Фантастический торт без духовки за 15 минут — рецепт вкуснее Спартака

Фантастический торт без духовки за 15 минут — вкуснее "Спартака"

17 сентября 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Торт без духовки. Фото: smachnenke.com.ua
Этот торт без духовки станет вашим любимым десертом на скорую руку. Нежный крем из творога и сметаны, пропитанное печенье и орехи создают идеальную текстуру и вкус, а украшение шоколадом делает его праздничным. Приготовить такую вкуснятину можно всего за полчаса, не тратя время на духовку.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • печенье — 700 г;
  • творог — 500 г;
  • сметана 15-20% — 250 г;
  • сахарная пудра — 170 г;
  • орехи подсушенные — 100 г;
  • шоколад — для украшения;
  • ягоды или кокос — по желанию.

Способ приготовления

В миску выложить творог, добавить сахарную пудру и сметану, взбить блендером до однородной и нежной массы. По желанию регулировать густоту крема добавлением сметаны.

рецепт торта без випічки
Печенье и крем. Фото: smachnenke.com.ua

Подготовить тарелку или форму, выложить первый слой печенья, сверху нанести слой крема и немного орехов. Повторять слои до завершения ингредиентов. Накрыть торт пищевой пленкой и поставить в холодильник на несколько часов, чтобы печенье хорошо пропиталось.

торт без випічки з печивом
Готовый торт. Фото: smachnenke.com.ua

После настаивания полить торт растопленным шоколадом, посыпать орехами и по желанию добавить ягоды, кокос или цветную присыпку. Подавать охлажденным.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

