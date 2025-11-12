Медовик без духовки — простой рецепт нежного торта с медовым ароматом

Торт "Медовик". Фото: smachnenke.com.ua

Этот "Медовик" без духовки — настоящая находка для тех, кто любит домашние десерты, но не хочет включать духовку. Нежный, ароматный, с насыщенным медовым вкусом и шелковистым кремом — он получается не хуже классического. Готовится просто, без суеты, а результат всегда безупречен — торт тает во рту и завораживает с первой ложки.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

яйца — 4 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 100 г;

мед — 50 г;

сливочное масло — 50 г;

сода — 1 ч. л. без горки (примерно 6 г);

мука — 170 г.

Для крема:

сливки 33% — 250 г;

маскарпоне — 250 г;

сахарная пудра — 2-3 ст. л.;

ванильный сахар — 10 г.

(Сливки и маскарпоне можно заменить 500 г густой сметаны.)

Способ приготовления

В миске взбить яйца со щепоткой соли и сахаром до светлой, воздушной массы. В небольшой кастрюле растопить мед со сливочным маслом, не доводя до кипения. Добавить соду, перемешать — смесь запенится и приобретет золотистый цвет.

Мед и сливочное масло. Фото: smachnenke.com.ua

Просеять муку, постепенно ввести ее во взбитые яйца, осторожно перемешивая движениями снизу вверх, чтобы сохранить легкость. Затем влить горячую медово-масляную смесь и снова перемешать до однородной консистенции.

Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Вылить тесто в форму диаметром 20 см, застеленную пергаментом, плотно накрыть фольгой. Поставить в большую кастрюлю с кипящей водой (на треть высоты) и готовить на слабом огне примерно 40 минут, поддерживая легкое кипение.

Форма для выпекания с фольгой. Фото: smachnenke.com.ua

Готовность проверить шпажкой - она должна быть сухой. Достать форму, снять фольгу, осторожно вынуть бисквит и дать ему остыть. Затем разрезать на 3-4 коржа, а верхушку подровнять — крошку оставить для декора.

Приготовление коржей для торта. Фото: smachnenke.com.ua

Для крема взбить охлажденные сливки с сахарной пудрой и ванильным сахаром до мягких пиков. Добавить маскарпоне и перемешать до гладкой, густой текстуры. Если используете сметану — просто смешать ее с пудрой.

Готовый торт. Фото: smachnenke.com.ua

Перемазать каждый корж кремом, сложить торт, смазать бока и верх, посыпать крошкой. Оставить на 2-12 часов в холодильнике — тогда медовик станет еще более нежным и ароматным.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.