Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Торт "Мадонна" — новий хіт, затьмарює "Наполеон" і "Медовик"

Торт "Мадонна" — новий хіт, затьмарює "Наполеон" і "Медовик"

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 18:04
Оновлено: 17:52
Торт Мадонна — покроковий рецепт приготування ніжного десерту, який перевершує Наполеон і Медовик
Торт "Мадонна". Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Мадонна" — це новий хіт серед домашніх десертів, який легко перевершує класичні "Наполеон" і "Медовик". Повітряні бісквітні коржі з ніжним медовим ароматом поєднуються з пишним кремом, створюючи ідеальний смак. Крок за кроком готувати торт просто, а результат завжди ефектний і смачний, готовий до святкового столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 4 шт.;
  • цукор — 200 г;
  • щіпка солі;
  • мед — 2 ст. л.;
  • вершкове масло розтоплене або маргарин — 100 г;
  • ванілін або ванільний цукор — до свого смаку;
  • борошно — 600 г;
  • розпушувач тіста — 1 п. (20 г) або сода — 1 ч. л. + оцет — 1 ст. л.

Для крему:

  • згущене молоко — 400 г;
  • молоко — 600 мл;
  • кукурудзяний крохмаль або борошно — 100 г;
  • вершкове масло м’яке — 200 г;
  • ванілін або ванільний цукор — до свого смаку.

Спосіб приготування

Збити яйця з цукром і сіллю до повітряної маси. Додати мед, розтоплене масло та ванілін, збити ще раз. Поступово додати просіяне борошно та розпушувач, замісити тісто спочатку ложкою, потім руками на присипаній борошном поверхні. Розділити тісто на п’ять частин: чотири для коржів і одну меншу для крихти.

простий рецепт торта
Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти перший корж у форму, випікати при 180°C 8–10 хвилин до золотистого кольору. Дати коржу повністю охолонути, потім випікати інші коржі аналогічно.

рецепт торту замість медовика
Коржі та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему змішати згущене молоко, молоко та крохмаль, варити на середньому вогні, постійно помішуючи, до загусання. Додати м’яке вершкове масло та ваніль, збити до однорідності.

смачний торт замість наполеона
Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

На перший корж викласти крем, накрити другим коржем і повторити шари до завершення. Змастити верх і боки кремом. Менший корж подрібнити у крихту та обсипати боки торта.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

десерт торт рецепт Наполеон медовик крем для торта
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації