Главная Вкус Торт "Молочная девочка" — классический десерт для настоящих леди

Торт "Молочная девочка" — классический десерт для настоящих леди

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 02:44
Торт Молочная девочка — рецепт с фото и пошаговое приготовление нежного десерта
Торт "Молочная девочка". Фото: smakuiemo.com.ua

Торт "Молочная девочка" — это проверенный рецепт нежного десерта, который всегда получается воздушным, ароматным и очень деликатным. Благодаря простому способу приготовления и удачному сочетанию ванильного ганаша, мягких коржей и крема этот торт нравится всем, кто ценит легкие классические десерты.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится (для ванильного ганаша):

  • сливки (часть 1) — 200 мл.;
  • белый шоколад — 200 г;
  • сливки (часть 2) — 200 мл.;
  • стручок ванили — 1 шт.;
  • глюкозный сироп или мед — 30 г.

Для бисквита:

  • сгущенное молоко — 370 г;
  • масло сливочное — 100 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • белок — 1 шт.;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • мука — 200 г.

Для крема:

  • молоко — 300 мл.;
  • кукурузный крахмал — 20 г;
  • сахар — 50 г;
  • масло сливочное — 50 г;
  • сливки — 150 мл;
  • маскарпоне или крем-сыр — 150 г;
  • ванильное молоко для пропитки:
  • молоко — 200 мл.;
  • ванильный сахар — 1 пакет.

Способ приготовления

Приготовить ванильный ганаш. Прогреть первую часть сливок со стручком ванили и глюкозным сиропом. Добавить белый шоколад и тщательно перемешать до полной однородности. Влить вторую часть сливок, пробить блендером до гладкой и блестящей текстуры, накрыть пленкой в контакт и поставить в холодильник минимум на 12 часов для стабилизации. Перед сборкой взбить до устойчивой кремовой массы.

рецепт торта молочна дівчинка
Приготовление коржей. Фото: smakuiemo.com.ua

Приготовить бисквит. Растопить сливочное масло и слегка охладить. В чаше комбайна соединить сгущенное молоко, яйца, белок и масло. Смешать муку с разрыхлителем и постепенно всыпать к жидкой части, замесить однородное тесто.

простий рецепт десерту
Коржи для торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Выпекать коржи. Разогреть духовку до 180°С. Вырезать из пергамента круги диаметром примерно 19-20 см. Выкладывать на каждый круг порцию теста, разравнивать и выпекать по 5-6 минут. Охладить все коржи.

легкий та ніжний торт
Коржи и крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Приготовить крем. В сотейнике прогреть молоко, соединить с крахмалом и сахаром, довести до кипения и проварить около минуты, постоянно помешивая. Добавить сливочное масло, перемешать, перелить в миску, накрыть пленкой и охладить. Отдельно взбить сливки с маскарпоне до мягких пиков, соединить с молочной основой.

простий рецепт легкого торта молочна дівчинка
Крем для торта. Фото: smakuiemo.com.ua

Приготовить ванильное молоко. Прогреть молоко с ванильным сахаром и полностью охладить. Собрать торт. Обрезать коржи до диаметра примерно 18 см. Выкладывать слоями: корж, пропитка ванильным молоком, крем. Повторять, пока не закончатся коржи. Верх смазать кремом и поставить торт в холодильник на 2-3 часа. Перед подачей украсить взбитым ванильным ганашем.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

десерт торт рецепт выпечка крем для торта
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
