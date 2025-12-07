Торт Молочна дівчинка — рецепт з фото та покрокове приготування ніжного десерту

Торт "Молочна дівчинка". Фото: smakuiemo.com.ua

Торт "Молочна дівчинка" — це перевірений рецепт ніжного десерту, який завжди виходить повітряним, ароматним і дуже делікатним. Завдяки простому способу приготування та вдалому поєднанню ванільного ганашу, м’яких коржів і крему цей торт подобається всім, хто цінує легкі класичні десерти.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться (для ванільного ганашу):

вершки (частина 1) — 200 мл.;

білий шоколад — 200 г;

вершки (частина 2) — 200 мл.;

стручок ванілі — 1 шт.;

глюкозний сироп або мед — 30 г.

Для бісквіту:

згущене молоко — 370 г;

масло вершкове — 100 г;

яйця — 2 шт.;

білок — 1 шт.;

розпушувач — 10 г;

борошно — 200 г.

Для крема:

молоко — 300 мл.;

кукурудзяний крохмаль — 20 г;

цукор — 50 г;

масло вершкове — 50 г;

вершки — 150 мл;

маскарпоне або крем-сир — 150 г;

ванільне молоко для просочення:

молоко — 200 мл.;

ванільний цукор — 1 пакет.

Спосіб приготування

Приготувати ванільний ганаш. Прогріти першу частину вершків зі стручком ванілі та глюкозним сиропом. Додати білий шоколад і ретельно перемішати до повної однорідності. Влити другу частину вершків, пробити блендером до гладкої та блискучої текстури, накрити плівкою в контакт і поставити у холодильник щонайменше на 12 годин для стабілізації. Перед складанням збити до стійкої кремової маси.

Приготування коржів. Фото: smakuiemo.com.ua

Приготувати бісквіт. Розтопити вершкове масло та злегка охолодити. У чаші комбайна з’єднати згущене молоко, яйця, білок і масло. Змішати борошно з розпушувачем та поступово всипати до рідкої частини, замісити однорідне тісто.

Коржі для торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Випікати коржі. Розігріти духовку до 180°С. Вирізати з пергаменту кола діаметром приблизно 19–20 см. Викладати на кожне коло порцію тіста, розрівнювати та випікати по 5–6 хвилин. Охолодити всі коржі.

Коржі та крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Приготувати крем. У сотейнику прогріти молоко, з’єднати з крохмалем і цукром, довести до кипіння та проварити близько хвилини, постійно помішуючи. Додати вершкове масло, перемішати, перелити в миску, накрити плівкою й охолодити. Окремо збити вершки з маскарпоне до м’яких піків, з’єднати з молочною основою.

Крем для торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Приготувати ванільне молоко. Прогріти молоко з ванільним цукром і повністю охолодити. Зібрати торт. Обрізати коржі до діаметра приблизно 18 см. Викладати шарами: корж, просочення ванільним молоком, крем. Повторювати, доки не закінчаться коржі. Верх змастити кремом і поставити торт у холодильник на 2–3 години. Перед подачею прикрасити збитим ванільним ганашем.

