"Сметанник" по этому рецепту всегда самый лучший — вкусный десерт

21 сентября 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Десерт Сметанник — простой рецепт нежного домашнего торта с фото
Торт "Сметанник". Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Сметанник — это торт, который всегда ассоциируется с домашним теплом и уютом. Простой рецепт приготовления делает его доступным для каждой хозяйки, а нежный сметанный крем дарит десерту особую легкость. Если вы ищете проверенный вариант сладкой выпечки, сметанник станет идеальным выбором.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца — 4 шт.;
  • соль — щепотка;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • сахар — 80 г;
  • мука — 80 г;
  • разрыхлитель — 0,5 ч. л. (по желанию);
  • молоко — 1 ст. л.;
  • какао — 15 г.

Для крема:

  • сметана — 400 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • сгущенное молоко — 100 г.

Способ приготовления

Яйца взбить с сахаром и щепоткой соли до пышной светлой массы. Это важный этап — чем лучше взбиты яйца, тем нежнее будет бисквит. Просеять муку, смешать ее с разрыхлителем и аккуратно ввести к взбитым яйцам. Тесто разделить на две части: в одну добавить молоко и какао, хорошо перемешать. Таким образом получаются два вида бисквита — классический светлый и ароматный шоколадный.

рецепт торта Сметанник
Приготовление торта. Фото: smachnenke.com.ua

Форму для выпекания застелить пергаментом и влить тесто. Выпекать бисквит при температуре 180 °C примерно 12 минут. Готовый корж охладить, после чего разрезать на четыре равные части. Для крема смешать густую сметану со сгущенным молоком и ванильным сахаром. Крем получается нежным, с легкой сливочной сладостью.

рецепт торта зі сметанним кремом
Кусочки торта. Фото: smachnenke.com.ua

Каждый слой бисквита щедро смазать кремом, складывая торт. Верх также покрыть кремом. Для более выразительного вкуса можно добавить измельченные орехи, сухофрукты или тертый шоколад.

Готовый торт накрыть и поставить в холодильник на несколько часов. За это время коржи хорошо пропитаются, а крем приобретет устойчивую структуру. Сметанник получится легким, воздушным и очень вкусным — именно тем домашним десертом, который ассоциируется с праздниками и теплом семейного круга.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

десерт торт рецепт крем для торта сметана
