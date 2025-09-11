Салат Рожевий Фламінго на зиму — рецепт із капусти та буряка

Салат на зиму "Рожевий фламінго" — рецепт із капусти та буряків
Салат "Рожевий Фламінго" — це одна з найяскравіших заготівель на зиму. Завдяки капусті, буряку та моркві страва набуває апетитного кольору й насиченого смаку. Узимку такий салат прикрасить будь-який стіл і стане чудовим доповненням до гарячих страв.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- капуста — 2 кг;
- буряк червоний — 300 г;
- морква — 300 г;
- часник — 10 зубчиків;
- лавровий лист — 2–3 шт.;
- перець чорний горошком — 15 шт.
Для маринаду:
- вода — 0,5 л;
- олія соняшникова — 100 мл.;
- оцет 9% — 100 мл;
- цукор — 4 ст. л.;
- сіль — 2 ст. л.
Спосіб приготування
Капусту нашаткувати тонкою соломкою. Буряк і моркву натерти на тертці для корейських овочів або дрібній класичній.
У каструлі змішати воду, олію, оцет, сіль і цукор. Додати лавровий лист, чорний перець горошком і нарізаний пластинками часник. Довести маринад до кипіння й проварити кілька хвилин.
Моркву та буряк з’єднати, залити частиною гарячого маринаду й добре перемішати з капустою, щоб овочі пустили сік. Щільно наповнити стерилізовані банки овочевою масою, залити залишком маринаду. Накрити кришками й поставити банки у велику каструлю з рушником на дні. Залити водою "по плічка" і стерилізувати 20 хвилин після закипання.
Готові банки закатати, перевернути догори дном і вкутати до повного охолодження. Салат виходить яскравий, із кисло-солодким смаком і приємним ароматом спецій. Взимку він чудово смакує як закуска, гарнір до картоплі чи доповнення до м’яса.
