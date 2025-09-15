Пирог с манкой и ягодами без миксера — простой рецепт

Пирог с манкой и ягодами. Фото: smakuiemo.com.ua

Пирог с манкой и ягодами без миксера — это идеальная выпечка для тех, кто любит простые рецепты без лишних усилий. Всего несколько ингредиентов, минимум времени — и уже через 40 минут у вас на столе ароматный манник с нежной текстурой. Такой десерт подойдет и к чаю, и как легкий перекус для всей семьи.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

кефир — 450 г;

манка — 270 г;

сахар — 180 г;

яйца — 3 шт.;

подсолнечное масло — 90 г;

сода — ½ ч. л.;

ванильный сахар — 10 г (по желанию);

соль — щепотка.

Способ приготовления

В глубокой миске соединить кефир и манку, перемешать и оставить на 30 минут, чтобы крупа набухла. Это сделает тесто мягким и нежным.

Тесто для пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Отдельно взбить вилкой или венчиком яйца с сахаром и солью до легкой пены. Добавить подсолнечное масло и ванильный сахар, снова перемешать. Соединить яичную смесь с кефиром и манкой, которые настоялись, и довести массу до однородности.

Тесто и ягоды. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить соду, погашенную лимонным соком или уксусом, быстро перемешать. Тесто должно получиться густым, но пластичным. Форму для выпекания смазать маслом, присыпать манкой или мукой и выложить тесто. По желанию добавить свежие или замороженные ягоды.

Пирог с ягодами. Фото: smakuiemo.com.ua

Выпекать при 180 °C примерно 40-45 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой. Дать пирогу остыть, украсить сахарной пудрой или подать со сметанным соусом.

