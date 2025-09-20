Тыквенный сок на зиму — рецепт нектара с витаминами

Тыквенный сок. Фото: smakuiemo.com.ua

Тыквенный сок на зиму — это не просто напиток, а настоящий золотой нектар с запасом витаминов для всей семьи. Его нежный вкус сочетает сладость тыквы и свежие цитрусовые ноты апельсина и лимона. Приготовьте его осенью и зимой каждый стакан будет напоминать о теплых солнечных днях.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

тыква — 8 кг (чистой мякоти примерно 5,5 кг);

вода — 4,5 л.;

апельсины — 6 шт. (сок);

лимоны — 2 шт. (сок);

сахар — 1 кг.

Способ приготовления

Тыкву хорошо вымыть, разрезать на части и очистить от кожуры. Нарезать мякоть небольшими кубиками, чтобы она быстрее проварилась и сохранила насыщенный цвет.

Кусочки тыквы. Фото: smakuiemo.com.ua

Переложить кусочки тыквы в большую кастрюлю, залить водой так, чтобы она покрывала кубики, довести до кипения и варить примерно 20 минут. Проверять готовность удобно ложкой — мякоть должна легко разминаться.

Приготовление нектара. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовую тыкву перебить блендером до однородного пюре без комочков. Выжать сок из апельсинов и лимонов, влить в пюре и тщательно перемешать. Добавить сахар, ориентируясь на сладость тыквы и собственные предпочтения.

Сок из апельсинов. Фото: smakuiemo.com.ua

Снова поставить кастрюлю на огонь, довести массу до кипения и проварить не более 5 минут — так сохранятся витамины и свежий аромат цитрусовых.

Тыквенный сок в банке. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовый тыквенный нектар разлить в стерилизованные банки и закрыть крышками. Из такого количества ингредиентов получается примерно 10 литров сока.

Также советуем вам ознакомиться с нашей подборкой проверенных рецептов заготовок на зиму

Очень вкусные помидоры по-армянски на зиму — проверенный рецепт.

Советуем приготовить лечо с рисом на зиму — полноценное блюдо в одной банке.

Ароматные президентские помидоры половинками на зиму — популярный рецепт.

Новая заготовка с капустой на зиму Люкс — этот рецепт все ищут.