Україна
Крем-сир в домашніх умовах — знадобиться сметана, йогурт і лимон

Крем-сир в домашніх умовах — знадобиться сматана, йогурт і лимон

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 01:04
Домашній крем сир зі сметани та йогурту — простий рецепт приготування з фото
Крем-сир. Колаж: Новини.LIVE. Фото: gospodynka.com.ua

Домашній крем сир зі сметани та йогурту підкорює своєю ніжною текстурою та насиченим вершковим смаком. Для приготування потрібно лише кілька доступних інгредієнтів і трохи часу на вистоювання в холодильнику. Цей рецепт з фото допоможе легко отримати густий, м’який сир, який чудово підходить для намазок, закусок і десертів.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • сметана 20–30% — 300 г;
  • йогурт натуральний без добавок — 260 г;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • сік лимона — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Викласти сметану в глибоку миску, обираючи продукт жирністю 20–30%, щоб отримати густу та ніжну текстуру. Додати натуральний йогурт без добавок, додати сіль і сік лимона. Ретельно перемішати лопаткою до повної однорідності, щоб маса стала гладенькою, без грудочок.

домашній крем-сир
Сметана та лимон. Фото: gospodynka.com.ua

Встановити друшляк на миску, застелити його кількома шарами марлі. Акуратно перекласти сметанно-йогуртову суміш у підготовлений друшляк.

рецепт домашнього крем-сиру
Приготування крем-сиру. Фото: gospodynka.com.ua

Накрити зверху марлею або кришкою, встановити невеликий вантаж, щоб сприяти відділенню сироватки. Поставити в холодильник на 8–12 годин або залишити на ніч. За цей час зайва рідина стече, а маса набуде щільної кремової консистенції.

рецепт домашньої філаделфії
Бутерброди з крем-сиром. Фото: gospodynka.com.ua

Дістати готовий сир із марлі, перекласти в чисту ємність. За бажанням додати дрібно нарізану зелень, чорний мелений перець або часник, ретельно перемішати. Використовувати як намазку для бутербродів, основу для закусок або кремів для десертів.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

рецепт кисломолочний сир йогурт крем для торта сметана крем-сир
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
