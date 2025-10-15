Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Творожно-тыквенная запеканка — аромат осени в каждом кусочке

Творожно-тыквенная запеканка — аромат осени в каждом кусочке

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 15:04
Творожно-тыквенная запеканка — рецепт приготовления нежной осенней выпечки с фото
Творожно-тыквенная запеканка из творога. Фото: smakuiemo.com.ua

Творожно-тыквенная запеканка — это настоящее воплощение осени в каждом кусочке. Нежная текстура, аромат цитрусовых и естественная сладость тыквы создают гармоничный вкус, от которого трудно оторваться. Она идеально подходит для семейного завтрака или как легкий десерт к чаю, наполняя дом теплом и уютом.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • тыква — 500 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • сахар — 60-100 г (по своему вкусу);
  • манная крупа — 4 ст. л.;
  • цедра апельсина или лимона — с 1 плода.

Для творожной массы:

  • творог — 500 г;
  • сахар — 60 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • сметана (20%) — 150 г;
  • манная крупа — 3 ст. л.

Способ приготовления

Подготовить тыкву: очистить, нарезать кубиками и довести до мягкости. Удобнее всего сделать это в микроволновке — накрыть тарелку пленкой и готовить примерно 9 минут.

рецепт запіканки
Яйца и сахар. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовую тыкву переложить в миску, добавить яйца, сахар и перебить блендером до гладкой однородной консистенции. Ввести натертую цедру апельсина или лимона для свежего аромата. Затем добавить манную крупу и оставить на несколько минут, чтобы она набухла.

рецепт гарбузової запіканки
Творожная и тыквенная масса. Фото: smakuiemo.com.ua

Отдельно приготовить творожную массу. Смешать творог, сахар, ванильный сахар и сметану, перебить блендером до кремовой текстуры. Добавить манку и оставить на 10 минут, чтобы масса стала более густой.

рецепт запіканки з сиром та гарбузом
Приготовление запеканки. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для выпекания (диаметром около 23 см) застелить пергаментом и смазать сливочным маслом. Выкладывать поочередно творожную и тыквенную массу — можно слоями или ложками, создавая чередование цветов. Затем провести шпажкой, чтобы образовались красивые узоры.

гарбузова запіканка з сиром
Тыквенная запеканка. Фото: smakuiemo.com.ua

По желанию украсить сверху ягодами — клюквой, вяленой черешней или вишней. Выпекать при температуре 180°C 40-50 минут, пока верх не станет румяным. Перед нарезанием дать остыть, чтобы запеканка стала нежной и плотной.

Предлагаем вас ознакомиться с нашей подборкой сезонных рецептов из тыквы

Фаршированная тыква с фаршем — новый быстрый рецепт на ужин.

Тыквенные оладьи за 10 минут — на завтрак, обед или ужин.

Тыквенный сок с морковью и грушами — "золотой" эликсир здоровья.

Мраморная запеканка с тыквой и сыром — для вкусного завтрака.

Тыквенный сок на зиму — "золотой нектар" с витаминами.

тыква десерт рецепт выпечка творог запеканки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации