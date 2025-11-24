Відео
Україна
Торт "Білий сніг" — знадобиться 1 л. сметани та 450 г борошна

Торт "Білий сніг" — знадобиться 1 л. сметани та 450 г борошна

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 03:04
Оновлено: 16:31
Торт Білий сніг — рецепт приготування ніжного сметанного десерту
Торт "Білий сніг". Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Білий сніг" — це ніжний домашній десерт, що підкорює з першого шматочка. Тонкі м’які коржі, насичений сметанний крем і легкий ванільний аромат створюють той самий смак із дитинства, який хочеться повторювати знову. Такий торт готується просто, виглядає святково та завжди виходить напрочуд соковитим і повітряним.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться

  • цукор — 100 г;
  • ванільний цукор — 16 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • вершкове масло розтоплене — 50 г;
  • сметана 20% — 200 г;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • борошно — 450 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • сметана 20% — 800 г;
  • цукрова пудра — 150 г;
  • ванільний цукор — 16 г.

Спосіб приготування

Додати до миски цукор, ванільний цукор, яйце та розтоплене вершкове масло й перемішати вінчиком до однорідної маси. Додати сметану та знову перемішати до гладкої кремової консистенції, потім додати сіль.

рецепт торта зі сметаною
Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

У другій мисці змішати борошно з розпушувачем, просіяти та частинами додати до рідкої основи. Замісити м’яке еластичне тісто, загорнути його в плівку й поставити в холодильник на одну годину.

простий рецепт торта зі сметаною
Коржи та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Дістати тісто, сформувати довгу ковбаску й розділити на 10 рівних частин. Кожну частину підкотити та дуже тонко розкачати. Вирізати рівне коло за допомогою тарілки, обрізки залишити. Перекласти коржі на деко й випікати за температури 180°C 5–7 хвилин.

рецепт торта зі сметаним кремом
Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему змішати сметану, цукрову пудру та ванільний цукор і збити міксером до густої стабільної маси. Викласти на тарілку трохи крему, щоб корж не ковзав. По черзі укладати коржі, кожен рясно змащувати кремом. Подрібнити обрізки руками й посипати ними поверхню торта. Поставити в холодильник на 3–4 години для просочення.

десерт торт рецепт борошно сметана
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
