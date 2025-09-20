Видео
Главная arrow Вкус arrow Тыквенный сок на зиму — "Золотой нектар" с витаминами на зиму arrow

Тыквенный сок на зиму — "Золотой нектар" с витаминами на зиму

20 сентября 2025 01:04
Марина Евтягина - Редактор
Тыквенный сок на зиму — рецепт нектара с витаминами
Тыквенный сок. Фото: smakuiemo.com.ua
Марина Евтягина - Редактор

Тыквенный сок на зиму — это не просто напиток, а настоящий золотой нектар с запасом витаминов для всей семьи. Его нежный вкус сочетает сладость тыквы и свежие цитрусовые ноты апельсина и лимона. Приготовьте его осенью и зимой каждый стакан будет напоминать о теплых солнечных днях.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

  • тыква — 8 кг (чистой мякоти примерно 5,5 кг);
  • вода — 4,5 л.;
  • апельсины — 6 шт. (сок);
  • лимоны — 2 шт. (сок);
  • сахар — 1 кг.

Способ приготовления

Тыкву хорошо вымыть, разрезать на части и очистить от кожуры. Нарезать мякоть небольшими кубиками, чтобы она быстрее проварилась и сохранила насыщенный цвет.

гарбузовий сік
Кусочки тыквы. Фото: smakuiemo.com.ua

Переложить кусочки тыквы в большую кастрюлю, залить водой так, чтобы она покрывала кубики, довести до кипения и варить примерно 20 минут. Проверять готовность удобно ложкой — мякоть должна легко разминаться.

гарбузовий нектар рецепт
Приготовление нектара. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовую тыкву перебить блендером до однородного пюре без комочков. Выжать сок из апельсинов и лимонов, влить в пюре и тщательно перемешать. Добавить сахар, ориентируясь на сладость тыквы и собственные предпочтения.

рецепт гарбузового соку з апельсинами
Сок из апельсинов. Фото: smakuiemo.com.ua

Снова поставить кастрюлю на огонь, довести массу до кипения и проварить не более 5 минут — так сохранятся витамины и свежий аромат цитрусовых.

рецепт гарбузового соку на зиму
Тыквенный сок в банке. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовый тыквенный нектар разлить в стерилизованные банки и закрыть крышками. Из такого количества ингредиентов получается примерно 10 литров сока.

