Класичний бісквіт із 3-х інгредієнтів — виходить з першого разу

Класичний бісквіт із 3-х інгредієнтів — виходить з першого разу

Дата публікації: 22 лютого 2026 03:04
Класичний бісквіт із простих інгредієнтів — ніжний торт із пломбірним кремом
Класичний бісквіт. Фото: smachnenke.com.ua

Ніжний бісквіт і крем зі смаком пломбіру — поєднання, яке завжди вдається. Простий набір інгредієнтів і зрозумілий процес приготування дозволяють отримати м’який, повітряний торт навіть тим, хто пече вперше. Ідеальний варіант для домашнього свята або сімейного чаювання.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • борошно — 160 г;
  • цукор — 150 г;
  • розпушувач — 10 г.

Для пломбірного крему:

  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 140 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • крохмаль — 2 ст. л.;
  • сметана — 500 г;
  • вершкове масло — 100 г.

Спосіб приготування

Яйця збити міксером до пишної світлої піни. Додати цукор і дрібку солі, продовжити збивати приблизно 8–10 хвилин до збільшення об’єму та стійкої повітряної текстури. Борошно просіяти разом із розпушувачем. Частинами додати до яєчної маси, акуратно перемішати лопаткою, щоб зберегти легкість тіста.

класичний рецепт бісквіту
Готовий бісквіт. Фото: smachnenke.com.ua

Форму діаметром 20 см підготувати, дно застелити пергаментом. Тісто перекласти у форму, розрівняти поверхню. Випікати при 165 °C 40–45 хвилин.

Готовий бісквіт дістати з форми та повністю охолодити. Після охолодження розрізати на три однакові коржі.

Для приготування крема в сотейнику з’єднати яйця, цукор і ванільний цукор, перемішати до однорідності. Додати сметану та крохмаль, ретельно перемішати.

простий класичний рецепт бісквіту
Торт з кремом. Фото: smachnenke.com.ua

Поставити на слабкий вогонь, постійно помішувати та довести масу до загустіння. Додати вершкове масло, дати йому повністю розчинитися в гарячій основі. Крем перекласти в окрему ємність, накрити плівкою в контакт і залишити охолоджуватися до кімнатної температури.

Кожен корж щедро змастити кремом, сформувати торт. Покрити кремом верх і боки. За бажанням прикрасити залишками крему за допомогою кондитерського мішка або декорувати на власний смак.

Наша добірка найпопулярніших та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

пиріг десерт торт рецепт випічка бисквіт
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
