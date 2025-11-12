Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Торт "Медовик" без духовки и без сковороды — новый простой рецепт

Торт "Медовик" без духовки и без сковороды — новый простой рецепт

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 03:04
обновлено: 15:05
Медовик без духовки — простой рецепт нежного торта с медовым ароматом
Торт "Медовик". Фото: smachnenke.com.ua

Этот "Медовик" без духовки — настоящая находка для тех, кто любит домашние десерты, но не хочет включать духовку. Нежный, ароматный, с насыщенным медовым вкусом и шелковистым кремом — он получается не хуже классического. Готовится просто, без суеты, а результат всегда безупречен — торт тает во рту и завораживает с первой ложки.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца — 4 шт.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 100 г;
  • мед — 50 г;
  • сливочное масло — 50 г;
  • сода — 1 ч. л. без горки (примерно 6 г);
  • мука — 170 г.

Для крема:

  • сливки 33% — 250 г;
  • маскарпоне — 250 г;
  • сахарная пудра — 2-3 ст. л.;
  • ванильный сахар — 10 г.

(Сливки и маскарпоне можно заменить 500 г густой сметаны.)

Способ приготовления

В миске взбить яйца со щепоткой соли и сахаром до светлой, воздушной массы. В небольшой кастрюле растопить мед со сливочным маслом, не доводя до кипения. Добавить соду, перемешать — смесь запенится и приобретет золотистый цвет.

рецепт медовика без випічки
Мед и сливочное масло. Фото: smachnenke.com.ua

Просеять муку, постепенно ввести ее во взбитые яйца, осторожно перемешивая движениями снизу вверх, чтобы сохранить легкость. Затем влить горячую медово-масляную смесь и снова перемешать до однородной консистенции.

простий рецепт медовика
Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Вылить тесто в форму диаметром 20 см, застеленную пергаментом, плотно накрыть фольгой. Поставить в большую кастрюлю с кипящей водой (на треть высоты) и готовить на слабом огне примерно 40 минут, поддерживая легкое кипение.

як приготувати медовик
Форма для выпекания с фольгой. Фото: smachnenke.com.ua

Готовность проверить шпажкой - она должна быть сухой. Достать форму, снять фольгу, осторожно вынуть бисквит и дать ему остыть. Затем разрезать на 3-4 коржа, а верхушку подровнять — крошку оставить для декора.

новий рецепт медовика
Приготовление коржей для торта. Фото: smachnenke.com.ua

Для крема взбить охлажденные сливки с сахарной пудрой и ванильным сахаром до мягких пиков. Добавить маскарпоне и перемешать до гладкой, густой текстуры. Если используете сметану — просто смешать ее с пудрой.

новий рецепт медовика без випікання
Готовый торт. Фото: smachnenke.com.ua

Перемазать каждый корж кремом, сложить торт, смазать бока и верх, посыпать крошкой. Оставить на 2-12 часов в холодильнике — тогда медовик станет еще более нежным и ароматным.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

десерт торт рецепт медовик без выпечки
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации