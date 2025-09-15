Відео
Пиріг з манкою та ягодами без міксера — все змішав та в духовку

Пиріг з манкою та ягодами без міксера — все змішав та в духовку

15 вересня 2025 03:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Пиріг з манкою та ягодами без міксера — простий рецепт
Пиріг з манкою та ягодами. Фото: smakuiemo.com.ua
Пиріг з манкою та ягодами без міксера — це ідеальна випічка для тих, хто любить прості рецепти без зайвих зусиль. Усього кілька інгредієнтів, мінімум часу — і вже через 40 хвилин у вас на столі ароматний манник із ніжною текстурою. Такий десерт смакуватиме і до чаю, і як легкий перекус для всієї родини.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • кефір — 450 г;
  • манка — 270 г;
  • цукор — 180 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • соняшникова олія — 90 г;
  • сода — ½ ч. л.;
  • ванільний цукор — 10 г (за бажанням);
  • сіль — щіпка.

Спосіб приготування

У глибокій мисці з’єднати кефір і манку, перемішати та залишити на 30 хвилин, щоб крупа набухла. Це зробить тісто м’яким і ніжним.

рецепт пирога з манкою
Тісто для пирога. Фото: smakuiemo.com.ua

Окремо збити виделкою або віничком яйця з цукром і сіллю до легкої піни. Додати соняшникову олію та ванільний цукор, знову перемішати. З’єднати яєчну суміш із кефіром і манкою, що настоялися, та довести масу до однорідності.

рецепт пирога з ягодами
Тісто та ягоди. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати соду, погашену лимонним соком або оцтом, швидко перемішати. Тісто повинно вийти густим, але пластичним. Форму для випікання змастити маслом, присипати манкою чи борошном і викласти тісто. За бажанням додати свіжі або заморожені ягоди.

простий рецепт пирога
Пиріг з ягодами. Фото: smakuiemo.com.ua

Випікати при 180 °C приблизно 40–45 хвилин. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою. Дати пирогу охолонути, прикрасити цукровою пудрою або подати зі сметанним соусом.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

пиріг десерт рецепт випічка манка
