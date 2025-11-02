Як зробити домашню сметану з кефіру та солі — простий перевірений рецепт

Сметану можна зробити з кефіру та солі — спосіб приготування
Якщо у вас під рукою є кефір і трохи солі — цього достатньо, щоб зробити справжню домашню сметану. Ніяких міксерів і складних процесів: через 12 годин ви отримаєте густу, натуральну сметану, яка не поступається магазинній.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- кефір 3,2% — 1 л.;
- сіль — 6 ст. ложок.
Спосіб приготування
Підготуйте все необхідне: літр кефіру, глибоку миску, друшляк і чисту бавовняну тканину або вафельний рушник. Кефір краще обирати натуральний, без домішок і стабілізаторів, з вмістом жиру не менше 3,2%. Чим жирніший кефір, тим густіша буде сметана.
У глибоку миску насипте сіль. Поставте зверху друшляк так, щоб він не торкався дна (між ними має бути простір 5–6 см). Дно друшляка застеліть тканиною або рушником. Вилийте в нього кефір і залиште все в такому положенні на 12 годин при кімнатній температурі.
За цей час сіль витягне зайву рідину, а з кефіру утвориться густа, ніжна сметана. Перекладіть її у чисту банку — і все готово!
Домашня сметана виходить щільна, але м’яка, з легким вершковим присмаком. Вона чудово підходить для випічки, заправок, вареників, дерунів чи просто до домашньої картоплі.
