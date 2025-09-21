Десерт Сметанник — простой рецепт нежного домашнего торта с фото

Торт "Сметанник". Фото: smachnenke.com.ua

Сметанник — это торт, который всегда ассоциируется с домашним теплом и уютом. Простой рецепт приготовления делает его доступным для каждой хозяйки, а нежный сметанный крем дарит десерту особую легкость. Если вы ищете проверенный вариант сладкой выпечки, сметанник станет идеальным выбором.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

яйца — 4 шт.;

соль — щепотка;

ванильный сахар — 10 г;

сахар — 80 г;

мука — 80 г;

разрыхлитель — 0,5 ч. л. (по желанию);

молоко — 1 ст. л.;

какао — 15 г.

Для крема:

сметана — 400 г;

ванильный сахар — 10 г;

сгущенное молоко — 100 г.

Способ приготовления

Яйца взбить с сахаром и щепоткой соли до пышной светлой массы. Это важный этап — чем лучше взбиты яйца, тем нежнее будет бисквит. Просеять муку, смешать ее с разрыхлителем и аккуратно ввести к взбитым яйцам. Тесто разделить на две части: в одну добавить молоко и какао, хорошо перемешать. Таким образом получаются два вида бисквита — классический светлый и ароматный шоколадный.

Приготовление торта. Фото: smachnenke.com.ua

Форму для выпекания застелить пергаментом и влить тесто. Выпекать бисквит при температуре 180 °C примерно 12 минут. Готовый корж охладить, после чего разрезать на четыре равные части. Для крема смешать густую сметану со сгущенным молоком и ванильным сахаром. Крем получается нежным, с легкой сливочной сладостью.

Кусочки торта. Фото: smachnenke.com.ua

Каждый слой бисквита щедро смазать кремом, складывая торт. Верх также покрыть кремом. Для более выразительного вкуса можно добавить измельченные орехи, сухофрукты или тертый шоколад.

Готовый торт накрыть и поставить в холодильник на несколько часов. За это время коржи хорошо пропитаются, а крем приобретет устойчивую структуру. Сметанник получится легким, воздушным и очень вкусным — именно тем домашним десертом, который ассоциируется с праздниками и теплом семейного круга.

