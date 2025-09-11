Салат Рожевий Фламінго на зиму — рецепт із капусти та буряка

Салат на зиму. Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Рожевий Фламінго" — це одна з найяскравіших заготівель на зиму. Завдяки капусті, буряку та моркві страва набуває апетитного кольору й насиченого смаку. Узимку такий салат прикрасить будь-який стіл і стане чудовим доповненням до гарячих страв.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

капуста — 2 кг;

буряк червоний — 300 г;

морква — 300 г;

часник — 10 зубчиків;

лавровий лист — 2–3 шт.;

перець чорний горошком — 15 шт.

Для маринаду:

вода — 0,5 л;

олія соняшникова — 100 мл.;

оцет 9% — 100 мл;

цукор — 4 ст. л.;

сіль — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Капусту нашаткувати тонкою соломкою. Буряк і моркву натерти на тертці для корейських овочів або дрібній класичній.

Капуста та буряки. Фото: smachnenke.com.ua

У каструлі змішати воду, олію, оцет, сіль і цукор. Додати лавровий лист, чорний перець горошком і нарізаний пластинками часник. Довести маринад до кипіння й проварити кілька хвилин.

Стерилізація банок. Фото: smachnenke.com.ua

Моркву та буряк з’єднати, залити частиною гарячого маринаду й добре перемішати з капустою, щоб овочі пустили сік. Щільно наповнити стерилізовані банки овочевою масою, залити залишком маринаду. Накрити кришками й поставити банки у велику каструлю з рушником на дні. Залити водою "по плічка" і стерилізувати 20 хвилин після закипання.

Салат в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Готові банки закатати, перевернути догори дном і вкутати до повного охолодження. Салат виходить яскравий, із кисло-солодким смаком і приємним ароматом спецій. Взимку він чудово смакує як закуска, гарнір до картоплі чи доповнення до м’яса.

