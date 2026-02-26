Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Торт "Три стакани" — зручний рецепт без міксера та ваг

Торт "Три стакани" — зручний рецепт без міксера та ваг

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 01:04
Торт Три стакани — простий рецепт приготування з фото без міксера та ваг
Торт "Три стакани". Фото: smakuiemo.com.ua

Цей шоколадний торт готується без міксера, кухонних ваг і складних технік, що робить його ідеальним для домашньої випічки. Принцип трьох склянок дозволяє легко запам’ятати пропорції та швидко замісити тісто. Бісквіт виходить вологим, м’яким і насиченим, а крем зі сметани та вареного згущеного молока додає ніжності. Рецепт стане справжньою знахідкою для тих, хто цінує простоту й гарантований результат.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — щіпка;
  • какао — 2 ст. л. з гіркою;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • ванільний цукор — 1 пакетик;
  • кефір — 1 склянка;
  • цукор — 1 склянка;
  • борошно — 1 склянка;
  • олія рослинна — 4 ст. л.

Для крему:

  • сметана 20 % — 300 г;
  • варене згущене молоко — 370 г.

Спосіб приготуванння 

У глибокій мисці з’єднати кефір, яйця, цукор, ванільний цукор і сіль, перемішати вінчиком або виделкою до однорідності. Додати какао, соду та рослинну олію, ретельно розмішати.

рецепт торта три стакани
Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Поступово всипати борошно, перемішати до отримання гладкого тіста середньої густоти без грудочок.

простий рецепт домашнього торта
Коржі та крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму діаметром 19–20 см змастити олією або застелити пергаментом, вилити тісто та розрівняти поверхню. Випікати у розігрітій до 180 °C духовці приблизно 35–40 хвилин до сухої шпажки. Готовий бісквіт повністю охолодити та розрізати на два або три коржі.

рецепт торта без міксера
Готовий торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Для крему змішати сметану зі згущеним молоком до однорідної ніжної маси. За потреби охолодити крем у холодильнику для більш щільної консистенції. Перемастити коржі кремом, сформувати торт і за бажанням посипати какао або тертим шоколадом.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

десерт торт рецепт випічка крем для торта
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації