Они получаются сочные, пряные и невероятно вкусные. Такая закуска станет идеальным дополнением к мясу, салатам или праздничным блюдам, а приготовить ее можно легко в обычных домашних условиях.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Nekrasovakitchen.

Вам понадобится:

сливы — 3 кг;

соль — 1 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

итальянские травы — 2 ст. л. (или по вкусу);

базилик сушеный — 1-2 ч. л.;

чеснок сушеный — 1-2 ч. л;

масло оливковое или другое без резкого запаха — 300-400 мл.

Способ приготовления

Сливы хорошо помыть, разрезать пополам и удалить косточки. Выложить половинки мякотью вверх на поддоны сушилки или противень, застеленный пергаментом.

Подготовка слив. Фото: кадр из видео

Смешать соль с сахаром, посыпать сливы. Добавить итальянские травы для аромата. Сушить при температуре 70 °C в сушилке 6-7 часов или в духовке 5-6 часов.

Вяленые сливы. Фото: кадр из видео

Если духовка без конвекции, дверцу оставить немного приоткрытой. Сливы должны остаться эластичными и мягковатыми, не пересушенными.

Сливы в банке. Фото: кадр из видео

Готовые половинки выложить слоями в стерильные банки, пересыпая сушеным базиликом, чесноком и травами. Залить теплым (но не кипящим) маслом доверху, плотно закрыть крышками. Хранить в холодильнике.

Вяленые сливы в масле. Фото: кадр из видео

Вяленые сливы получаются ароматными, сочными и пряными. Они прекрасно подходят как закуска, дополнение к мясу, сырной тарелке или даже как самостоятельный деликатес.

