Торт Мадонна — покроковий рецепт приготування ніжного десерту, який перевершує Наполеон і Медовик

Торт "Мадонна". Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Мадонна" — це новий хіт серед домашніх десертів, який легко перевершує класичні "Наполеон" і "Медовик". Повітряні бісквітні коржі з ніжним медовим ароматом поєднуються з пишним кремом, створюючи ідеальний смак. Крок за кроком готувати торт просто, а результат завжди ефектний і смачний, готовий до святкового столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

яйця — 4 шт.;

цукор — 200 г;

щіпка солі;

мед — 2 ст. л.;

вершкове масло розтоплене або маргарин — 100 г;

ванілін або ванільний цукор — до свого смаку;

борошно — 600 г;

розпушувач тіста — 1 п. (20 г) або сода — 1 ч. л. + оцет — 1 ст. л.

Для крему:

згущене молоко — 400 г;

молоко — 600 мл;

кукурудзяний крохмаль або борошно — 100 г;

вершкове масло м’яке — 200 г;

ванілін або ванільний цукор — до свого смаку.

Спосіб приготування

Збити яйця з цукром і сіллю до повітряної маси. Додати мед, розтоплене масло та ванілін, збити ще раз. Поступово додати просіяне борошно та розпушувач, замісити тісто спочатку ложкою, потім руками на присипаній борошном поверхні. Розділити тісто на п’ять частин: чотири для коржів і одну меншу для крихти.

Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти перший корж у форму, випікати при 180°C 8–10 хвилин до золотистого кольору. Дати коржу повністю охолонути, потім випікати інші коржі аналогічно.

Коржі та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему змішати згущене молоко, молоко та крохмаль, варити на середньому вогні, постійно помішуючи, до загусання. Додати м’яке вершкове масло та ваніль, збити до однорідності.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

На перший корж викласти крем, накрити другим коржем і повторити шари до завершення. Змастити верх і боки кремом. Менший корж подрібнити у крихту та обсипати боки торта.

