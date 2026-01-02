Торт Молочна дівчинка за 30 хвилин — простий рецепт з фото

Торт "Молочна дівчинка". Фото: кадр з відео

Торт "Молочна дівчинка" за 30 хвилин — це ніжний десерт, який можна приготувати всього з чотирьох інгредієнтів. Швидкі коржі та крем з вершків і згущеного молока створюють насичений смак і ніжну текстуру. Рецепт з фото допомагає легко повторити класичний торт у домашніх умовах без зайвих складнощів.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

Вам знадобиться:

сгущене молоко — 300 г;

яйця — 3 шт. (з вагою зі шкаралупою 195 г);

сіль — щіпка;

пшеничне просіяне борошно — 180 г;

розпушувач — 10 г.

Для крему:

жирні вершки (33% і більше) — 500 г;

сгущене молоко — 80 г;

ванільний цукор — 10 г.

Спосіб приготування

Для коржів збити яйця з щіпкою солі, додати згущене молоко і добре перемішати. Поступово всипати просіяне борошно з розпушувачем, замісити однорідне тісто без грудочок.

Тісто для коржів. Фото: кадр з відео

Вилити тісто на деко, рівномірно розподілити і випікати до готовності. Готовий корж остудити, потім розрізати на два або три шари залежно від бажаної товщини торта.

Коржі для торта. Фото: кадр з відео

Для крему збити холодні вершки до стійких піків, додати згущене молоко і ванільний цукор, збити до однорідності.

Коржі та крем. Фото: кадр з відео

Кожен корж щедро промазати кремом, викласти шари один на одного. Верх торта також покрити кремом, за бажанням можна присипати тертим шоколадом або крихтою від коржа.

Готовий торт. Фото: кадр з відео

Дати торту настоятися в холодильнику мінімум 30 хвилин перед подачею.

