Медовик "Экспресс" — без сливочного масла и дорогих продуктов

Дата публикации 1 октября 2025 03:04
Медовик Экспресс — рецепт быстрого торта без масла и дорогих ингредиентов
Медовик "Экспресс". Фото: gospodynka.com.ua

Медовик "Экспресс" — это отличный вариант домашнего торта, который готовится быстро и не требует дорогих ингредиентов. Медовые коржи получаются нежными и ароматными, а крем из сметаны и сливочного сыра делает десерт легким и приятным на вкус. Такой торт станет любимым для всей семьи.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • мед натуральный — 150 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 80 г;
  • мука — 250 г;
  • соль — щепотка.

Для крема:

  • сметана (20-30 %) — 600 г;
  • творог сливочный — 140 г;
  • сахарная пудра — 80-100 г;
  • грецкие орехи — по желанию.

Способ приготовления

Мед нагреть в кастрюльке до горячего состояния (не кипятить), добавить соду, быстро перемешать и снять с огня. Смесь должна запениться. Оставить немного остыть. Яйца взбить с сахаром миксером 5-6 минут до светлой пышной массы. Влить теплый мед с содой, перемешать на низкой скорости. Добавить просеянную муку с солью и замесить однородное тесто.

рецепт торта медовик
Коржи для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Форму (37×23 см) застелить пергаментом, вылить тесто и выпекать при 180 °C около 15 минут. Готовность проверить шпажкой. Охлажденный корж обрезать по краям (остатки для крошки), разделить на 4 части. Для крема сметану со сливочным сыром перемешать венчиком до однородности, добавить сахарную пудру по вкусу. Крем получается густым и нежным.

рецепт торта медовика
Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Каждый корж щедро смазать кремом, по желанию добавить измельченные грецкие орехи или чернослив. Сложить торт, обмазать бока и верх, обвалять в крошке из обрезков. Украсить орехами.

рецепт медовика без вершкового масла
Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Дать торту настояться: сначала 1 час при комнатной температуре, затем еще 1 час в холодильнике.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

десерт торт рецепт медовик крем для торта
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
