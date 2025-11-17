Торт Рождественская ночь — нежный шоколадный бисквит с белым кремом

Торт "Рождественская ночь". Фото: gospodynka.com.ua

Торт "Рождественская ночь" — это настоящая зимняя сказка в десертной тарелке. Нежные шоколадные коржи сочетаются с воздушным белым кремом, который тает во рту, как первый снег. Этот праздничный торт не только украсит ваш рождественский стол, но и подарит теплые воспоминания о детстве и аромат домашнего уюта.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

желтки — 6 шт.;

сахар — 90 г;

щепотка соли;

ванильный сахар — 16 г;

масло — 75 г;

какао — 40 г;

белки — 6 шт.;

сахар — 90 г;

мука — 160 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

кипяток — 100 мл.

Для крема:

желатин — 9 г;

вода — 60 мл.;

сливки 33% — 900 г;

белый шоколад — 200 г;

горячие сливки — 150 г.

Способ приготовления

Желтки взбить с сахаром, солью и ванильным сахаром до пышности. Влить растительное масло и перемешать. Добавить просеянное какао, замешать до однородной массы. Отдельно взбить белки, постепенно добавляя сахар, до устойчивых пиков. Осторожно ввести белковую массу к шоколадной, перемешать лопаткой. Затем просеять муку с разрыхлителем и снова осторожно вымешать. Часть теста развести кипятком, затем влить обратно в массу и еще раз перемешать.

Шоколадный корж. Фото: gospodynka.com.ua

Форму (18×28 см) выстелить пергаментом, влить тесто и выпекать при 180°C около получаса до готовности. Остудить бисквит, срезать верх, который измельчить в крошку для декора, а сам бисквит разрезать на четыре коржа. Желатин залить водой, оставить на несколько минут. Белый шоколад поломать, залить горячими сливками и размешать до растворения. Добавить растопленный желатин и перемешать. Отдельно взбить сливки до мягких пиков, затем соединить с шоколадной массой, перемешать лопаткой. Накрыть пищевой пленкой и охладить в течение 4 часов, после чего взбить крем миксером до пышности.

Корж и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Перемазать каждый корж кремом, верх и бока торта также покрыть кремом.

Кусок торта. Фото: gospodynka.com.ua

Посыпать крошкой от бисквита. Оставить в холодильнике минимум на 4 часа, чтобы десерт хорошо пропитался.

