Главная arrow Вкус arrow Пирог с манкой и ягодами без миксера — все смешал и в духовку arrow

Пирог с манкой и ягодами без миксера — все смешал и в духовку

15 сентября 2025 03:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Пирог с манкой и ягодами без миксера — простой рецепт
Пирог с манкой и ягодами. Фото: smakuiemo.com.ua
Пирог с манкой и ягодами без миксера — это идеальная выпечка для тех, кто любит простые рецепты без лишних усилий. Всего несколько ингредиентов, минимум времени — и уже через 40 минут у вас на столе ароматный манник с нежной текстурой. Такой десерт подойдет и к чаю, и как легкий перекус для всей семьи.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • кефир — 450 г;
  • манка — 270 г;
  • сахар — 180 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • подсолнечное масло — 90 г;
  • сода — ½ ч. л.;
  • ванильный сахар — 10 г (по желанию);
  • соль — щепотка.

Способ приготовления

В глубокой миске соединить кефир и манку, перемешать и оставить на 30 минут, чтобы крупа набухла. Это сделает тесто мягким и нежным.

рецепт пирога з манкою
Тесто для пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Отдельно взбить вилкой или венчиком яйца с сахаром и солью до легкой пены. Добавить подсолнечное масло и ванильный сахар, снова перемешать. Соединить яичную смесь с кефиром и манкой, которые настоялись, и довести массу до однородности.

рецепт пирога з ягодами
Тесто и ягоды. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить соду, погашенную лимонным соком или уксусом, быстро перемешать. Тесто должно получиться густым, но пластичным. Форму для выпекания смазать маслом, присыпать манкой или мукой и выложить тесто. По желанию добавить свежие или замороженные ягоды.

простий рецепт пирога
Пирог с ягодами. Фото: smakuiemo.com.ua

Выпекать при 180 °C примерно 40-45 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой. Дать пирогу остыть, украсить сахарной пудрой или подать со сметанным соусом.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

пирог десерт рецепт выпечка манка
