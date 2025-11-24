Торт Білий сніг — рецепт приготування ніжного сметанного десерту

Торт "Білий сніг". Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Білий сніг" — це ніжний домашній десерт, що підкорює з першого шматочка. Тонкі м’які коржі, насичений сметанний крем і легкий ванільний аромат створюють той самий смак із дитинства, який хочеться повторювати знову. Такий торт готується просто, виглядає святково та завжди виходить напрочуд соковитим і повітряним.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться

цукор — 100 г;

ванільний цукор — 16 г;

яйце — 1 шт.;

вершкове масло розтоплене — 50 г;

сметана 20% — 200 г;

сіль — 0,5 ч. л.;

борошно — 450 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

сметана 20% — 800 г;

цукрова пудра — 150 г;

ванільний цукор — 16 г.

Спосіб приготування

Додати до миски цукор, ванільний цукор, яйце та розтоплене вершкове масло й перемішати вінчиком до однорідної маси. Додати сметану та знову перемішати до гладкої кремової консистенції, потім додати сіль.

Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

У другій мисці змішати борошно з розпушувачем, просіяти та частинами додати до рідкої основи. Замісити м’яке еластичне тісто, загорнути його в плівку й поставити в холодильник на одну годину.

Коржи та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Дістати тісто, сформувати довгу ковбаску й розділити на 10 рівних частин. Кожну частину підкотити та дуже тонко розкачати. Вирізати рівне коло за допомогою тарілки, обрізки залишити. Перекласти коржі на деко й випікати за температури 180°C 5–7 хвилин.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему змішати сметану, цукрову пудру та ванільний цукор і збити міксером до густої стабільної маси. Викласти на тарілку трохи крему, щоб корж не ковзав. По черзі укладати коржі, кожен рясно змащувати кремом. Подрібнити обрізки руками й посипати ними поверхню торта. Поставити в холодильник на 3–4 години для просочення.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття.

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт.

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди.

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.