Фантастический торт без духовки за 15 минут — рецепт вкуснее Спартака

Торт без духовки. Фото: smachnenke.com.ua

Этот торт без духовки станет вашим любимым десертом на скорую руку. Нежный крем из творога и сметаны, пропитанное печенье и орехи создают идеальную текстуру и вкус, а украшение шоколадом делает его праздничным. Приготовить такую вкуснятину можно всего за полчаса, не тратя время на духовку.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

печенье — 700 г;

творог — 500 г;

сметана 15-20% — 250 г;

сахарная пудра — 170 г;

орехи подсушенные — 100 г;

шоколад — для украшения;

ягоды или кокос — по желанию.

Способ приготовления

В миску выложить творог, добавить сахарную пудру и сметану, взбить блендером до однородной и нежной массы. По желанию регулировать густоту крема добавлением сметаны.

Печенье и крем. Фото: smachnenke.com.ua

Подготовить тарелку или форму, выложить первый слой печенья, сверху нанести слой крема и немного орехов. Повторять слои до завершения ингредиентов. Накрыть торт пищевой пленкой и поставить в холодильник на несколько часов, чтобы печенье хорошо пропиталось.

Готовый торт. Фото: smachnenke.com.ua

После настаивания полить торт растопленным шоколадом, посыпать орехами и по желанию добавить ягоды, кокос или цветную присыпку. Подавать охлажденным.

