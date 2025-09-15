Пиріг з манкою та ягодами без міксера — простий рецепт

Пиріг з манкою та ягодами. Фото: smakuiemo.com.ua

Пиріг з манкою та ягодами без міксера — це ідеальна випічка для тих, хто любить прості рецепти без зайвих зусиль. Усього кілька інгредієнтів, мінімум часу — і вже через 40 хвилин у вас на столі ароматний манник із ніжною текстурою. Такий десерт смакуватиме і до чаю, і як легкий перекус для всієї родини.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

кефір — 450 г;

манка — 270 г;

цукор — 180 г;

яйця — 3 шт.;

соняшникова олія — 90 г;

сода — ½ ч. л.;

ванільний цукор — 10 г (за бажанням);

сіль — щіпка.

Спосіб приготування

У глибокій мисці з’єднати кефір і манку, перемішати та залишити на 30 хвилин, щоб крупа набухла. Це зробить тісто м’яким і ніжним.

Тісто для пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Окремо збити виделкою або віничком яйця з цукром і сіллю до легкої піни. Додати соняшникову олію та ванільний цукор, знову перемішати. З’єднати яєчну суміш із кефіром і манкою, що настоялися, та довести масу до однорідності.

Тісто та ягоди. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати соду, погашену лимонним соком або оцтом, швидко перемішати. Тісто повинно вийти густим, але пластичним. Форму для випікання змастити маслом, присипати манкою чи борошном і викласти тісто. За бажанням додати свіжі або заморожені ягоди.

Пиріг з ягодами. Фото: smakuiemo.com.ua

Випікати при 180 °C приблизно 40–45 хвилин. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою. Дати пирогу охолонути, прикрасити цукровою пудрою або подати зі сметанним соусом.

