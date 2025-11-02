Як зробити домашню сметану з кефіру та солі — простий перевірений рецепт

Домашня сметана. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо у вас під рукою є кефір і трохи солі — цього достатньо, щоб зробити справжню домашню сметану. Ніяких міксерів і складних процесів: через 12 годин ви отримаєте густу, натуральну сметану, яка не поступається магазинній.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

кефір 3,2% — 1 л.;

сіль — 6 ст. ложок.

Спосіб приготування

Підготуйте все необхідне: літр кефіру, глибоку миску, друшляк і чисту бавовняну тканину або вафельний рушник. Кефір краще обирати натуральний, без домішок і стабілізаторів, з вмістом жиру не менше 3,2%. Чим жирніший кефір, тим густіша буде сметана.

Кефір та рушник. Фото: gospodynka.com.ua

У глибоку миску насипте сіль. Поставте зверху друшляк так, щоб він не торкався дна (між ними має бути простір 5–6 см). Дно друшляка застеліть тканиною або рушником. Вилийте в нього кефір і залиште все в такому положенні на 12 годин при кімнатній температурі.

Приготування сметани. Фото: gospodynka.com.ua

За цей час сіль витягне зайву рідину, а з кефіру утвориться густа, ніжна сметана. Перекладіть її у чисту банку — і все готово!

Сметана в тарілці. Фото: gospodynka.com.ua

Домашня сметана виходить щільна, але м’яка, з легким вершковим присмаком. Вона чудово підходить для випічки, заправок, вареників, дерунів чи просто до домашньої картоплі.

