Класичний бісквіт із простих інгредієнтів — ніжний торт із пломбірним кремом

Класичний бісквіт. Фото: smachnenke.com.ua

Ніжний бісквіт і крем зі смаком пломбіру — поєднання, яке завжди вдається. Простий набір інгредієнтів і зрозумілий процес приготування дозволяють отримати м’який, повітряний торт навіть тим, хто пече вперше. Ідеальний варіант для домашнього свята або сімейного чаювання.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

сіль — дрібка;

борошно — 160 г;

цукор — 150 г;

розпушувач — 10 г.

Для пломбірного крему:

яйця — 2 шт.;

цукор — 140 г;

ванільний цукор — 10 г;

крохмаль — 2 ст. л.;

сметана — 500 г;

вершкове масло — 100 г.

Спосіб приготування

Яйця збити міксером до пишної світлої піни. Додати цукор і дрібку солі, продовжити збивати приблизно 8–10 хвилин до збільшення об’єму та стійкої повітряної текстури. Борошно просіяти разом із розпушувачем. Частинами додати до яєчної маси, акуратно перемішати лопаткою, щоб зберегти легкість тіста.

Готовий бісквіт. Фото: smachnenke.com.ua

Форму діаметром 20 см підготувати, дно застелити пергаментом. Тісто перекласти у форму, розрівняти поверхню. Випікати при 165 °C 40–45 хвилин.

Готовий бісквіт дістати з форми та повністю охолодити. Після охолодження розрізати на три однакові коржі.

Для приготування крема в сотейнику з’єднати яйця, цукор і ванільний цукор, перемішати до однорідності. Додати сметану та крохмаль, ретельно перемішати.

Торт з кремом. Фото: smachnenke.com.ua

Поставити на слабкий вогонь, постійно помішувати та довести масу до загустіння. Додати вершкове масло, дати йому повністю розчинитися в гарячій основі. Крем перекласти в окрему ємність, накрити плівкою в контакт і залишити охолоджуватися до кімнатної температури.

Кожен корж щедро змастити кремом, сформувати торт. Покрити кремом верх і боки. За бажанням прикрасити залишками крему за допомогою кондитерського мішка або декорувати на власний смак.

