Торт Изабелла за 10 минут с выпечкой — фирменный рецепт с фото

Торт "Изабелла". Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Изабелла" — это быстрый домашний десерт, который готовится всего за 10 минут и получается невероятно мягким, нежным и ароматным. Пышный корж с вареньем и кефиром легко пропитывается кремом из сметаны, а ореховое украшение добавляет праздничного вида.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

сахар — 1 ст. (200 г);

кефир — 1 ст.;

варенье — 1 ст. (смородиновое или другое на ваш вкус);

сода — 2 ч. л.;

мука — 2 ст. л.

Для крема:

сметана 20% — 400 г;

сахарная пудра — 3-4 ст. л.;

орехи — для украшения.

Способ приготовления

Взбить яйца миксером до рыхлой светлой пены, чтобы масса увеличилась в объеме и стала почти кремовой. Сахар добавлять постепенно, чтобы образовалась густая сладкая масса. Добавить первую порцию муки и аккуратно перемешать ложкой, чтобы тесто стало более плотным.

Коржи для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить кефир и варенье, тщательно размешать и добавить соду — кефир сам активирует соду, и тесто начнет пузыриться. Постепенно добавлять остальную муку, перемешивая, чтобы тесто стало немного плотнее бисквитного, но не жидким.

Корж и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для выпечки смазать растительным маслом или застелить пергаментом. Вылить тесто, разровнять поверхность лопаткой. Выпекать в духовке при 160-180°C около 20-25 минут. После окончания выпекания оставить корж в духовке еще 10-15 минут, чтобы он равномерно остыл и остался пышным. Вынуть и нарезать на 3-4 коржа.

Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема смешать сметану с сахарной пудрой до однородности. Каждый корж промазать кремом, обработать бока и верх торта. Орехи измельчить и посыпать сверху для украшения. Торт готов к подаче — его можно подавать теплым сразу, или дать настояться для еще более насыщенного вкуса.

