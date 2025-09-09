Видео
Вкусная закуска "вяленые сливы" — от них невозможно оторваться

9 сентября 2025 15:00
Юлия Щербак
Юлия Щербак
Редактор
Вяленые сливы на зиму — рецепт пряной закуски в масле
Вяленые сливы. Фото: кадр из видео
Юлия Щербак
Юлия Щербак
Редактор

Вяленые сливы в масле со специями — это настоящая кулинарная находка. Они получаются сочные, пряные и невероятно вкусные. Такая закуска станет идеальным дополнением к мясу, салатам или праздничным блюдам, а приготовить ее можно легко в обычных домашних условиях.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Nekrasovakitchen.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • сливы — 3 кг;
  • соль — 1 ст. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • итальянские травы — 2 ст. л. (или по вкусу);
  • базилик сушеный — 1-2 ч. л.;
  • чеснок сушеный — 1-2 ч. л;
  • масло оливковое или другое без резкого запаха — 300-400 мл.

Способ приготовления

Сливы хорошо помыть, разрезать пополам и удалить косточки. Выложить половинки мякотью вверх на поддоны сушилки или противень, застеленный пергаментом.

в’ялені сливи на зиму
Подготовка слив. Фото: кадр из видео

Смешать соль с сахаром, посыпать сливы. Добавить итальянские травы для аромата. Сушить при температуре 70 °C в сушилке 6-7 часов или в духовке 5-6 часов.

в’ялені сливи в олії на зиму
Вяленые сливы. Фото: кадр из видео

Если духовка без конвекции, дверцу оставить немного приоткрытой. Сливы должны остаться эластичными и мягковатыми, не пересушенными.

в’ялені сливи в олії
Сливы в банке. Фото: кадр из видео

Готовые половинки выложить слоями в стерильные банки, пересыпая сушеным базиликом, чесноком и травами. Залить теплым (но не кипящим) маслом доверху, плотно закрыть крышками. Хранить в холодильнике.

в’ялені сливи в олії рецепт
Вяленые сливы в масле. Фото: кадр из видео

Вяленые сливы получаются ароматными, сочными и пряными. Они прекрасно подходят как закуска, дополнение к мясу, сырной тарелке или даже как самостоятельный деликатес.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.

Ароматный салат на зиму "Гордость в банке" для которых вам понадобится 1,5 кг баклажанов.

Полезные квашеные огурцы и помидоры в 1 банке, в этом рецепте получается вкусный рассол, который можно пить.

Те самые казацкие огурцы с горчицей, это супер заготовка закуски на зиму.

консервация рецепт заготовка на зиму закуска слива
