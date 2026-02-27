Домашній крем сир зі сметани та йогурту — простий рецепт приготування з фото

Крем-сир. Колаж: Новини.LIVE. Фото: gospodynka.com.ua

Домашній крем сир зі сметани та йогурту підкорює своєю ніжною текстурою та насиченим вершковим смаком. Для приготування потрібно лише кілька доступних інгредієнтів і трохи часу на вистоювання в холодильнику. Цей рецепт з фото допоможе легко отримати густий, м’який сир, який чудово підходить для намазок, закусок і десертів.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

сметана 20–30% — 300 г;

йогурт натуральний без добавок — 260 г;

сіль — 0,5 ч. л.;

сік лимона — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Викласти сметану в глибоку миску, обираючи продукт жирністю 20–30%, щоб отримати густу та ніжну текстуру. Додати натуральний йогурт без добавок, додати сіль і сік лимона. Ретельно перемішати лопаткою до повної однорідності, щоб маса стала гладенькою, без грудочок.

Сметана та лимон. Фото: gospodynka.com.ua

Встановити друшляк на миску, застелити його кількома шарами марлі. Акуратно перекласти сметанно-йогуртову суміш у підготовлений друшляк.

Приготування крем-сиру. Фото: gospodynka.com.ua

Накрити зверху марлею або кришкою, встановити невеликий вантаж, щоб сприяти відділенню сироватки. Поставити в холодильник на 8–12 годин або залишити на ніч. За цей час зайва рідина стече, а маса набуде щільної кремової консистенції.

Бутерброди з крем-сиром. Фото: gospodynka.com.ua

Дістати готовий сир із марлі, перекласти в чисту ємність. За бажанням додати дрібно нарізану зелень, чорний мелений перець або часник, ретельно перемішати. Використовувати як намазку для бутербродів, основу для закусок або кремів для десертів.

