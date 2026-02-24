Торт Софія без міксера — вологий і ніжний рецепт

Торт "Софія". Колаж: Новини.LIVE. Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Софія" — це простий домашній десерт, який не потребує складної техніки чи точних вимірювань. Усі інгредієнти легко відміряти звичайною склянкою, а приготування займає мінімум часу. Бісквіт виходить вологим і м’яким, а сметанний крем додає ніжності та легкості. Такий торт стане чудовим варіантом для затишного сімейного чаювання.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

цукор — 1 скл. (100–200 г; 1 склянка = 200 мл);

сметана 20% — 1 скл. (200 г);

борошно — 1 скл. (приблизно 150 г);

розпушувач — 1 ч. л.

Для крему:

сметана 20–25% — 1,5–2 скл. (300–400 г);

цукрова пудра — 2–3 ст. л. (40–60 г);

ваніль — за смаком.

За бажанням:

консервовані вишні, курага, чорнослив, горіхи, шоколад.

Спосіб приготування

У мисці з’єднати яйця та цукор. Перемішати вінчиком до однорідності без збивання. Кількість цукру можна регулювати залежно від бажаної солодкості. Додати сметану кімнатної температури та знову перемішати. Всипати борошно й розпушувач, замісити гладке тісто без грудочок.

Бісквіт для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Форму діаметром 18–20 см змастити маслом або застелити пергаментом. Вилити тісто та випікати у розігрітій до 170 °C духовці 30–35 хвилин. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою — вона має виходити сухою. Готовий корж залишити у формі на 10 хвилин, потім обережно вийняти та повністю охолодити. Після охолодження розрізати на дві рівні частини.

Крем та ягоди. Фото: gospodynka.com.ua

У мисці змішати густу сметану, цукрову пудру та ваніль. Перемішати ложкою до гладкої кремової консистенції. Кількість пудри регулювати за смаком. На нижній корж нанести щедрий шар крему. За бажанням додати шар вишневого варення або шматочки сухофруктів. Накрити другим коржем.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Покрити кремом верх і боки торта. За потреби можна додати кілька крапель лимонного соку, щоб крем став густішим. Для декору використати розтоплений шоколад або посипати боки горіховою крихтою. Торт можна подавати одразу — він виходить м’яким, соковитим і дуже ніжним.

