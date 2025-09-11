Відео
Салат на зиму "Рожевий фламінго" — рецепт із капусти та буряків

Салат на зиму "Рожевий фламінго" — рецепт із капусти та буряків

11 вересня 2025 15:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Салат Рожевий Фламінго на зиму — рецепт із капусти та буряка
Салат на зиму. Фото: smachnenke.com.ua
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Салат "Рожевий Фламінго" — це одна з найяскравіших заготівель на зиму. Завдяки капусті, буряку та моркві страва набуває апетитного кольору й насиченого смаку. Узимку такий салат прикрасить будь-який стіл і стане чудовим доповненням до гарячих страв.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • капуста — 2 кг;
  • буряк червоний — 300 г;
  • морква — 300 г;
  • часник — 10 зубчиків;
  • лавровий лист — 2–3 шт.;
  • перець чорний горошком — 15 шт.

Для маринаду:

  • вода — 0,5 л;
  • олія соняшникова — 100 мл.;
  • оцет 9% — 100 мл;
  • цукор — 4 ст. л.;
  • сіль — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Капусту нашаткувати тонкою соломкою. Буряк і моркву натерти на тертці для корейських овочів або дрібній класичній.

салат на зиму з капустою
Капуста та буряки. Фото: smachnenke.com.ua

У каструлі змішати воду, олію, оцет, сіль і цукор. Додати лавровий лист, чорний перець горошком і нарізаний пластинками часник. Довести маринад до кипіння й проварити кілька хвилин.

заготовка на зиму з капустою та морквою
Стерилізація банок. Фото: smachnenke.com.ua

Моркву та буряк з’єднати, залити частиною гарячого маринаду й добре перемішати з капустою, щоб овочі пустили сік. Щільно наповнити стерилізовані банки овочевою масою, залити залишком маринаду. Накрити кришками й поставити банки у велику каструлю з рушником на дні. Залити водою "по плічка" і стерилізувати 20 хвилин після закипання.

заготовка на зиму з капустою та буряками
Салат в банках. Фото: smachnenke.com.ua

Готові банки закатати, перевернути догори дном і вкутати до повного охолодження. Салат виходить яскравий, із кисло-солодким смаком і приємним ароматом спецій. Взимку він чудово смакує як закуска, гарнір до картоплі чи доповнення до м’яса.

Також радимо вам ознайомитися з нашою добіркою перевірених рецептів заготівель на зиму

Дуже смачні помідори по-вірменськи на зиму — перевірений рецепт. 

Радимо приготувати лечо з рисом на зиму — повноцінна страва в одній банці. 

Ароматні президентські помідори половинками на зиму — популярний рецепт. 

Дуже зручний рецепт огірків консервованих кубиком — для олів’є та вінегрету на зиму. 

Нова заготівля з капустою на зиму Люкс — цей рецепт всі шукають. 

Ароматний салат на зиму "Гордість в банці" для яких вам знадобиться 1,5 кг баклажанів. 

Корисні квашені огірки та помідори в 1 банці, в цьому рецепті виходить смачний розсіл, який можна пити. 

Ті самі козацькі огірки з гірчицею, це супер заготівля закуски на зиму.

капуста морква рецепт заготівля на зиму салат на зиму буряк
