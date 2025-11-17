Видео
Видео

Торт "Рождественская ночь" — с белым кремом, как снег, десерт

Торт "Рождественская ночь" — с белым кремом, как снег, десерт

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 03:04
обновлено: 19:31
Торт Рождественская ночь — нежный шоколадный бисквит с белым кремом
Торт "Рождественская ночь". Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Рождественская ночь" — это настоящая зимняя сказка в десертной тарелке. Нежные шоколадные коржи сочетаются с воздушным белым кремом, который тает во рту, как первый снег. Этот праздничный торт не только украсит ваш рождественский стол, но и подарит теплые воспоминания о детстве и аромат домашнего уюта.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • желтки — 6 шт.;
  • сахар — 90 г;
  • щепотка соли;
  • ванильный сахар — 16 г;
  • масло — 75 г;
  • какао — 40 г;
  • белки — 6 шт.;
  • сахар — 90 г;
  • мука — 160 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • кипяток — 100 мл.

Для крема:

  • желатин — 9 г;
  • вода — 60 мл.;
  • сливки 33% — 900 г;
  • белый шоколад — 200 г;
  • горячие сливки — 150 г.

Способ приготовления

Желтки взбить с сахаром, солью и ванильным сахаром до пышности. Влить растительное масло и перемешать. Добавить просеянное какао, замешать до однородной массы. Отдельно взбить белки, постепенно добавляя сахар, до устойчивых пиков. Осторожно ввести белковую массу к шоколадной, перемешать лопаткой. Затем просеять муку с разрыхлителем и снова осторожно вымешать. Часть теста развести кипятком, затем влить обратно в массу и еще раз перемешать.

рецепт торта
Шоколадный корж. Фото: gospodynka.com.ua

Форму (18×28 см) выстелить пергаментом, влить тесто и выпекать при 180°C около получаса до готовности. Остудить бисквит, срезать верх, который измельчить в крошку для декора, а сам бисквит разрезать на четыре коржа. Желатин залить водой, оставить на несколько минут. Белый шоколад поломать, залить горячими сливками и размешать до растворения. Добавить растопленный желатин и перемешать. Отдельно взбить сливки до мягких пиков, затем соединить с шоколадной массой, перемешать лопаткой. Накрыть пищевой пленкой и охладить в течение 4 часов, после чего взбить крем миксером до пышности.

шоколадний торт з кремом
Корж и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Перемазать каждый корж кремом, верх и бока торта также покрыть кремом.

рецепт шоколадного торта
Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Посыпать крошкой от бисквита. Оставить в холодильнике минимум на 4 часа, чтобы десерт хорошо пропитался.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

сладости десерт торт рецепт выпечка шоколадный торт
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
