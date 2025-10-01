Відео
Головна Смак Медовик "Експрес" — без вершкового масла і дорогих продуктів

Медовик "Експрес" — без вершкового масла і дорогих продуктів

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 03:04
Медовик Експрес — рецепт швидкого торта без масла та дорогих інгредієнтів
Медовик "Експрес". Фото: gospodynka.com.ua

Медовик "Експрес" — це чудовий варіант домашнього торта, який готується швидко й не потребує дорогих інгредієнтів. Медові коржі виходять ніжними й ароматними, а крем зі сметани та вершкового сиру робить десерт легким і приємним на смак. Такий торт стане улюбленим для всієї родини.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • мед натуральний — 150 г;
  • сода — 1 ч. л.;
  • яйця — 3 шт.;
  • цукор — 80 г;
  • борошно — 250 г;
  • сіль — щіпка.

Для крему:

  • сметана (20–30 %) — 600 г;
  • сир вершковий — 140 г;
  • цукрова пудра — 80–100 г;
  • волоські горіхи — за бажанням.

Спосіб приготування

Мед нагріти у каструльці до гарячого стану (не кип’ятити), додати соду, швидко перемішати та зняти з вогню. Суміш має запінитися. Залишити трохи охолонути. Яйця збити з цукром міксером 5–6 хвилин до світлої пишної маси. Влити теплий мед із содою, перемішати на низькій швидкості. Додати просіяне борошно з сіллю та замісити однорідне тісто.

рецепт торта медовик
Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Форму (37×23 см) застелити пергаментом, вилити тісто та випікати при 180 °C близько 15 хвилин. Готовність перевірити шпажкою. Охолоджений корж обрізати по краях (залишки для крихти), розділити на 4 частини. Для крему сметану з вершковим сиром перемішати вінчиком до однорідності, додати цукрову пудру за смаком. Крем виходить густим і ніжним.

рецепт торта медовика
Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Кожен корж щедро змастити кремом, за бажанням додати подрібнені волоські горіхи чи чорнослив. Скласти торт, обмазати боки та верх, обкачати у крихті з обрізків. Прикрасити горіхами.

рецепт медовика без вершкового масла
Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Дати торту настоятися: спершу 1 годину при кімнатній температурі, потім ще 1 годину в холодильнику.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

десерт торт рецепт медовик крем для торта
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
