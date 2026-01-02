Відео
Торт "Молочна дівчинка" за 30 хвилин — всього 4 інгредієнти

Торт "Молочна дівчинка" за 30 хвилин — всього 4 інгредієнти

Дата публікації: 2 січня 2026 03:04
Торт Молочна дівчинка за 30 хвилин — простий рецепт з фото
Торт "Молочна дівчинка". Фото: кадр з відео

Торт "Молочна дівчинка" за 30 хвилин — це ніжний десерт, який можна приготувати всього з чотирьох інгредієнтів. Швидкі коржі та крем з вершків і згущеного молока створюють насичений смак і ніжну текстуру. Рецепт з фото допомагає легко повторити класичний торт у домашніх умовах без зайвих складнощів.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • сгущене молоко — 300 г;
  • яйця — 3 шт. (з вагою зі шкаралупою 195 г);
  • сіль — щіпка;
  • пшеничне просіяне борошно — 180 г;
  • розпушувач — 10 г.

Для крему:

  • жирні вершки (33% і більше) — 500 г;
  • сгущене молоко — 80 г;
  • ванільний цукор — 10 г.

Спосіб приготування

Для коржів збити яйця з щіпкою солі, додати згущене молоко і добре перемішати. Поступово всипати просіяне борошно з розпушувачем, замісити однорідне тісто без грудочок.

рецепт торта молочна дівчинка
Тісто для коржів. Фото: кадр з відео

Вилити тісто на деко, рівномірно розподілити і випікати до готовності. Готовий корж остудити, потім розрізати на два або три шари залежно від бажаної товщини торта.

простий рецепт торта молочна дівчинка
Коржі для торта. Фото: кадр з відео

Для крему збити холодні вершки до стійких піків, додати згущене молоко і ванільний цукор, збити до однорідності.

швидкий рецепт торта молочна дівчинка
Коржі та крем. Фото: кадр з відео

Кожен корж щедро промазати кремом, викласти шари один на одного. Верх торта також покрити кремом, за бажанням можна присипати тертим шоколадом або крихтою від коржа.

рецепт торта молочна дівчинка за 30 хвилин
Готовий торт. Фото: кадр з відео

Дати торту настоятися в холодильнику мінімум 30 хвилин перед подачею.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

десерт торт рецепт випічка крем для торта
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
