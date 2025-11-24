Торт Белый снег — рецепт приготовления нежного сметанного десерта - рецепт приготовления

Торт "Белый снег". Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Белый снег" — это нежный домашний десерт, который покоряет с первого кусочка. Тонкие мягкие коржи, насыщенный сметанный крем и легкий ванильный аромат создают тот самый вкус из детства, который хочется повторять снова и снова. Такой торт готовится просто, выглядит празднично и всегда получается удивительно сочным и воздушным.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится

сахар — 100 г;

ванильный сахар — 16 г;

яйцо — 1 шт.;

сливочное масло растопленное — 50 г;

сметана 20% — 200 г;

соль — 0,5 ч. л.;

мука — 450 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

сметана 20% — 800 г;

сахарная пудра — 150 г;

ванильный сахар — 16 г.

Способ приготовления

Добавить в миску сахар, ванильный сахар, яйцо и растопленное сливочное масло и перемешать венчиком до однородной массы. Добавить сметану и снова перемешать до гладкой кремовой консистенции, затем добавить соль.

Коржи для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Во второй миске смешать муку с разрыхлителем, просеять и частями добавить к жидкой основе. Замесить мягкое эластичное тесто, завернуть его в пленку и поставить в холодильник на один час.

Коржи и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Достать тесто, сформировать длинную колбаску и разделить на 10 равных частей. Каждую часть подкатить и очень тонко раскатать. Вырезать ровный круг с помощью тарелки, обрезки оставить. Переложить лепешки на противень и выпекать при температуре 180°C 5-7 минут.

Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема смешать сметану, сахарную пудру и ванильный сахар и взбить миксером до густой стабильной массы. Выложить на тарелку немного крема, чтобы корж не скользил. Поочередно укладывать коржи, каждый обильно смазывать кремом. Измельчить обрезки руками и посыпать ими поверхность торта. Поставить в холодильник на 3-4 часа для пропитки.

