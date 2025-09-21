Десерт Сметанник — простий рецепт ніжного домашнього торта з фото

Торт "Сметанник". Фото: smachnenke.com.ua

Сметанник — це торт, який завжди асоціюється з домашнім теплом і затишком. Простий рецепт приготування робить його доступним для кожної господині, а ніжний сметанний крем дарує десерту особливу легкість. Якщо ви шукаєте перевірений варіант солодкої випічки, сметанник стане ідеальним вибором.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

яйця — 4 шт.;

сіль — щіпка;

ванільний цукор — 10 г;

цукор — 80 г;

борошно — 80 г;

розпушувач — 0,5 ч. л. (за бажанням);

молоко — 1 ст. л.;

какао — 15 г.

Для крему:

сметана — 400 г;

ванільний цукор — 10 г;

згущене молоко — 100 г.

Спосіб приготування

Яйця збити з цукром і щіпкою солі до пишної світлої маси. Це важливий етап — чим краще збиті яйця, тим ніжнішим буде бісквіт. Просіяти борошно, змішати його з розпушувачем і акуратно ввести до збитих яєць. Тісто розділити на дві частини: в одну додати молоко й какао, добре перемішати. Таким чином виходять два види бісквіта — класичний світлий та ароматний шоколадний.

Приготування торта. Фото: smachnenke.com.ua

Форму для випікання застелити пергаментом і влити тісто. Випікати бісквіт при температурі 180 °C приблизно 12 хвилин. Готовий корж охолодити, після чого розрізати на чотири рівні частини. Для крему змішати густу сметану зі згущеним молоком і ванільним цукром. Крем виходить ніжним, із легкою вершковою солодкістю.

Шматочки торта. Фото: smachnenke.com.ua

Кожен шар бісквіта щедро змастити кремом, складаючи торт. Верх також покрити кремом. Для більш виразного смаку можна додати подрібнені горіхи, сухофрукти або тертий шоколад.

Готовий торт накрити та поставити у холодильник на кілька годин. За цей час коржі добре просочаться, а крем набуде стійкої структури. Сметанник вийде легким, повітряним і дуже смачним — саме тим домашнім десертом, який асоціюється зі святами та теплом родинного кола.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття.

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт.

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди.

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів.

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми.

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт.

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше.

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.