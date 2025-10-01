Медовик Експрес — рецепт швидкого торта без масла та дорогих інгредієнтів

Медовик "Експрес". Фото: gospodynka.com.ua

Медовик "Експрес" — це чудовий варіант домашнього торта, який готується швидко й не потребує дорогих інгредієнтів. Медові коржі виходять ніжними й ароматними, а крем зі сметани та вершкового сиру робить десерт легким і приємним на смак. Такий торт стане улюбленим для всієї родини.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

Вам знадобиться:

мед натуральний — 150 г;

сода — 1 ч. л.;

яйця — 3 шт.;

цукор — 80 г;

борошно — 250 г;

сіль — щіпка.

Для крему:

сметана (20–30 %) — 600 г;

сир вершковий — 140 г;

цукрова пудра — 80–100 г;

волоські горіхи — за бажанням.

Спосіб приготування

Мед нагріти у каструльці до гарячого стану (не кип’ятити), додати соду, швидко перемішати та зняти з вогню. Суміш має запінитися. Залишити трохи охолонути. Яйця збити з цукром міксером 5–6 хвилин до світлої пишної маси. Влити теплий мед із содою, перемішати на низькій швидкості. Додати просіяне борошно з сіллю та замісити однорідне тісто.

Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Форму (37×23 см) застелити пергаментом, вилити тісто та випікати при 180 °C близько 15 хвилин. Готовність перевірити шпажкою. Охолоджений корж обрізати по краях (залишки для крихти), розділити на 4 частини. Для крему сметану з вершковим сиром перемішати вінчиком до однорідності, додати цукрову пудру за смаком. Крем виходить густим і ніжним.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Кожен корж щедро змастити кремом, за бажанням додати подрібнені волоські горіхи чи чорнослив. Скласти торт, обмазати боки та верх, обкачати у крихті з обрізків. Прикрасити горіхами.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Дати торту настоятися: спершу 1 годину при кімнатній температурі, потім ще 1 годину в холодильнику.

