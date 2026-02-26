Торт Три стакани — простий рецепт приготування з фото без міксера та ваг

Торт "Три стакани". Фото: smakuiemo.com.ua

Цей шоколадний торт готується без міксера, кухонних ваг і складних технік, що робить його ідеальним для домашньої випічки. Принцип трьох склянок дозволяє легко запам’ятати пропорції та швидко замісити тісто. Бісквіт виходить вологим, м’яким і насиченим, а крем зі сметани та вареного згущеного молока додає ніжності. Рецепт стане справжньою знахідкою для тих, хто цінує простоту й гарантований результат.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

сіль — щіпка;

какао — 2 ст. л. з гіркою;

сода — 0,5 ч. л.;

ванільний цукор — 1 пакетик;

кефір — 1 склянка;

цукор — 1 склянка;

борошно — 1 склянка;

олія рослинна — 4 ст. л.

Для крему:

сметана 20 % — 300 г;

варене згущене молоко — 370 г.

Спосіб приготуванння

У глибокій мисці з’єднати кефір, яйця, цукор, ванільний цукор і сіль, перемішати вінчиком або виделкою до однорідності. Додати какао, соду та рослинну олію, ретельно розмішати.

Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Поступово всипати борошно, перемішати до отримання гладкого тіста середньої густоти без грудочок.

Коржі та крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму діаметром 19–20 см змастити олією або застелити пергаментом, вилити тісто та розрівняти поверхню. Випікати у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 35–40 хвилин до сухої шпажки. Готовий бісквіт повністю охолодити та розрізати на два або три коржі.

Готовий торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Для крему змішати сметану зі згущеним молоком до однорідної ніжної маси. За потреби охолодити крем у холодильнику для більш щільної консистенції. Перемастити коржі кремом, сформувати торт і за бажанням посипати какао або тертим шоколадом.

