Творожно-тыквенная запеканка — рецепт приготовления нежной осенней выпечки с фото

Творожно-тыквенная запеканка из творога. Фото: smakuiemo.com.ua

Творожно-тыквенная запеканка — это настоящее воплощение осени в каждом кусочке. Нежная текстура, аромат цитрусовых и естественная сладость тыквы создают гармоничный вкус, от которого трудно оторваться. Она идеально подходит для семейного завтрака или как легкий десерт к чаю, наполняя дом теплом и уютом.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

тыква — 500 г;

яйца — 4 шт.;

сахар — 60-100 г (по своему вкусу);

манная крупа — 4 ст. л.;

цедра апельсина или лимона — с 1 плода.

Для творожной массы:

творог — 500 г;

сахар — 60 г;

ванильный сахар — 10 г;

сметана (20%) — 150 г;

манная крупа — 3 ст. л.

Способ приготовления

Подготовить тыкву: очистить, нарезать кубиками и довести до мягкости. Удобнее всего сделать это в микроволновке — накрыть тарелку пленкой и готовить примерно 9 минут.

Яйца и сахар. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовую тыкву переложить в миску, добавить яйца, сахар и перебить блендером до гладкой однородной консистенции. Ввести натертую цедру апельсина или лимона для свежего аромата. Затем добавить манную крупу и оставить на несколько минут, чтобы она набухла.

Творожная и тыквенная масса. Фото: smakuiemo.com.ua

Отдельно приготовить творожную массу. Смешать творог, сахар, ванильный сахар и сметану, перебить блендером до кремовой текстуры. Добавить манку и оставить на 10 минут, чтобы масса стала более густой.

Приготовление запеканки. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму для выпекания (диаметром около 23 см) застелить пергаментом и смазать сливочным маслом. Выкладывать поочередно творожную и тыквенную массу — можно слоями или ложками, создавая чередование цветов. Затем провести шпажкой, чтобы образовались красивые узоры.

Тыквенная запеканка. Фото: smakuiemo.com.ua

По желанию украсить сверху ягодами — клюквой, вяленой черешней или вишней. Выпекать при температуре 180°C 40-50 минут, пока верх не станет румяным. Перед нарезанием дать остыть, чтобы запеканка стала нежной и плотной.

Предлагаем вас ознакомиться с нашей подборкой сезонных рецептов из тыквы

Фаршированная тыква с фаршем — новый быстрый рецепт на ужин.

Тыквенные оладьи за 10 минут — на завтрак, обед или ужин.

Тыквенный сок с морковью и грушами — "золотой" эликсир здоровья.

Мраморная запеканка с тыквой и сыром — для вкусного завтрака.

Тыквенный сок на зиму — "золотой нектар" с витаминами.