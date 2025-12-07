Торт Молочная девочка — рецепт с фото и пошаговое приготовление нежного десерта

Торт "Молочная девочка". Фото: smakuiemo.com.ua

Торт "Молочная девочка" — это проверенный рецепт нежного десерта, который всегда получается воздушным, ароматным и очень деликатным. Благодаря простому способу приготовления и удачному сочетанию ванильного ганаша, мягких коржей и крема этот торт нравится всем, кто ценит легкие классические десерты.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится (для ванильного ганаша):

сливки (часть 1) — 200 мл.;

белый шоколад — 200 г;

сливки (часть 2) — 200 мл.;

стручок ванили — 1 шт.;

глюкозный сироп или мед — 30 г.

Для бисквита:

сгущенное молоко — 370 г;

масло сливочное — 100 г;

яйца — 2 шт.;

белок — 1 шт.;

разрыхлитель — 10 г;

мука — 200 г.

Для крема:

молоко — 300 мл.;

кукурузный крахмал — 20 г;

сахар — 50 г;

масло сливочное — 50 г;

сливки — 150 мл;

маскарпоне или крем-сыр — 150 г;

ванильное молоко для пропитки:

молоко — 200 мл.;

ванильный сахар — 1 пакет.

Способ приготовления

Приготовить ванильный ганаш. Прогреть первую часть сливок со стручком ванили и глюкозным сиропом. Добавить белый шоколад и тщательно перемешать до полной однородности. Влить вторую часть сливок, пробить блендером до гладкой и блестящей текстуры, накрыть пленкой в контакт и поставить в холодильник минимум на 12 часов для стабилизации. Перед сборкой взбить до устойчивой кремовой массы.

Приготовление коржей. Фото: smakuiemo.com.ua

Приготовить бисквит. Растопить сливочное масло и слегка охладить. В чаше комбайна соединить сгущенное молоко, яйца, белок и масло. Смешать муку с разрыхлителем и постепенно всыпать к жидкой части, замесить однородное тесто.

Коржи для торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Выпекать коржи. Разогреть духовку до 180°С. Вырезать из пергамента круги диаметром примерно 19-20 см. Выкладывать на каждый круг порцию теста, разравнивать и выпекать по 5-6 минут. Охладить все коржи.

Коржи и крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Приготовить крем. В сотейнике прогреть молоко, соединить с крахмалом и сахаром, довести до кипения и проварить около минуты, постоянно помешивая. Добавить сливочное масло, перемешать, перелить в миску, накрыть пленкой и охладить. Отдельно взбить сливки с маскарпоне до мягких пиков, соединить с молочной основой.

Крем для торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Приготовить ванильное молоко. Прогреть молоко с ванильным сахаром и полностью охладить. Собрать торт. Обрезать коржи до диаметра примерно 18 см. Выкладывать слоями: корж, пропитка ванильным молоком, крем. Повторять, пока не закончатся коржи. Верх смазать кремом и поставить торт в холодильник на 2-3 часа. Перед подачей украсить взбитым ванильным ганашем.

