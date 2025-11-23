Торт Мадонна — пошаговый рецепт приготовления нежного десерта, который превосходит Наполеон и Медовик

Торт "Мадонна". Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Мадонна" — это новый хит среди домашних десертов, который легко превосходит классические "Наполеон" и "Медовик". Воздушные бисквитные коржи с нежным медовым ароматом сочетаются с пышным кремом, создавая идеальный вкус. Шаг за шагом готовить торт просто, а результат всегда эффектный и вкусный, готовый к праздничному столу.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

яйца — 4 шт.;

сахар — 200 г;

щепотка соли;

мед — 2 ст. л.;

сливочное масло растопленное или маргарин — 100 г;

ванилин или ванильный сахар — по своему вкусу;

мука — 600 г;

разрыхлитель теста — 1 п. (20 г) или сода — 1 ч. л. + уксус — 1 ст. л.

Для крема:

сгущенное молоко — 400 г;

молоко — 600 мл;

кукурузный крахмал или мука — 100 г;

сливочное масло мягкое — 200 г;

ванилин или ванильный сахар — по своему вкусу.

Способ приготовления

Взбить яйца с сахаром и солью до воздушной массы. Добавить мед, растопленное масло и ванилин, взбить еще раз. Постепенно добавить просеянную муку и разрыхлитель, замесить тесто сначала ложкой, затем руками на присыпанной мукой поверхности. Разделить тесто на пять частей: четыре для коржей и одну меньшую для крошки.

Коржи для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить первый корж в форму, выпекать при 180°C 8-10 минут до золотистого цвета. Дать коржу полностью остыть, затем выпекать остальные коржи аналогично.

Коржи и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема смешать сгущенное молоко, молоко и крахмал, варить на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения. Добавить мягкое сливочное масло и ваниль, взбить до однородности.

Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

На первый корж выложить крем, накрыть вторым коржом и повторить слои до завершения. Смазать верх и бока кремом. Меньший корж измельчить в крошку и обсыпать бока торта.

