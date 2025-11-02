Видео
Дата публикации 2 ноября 2025 01:04
обновлено: 19:15
Как сделать домашнюю сметану из кефира и соли — простой проверенный рецепт
Домашняя сметана. Фото: gospodynka.com.ua

Если у вас под рукой есть кефир и немного соли — этого достаточно, чтобы сделать настоящую домашнюю сметану. Никаких миксеров и сложных процессов: через 12 часов вы получите густую, натуральную сметану, которая не уступает магазинной.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • кефир 3,2% — 1 л.;
  • соль — 6 ст. ложек.

Способ приготовления

Подготовьте все необходимое: литр кефира, глубокую миску, дуршлаг и чистую хлопчатобумажную ткань или вафельное полотенце. Кефир лучше выбирать натуральный, без примесей и стабилизаторов, с содержанием жира не менее 3,2%. Чем жирнее кефир, тем гуще будет сметана.

як приготувати сметану
Кефир и полотенце. Фото: gospodynka.com.ua

В глубокую миску насыпьте соль. Поставьте сверху дуршлаг так, чтобы он не касался дна (между ними должно быть пространство 5-6 см). Дно дуршлага застелите тканью или полотенцем. Вылейте в него кефир и оставьте все в таком положении на 12 часов при комнатной температуре.

приготування сметани з кефіру
Приготовление сметаны. Фото: gospodynka.com.ua

За это время соль вытянет лишнюю жидкость, а из кефира образуется густая, нежная сметана. Переложите ее в чистую банку — и все готово!

рецепт сметани з кефіру та солі
Сметана в тарелке. Фото: gospodynka.com.ua

Домашняя сметана получается плотная, но мягкая, с легким сливочным привкусом. Она прекрасно подходит для выпечки, заправок, вареников, драников или просто к домашней картошке.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
